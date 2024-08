Napätie na linke Hlas – SNS. Bude na koaličnej rade dusno? Taraba si rýpol do Druckera. Šéfa NR SR rieši Danko s Ficom

Napätie medzi dvoma koaličnými stranami neutícha. Olej do ohňa pridal nielen nový návrh z dielne SNS, ale aj kroky jej nominantky Martiny Šimkovičovej. Zdá sa, že na najbližšej koaličnej rade sa lídri strán a ich zástupcovia budú mať o čom rozprávať. Jasné výhrady uviedli ministri školstva Tomáš Drucker a vnútra Matúš Šutaj Eštok (obaja Hlas). Do Druckera si v reakcii na návrh SNS, ktorý zasahuje do kompetencií šéfa školstva, rýpol aj minister životného prostredia Tomáš Taraba. Šéfa parlamentu zas rieši líder SNS Andrej Danko s premiérom Robertom Ficom (Smer). Podľa politológov by mal Hlas konať, ak nechce byť vo vládnej koalícii prílepkom.

Aj keď boli reakcie ministrov prekvapujúce, politológovia neočakávajú väčšie otrasy vo vláde. Premiér Robert Fico (Smer) je podľa nich ochotný obetovať veľmi veľa, aby koalíciu udržal pokope.

Ďalší problém medzi koaličnými partnermi

Koaličné strany najprv na kroky šéfky kultúry, ktorá za dva dni odvolala šéfov kľúčových kultúrnych inštitúcií, nereagovali. V kuloároch sa však hovorilo o nespokojnosti nielen z radov Hlasu, ale aj z radov strany, ktorá Šimkovičovú nominovala. „Je to čisto vec ministerstva kultúry, je ich povinnosťou, aby si to zdôvodnili. S parlamentom ani s výborom to nemá nič spoločné,“ reagoval vtedy pre Pravdu poslanec SNS Roman Michelko. Neskôr Šimkovičovej kroky podporil aj sám premiér Fico.

Situáciu komentoval aj minister vnútra Šutaj Eštok. O odvolanom šéfovi SND Matejovi Drličkovi v ta3 povedal, že ho vždy vnímal ako schopného manažéra, ale aj ako človeka, ktorý to s kultúrou vždy myslel dobre. „Hlas sa vždy hlasne ozve aj medzi koaličnými partnermi,“ povedal. Čo sa týka generálnej riaditeľky SNG Alexandry Kusej, od lídra SNS Andreja Danka má vraj informácie, že v prípade jej odvolania zohrali úlohy ekonomické dôvody.

Danko v ta3 v nedeľu uznal, že Drlička aj Kusá majú za sebou kus dobrej práce, no stojí za Šimkovičovou, ktorá má ako nová ministerka v novej vláde právo odvolávať šéfov inštúcií. Drličku označil za „Matovičovho nominanta“ a za najlepšieho herca z divadla. Ďalšou témou, ktorá rozvírila vody, bol návrh zákona, ktorý obmedzí propagáciu tém súvisiacich so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou na školách. „Cieľom zákona bude zabezpečiť, aby školské prostredie zostalo neutrálnym miestom z hľadiska sexuálnej orientácie a rodovej identity,“ uviedla strana s tým, že návrh predložia na septembrovú schôdzu.

Podľa SNS je potrebné chrániť deti pred nevhodným vplyvom týchto tém v školách. Strana chce presadzovať tradičné hodnoty, nie rôzne ideológie či propagandu. Minister školstva Drucker to však vidí inak. Záujem kolegov zo SNS ocenil, no verí, že „vnímajú dostatok problémov na svojich vlastných rezortoch“. Druckerov rezort pripomína, že na základe koaličnej dohody zodpovedajú za rezorty jednotlivé strany a ich nominant, ktorý má zákonodarnú iniciatívu. „Hlas si ctí koaličnú dohodu a nikdy sa nebude púšťať do kompetencií rezortov, ktoré patria koaličným politickým stranám,“ reagoval rezort.

Už v minulosti sa vyjadril aj k téme mimovládok. „Dávať do koša tisícky mimovládok nie je téma. Ľudia musia rozumieť, že mimovládka nie je nebezpečná gender ideológia, ako to možno vníma pán Danko. Mimovládky sú tisíce organizácií, rodičovských združení či olympiád,“ povedal Drucker začiatkom novembra. Aj tento zákon do parlamentu predložila SNS, no zákon je zatiaľ odložený na septembrovú schôdzu.

Líder SNS Andrej Danko si nie je vedomý podobného odkazu od Druckera. „Určite to tak nepovedal,“ reagoval cez víkend na novinárske otázky. „My takisto vnímame problémy v rezortoch Hlasu – osobitne v zdravotníctve. Prial by som pánovi Druckerovi, aby dokázal to, čo SNS, ktorá zdvihla platy učiteľom o 40 percent, ale určite budeme o tom viesť dialóg s pánom Druckerom. Nevytvárajte medzi nami konflikty na základe toho, že sa objaví nejaká tlačová správa,“ uviedol.

Dusno na koaličnej rade?

Na odvolávanie riaditeľov sa plánuje Šutaj Eštok pýtať na nadchádzajúcej koaličnej rade. V lete sa lídri nestretli a je otázne, kedy sa bude konať. Danko na otázku Pravdy uviedol, že koaličná rada bude zasadať ešte v lete. „Dokedy je leto? Takže určite v lete,“ povedal. Síce Šutaj Eštok uviedol, že si nechce s koaličnými partnermi posielať odkazy cez médiá, o SNS to až tak neplatí. Danko niekoľkokrát verejne kritizoval bývalého lídra Hlasu Petra Pellegriniho, ale problém má aj s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou. Na adresu Druckera sa na tlačovke vyjadril aj minister životného prostredia.

Peter Pellegrini a Andrej Danko na snímke z parlamentu vo februári tohto roku. Šéf SNS by veľmi rád získal post predsedu NR SR, ktorý sa uvoľnil po zvolení niekdajšieho lídra Hlasu za prezidenta republiky.

Uviedol, že ide o tému SNS a pôjdu si za ňou aj naďalej. Do parlamentu zákon dajú a pokiaľ bude minister proti, budú počúvať jeho víziu. „Cieľ je jasný. Ak pán minister bude chcieť povedať, že on je na strane toho, že deti sa majú učiť, že existuje 72 pohlaví, že rodičia nemajú vedieť, kto im čo tlačí počas vyučovacích procesov do hláv, ak je toto jeho názor, myslím si, že to potom bude na hlbšiu koaličnú debatu, lebo táto vláda nevznikla na to, aby toto podporovala takéto veci,“ povedal s tým, že rešpektuje rôznu hodnotovú výbavu vo vláde. „Za seba môžem povedať, že my sme určite nešli do vlády s Progresívnym Slovenskom,“ dodal.

Politológa z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraja Marušiaka reakcia predstaviteľov Hlasu prekvapila. „Neočakával som to. Myslím, že si sú vedomí, že tichá participácia na súčasnej politike vládnej koalície, osobitne v otázkach kultúry, môže priviesť Hlas k zániku,“ uviedol pre Pravdu. Strana sa podľa neho musí zviditeľniť a odlíšiť od svojich koaličných partnerov, ak chce prežiť.

„Na druhej strane, táto taktika byť svojho druhu opozíciou v rámci vládnej koalície, Hlasu nemusí vyjsť, podobne ako to nevyšlo napríklad SDĽ po roku 1998 alebo SaS po roku 2020. Napätie na linke Hlas – SNS je evidentné ešte z čias, keď väčšina predstaviteľov tejto strany pôsobila v rámci Smeru-SD, vrátane zakladateľa strany,“ povedal.

Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík konštatuje, že v prípade ministrov z Hlasu ide len o ojedinelé prejavy nesúhlasu, ktoré sú pre túto vládnu koalíciu typické už od začiatku jej vzniku. „Stále si treba uvedomiť, že Hlas volili aj ľudia, ktorí neboli spokojní so Smerom. A týmto voličom sa predstavitelia Hlasu musia sem tam pripomenúť. Nejde však o nič vážne, z čoho by sme mali usúdiť, že vláda sa zmieta v problémoch,“ zhodnotil.

„Pozrime sa na to, ako šéf Hlasu likviduje NAKU, zrejme v súlade s predstavami svojho exekutívneho šéfa. Obrazne povedané, ide len o malú búrku,“ povedal. Zdá sa, že na koaličnej rade bude dusno. Aj keď lídri opakovane tvrdia, že si vedia problémy vydiskutovať za zatvorenými dverami kultivovane, reakcie na verejnosti často hovoria o inom.

Politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč prjpomína, že Šutaj Eštok tvrdí, že sa bude pýtať, no v prvom rade by mal konať. „Od vzniku koalície sa SNS (podporované Smerom) opakovane „vysmieva“ Hlasu. Danko (a nie len on) ponižoval bývalého predsedu Pellegriniho najmä v čase prezidentskej kampane a rovnako ponižuje aj súčasného predsedu Matúša Šutaja Eštoka, napríklad vyjadrením, že o tom, kto bude predseda parlamentu rozhodne Fico s Pellegrinim,“ zhodnotil. Predstavitelia SNS podľa Lenča opakovane zasahujú do kompetencií ministrov Hlasu a spochybňujú ich schopnosti viesť pridelené rezorty – najmä zdravotníctva a školstva.

Mesiace nedoriešený spor

Nehovoriac o tom, že SNS blokuje aj naplnenie koaličnej zmluvy, teda voľbu predsedu NR SR, ktorým má byť podľa Lenča jasne predstaviteľ Hlasu. „Ak nechce byť Hlas na smiech – stranou, ktorú bude možné považovať za „fackovacieho panáka“ pre politickú stranu, ktorá má aktuálne menej než štvorpercentnú podporu – tak je najvyšší čas, aby sa začali správať suverénne,“ uviedol.

Spor ohľadom šéfa Národnej rady SR (NR SR) je medzi Hlasom a SNS stále nedoriešený. Po zvolení Pellegriniho za prezidenta sa začal Danko čoraz viac tlačiť na to, že koaličné pomery sa zmenili a Hlas tak bude mať dve z troch najvyšších ústavných funkcií. Podľa Hlasu sa však prezidentskými voľbami nemenia pomery, keďže rozdelenie postov upravuje koaličná zmluva, ktorá vychádza z výsledkov parlamentných, nie prezidentských volieb.

Hlas nominoval na post šéfa parlamentu ministra investícií Richarda Rašiho, Danko by v čele parlamente najradšej videl seba. Ani jedna strana nechce ustúpiť a tak NR SR už takmer pol roka nemá oficiálne vedenie. Na stranu SNS sa však postavil premiér Fico, ale aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer) slovami, že v trojici prezident z Hlasu, premiér zo Smeru a šéf parlamentu zo SNS by fungovali v koalícii najlepšie. Raši tak nemá podporu SNS, ale ani opozície. O poste šéfa NR SR sa má do konca leta Danko rozprávať priamo s Ficom.

Danko v relácii ta3 v nedeľu uviedol, že vymenovanie nového predsedu NR SR by sa malo vyriešiť v auguste. Líder SNS už o tom komunikoval s Ficom, ale aj Šutajom Eštokom. „Dôležitá bude pozícia Petra Pellegriniho,“ reagoval s tým, že koaličné strany budú musieť nájsť kompromis. „Musí to dopadnúť tak, aby sme sa všetci dohodli tak, aby sme tu boli 8 až 12 rokov,“ povedal.

Predseda SNS však stále spomína pri spore ohľadom šéfa NR SR aj prezidenta Pellegriniho. „Dohoda je, že pán prezident na koaličné rady chodiť nebude,“ uviedol s tým, že komunikovať by mal prezident s premiérom Ficom. Opozícia kritizuje, že sa Pellegrini nespráva nadstranícky. Danko na margo toho dodal, že v koalícii majú medzi sebou lídri, vrátane bývalého šéfa Hlasu Pellegriniho, vzťahy, ktoré nie je možné opomenúť. „Nebudeme takí falošní ako bola Čaputová, ktorá tvrdila, že nemá nič s Progresívnym Slovenskom. Ja si ctím funkciu prezidenta, ale v každom prípade sú aj veci, ktoré si musíme dovypovedať v rámci koalície, pretože pán Pellegrini bol predsedom Hlasu a niektoré veci z minulosti si ťahá aj on,“ dodal Danko.

Fico udrží koalíciu za každú cenu

Podľa Marušiaka je ťažké predvídať, či Hlasu táto „rebélia“ vyjde. „Ak nie, tak potom tým prílepkom vo vláde zostane, aj napriek občasným verbálnym protestom. Viem si predstaviť, že by Fico privítal koalíciu s inými partnermi ako SNS, ale zatiaľ nemá alternatívu. Preto sa bude snažiť koalíciu udržať,“ myslí si. Koalícia však zrejme štyri roky vydrží, z doterajších skúseností je totiž evidentné, že negociačné schopnosti šéfa Smeru sú značné.

Nový spor by sa tak podľa politológa mohol riešiť v jednom balíku s inými otázkami. „Vrátane prípadnej rekonštrukcie vlády, osoby ministerky zdravotníctva či predsedu parlamentu. Žiadna jeho vláda sa nerozpadla tak, aby to viedlo k rozpadu koalície a k predčasným voľbám. Ukázal, že je schopný obetovať veľmi veľa preto, aby sa koalícia udržala a myslím, že po skúsenostiach z pobytu v opozícii mu bude na udržaní koalície záležať ešte viac. Preto je priskoro hovoriť o tom, že by koalícia nemala skončiť v riadnom termíne,“ dodal.

Štefančík si jednoznačne myslí že Hlas prílepkom vo vláde ostane. „Možno časom príde na program dňa aj integrácia Hlasu do Smeru. Keď zotavený Robert Fico chytí druhý dych, význam Hlasu bude aj naďalej postupne klesať,“ skonštatoval politológ a takisto si myslí, že Ficova vláda vydrží plné volebné obdobie. „S Andrejom Dankom už máme skúsenosť ako s pubertálnym dieťaťom, ktoré je stále s niečím nespokojné, ale teplo domova a otcovská náruč Roberta Fica mu vždy príde vhod a uprednostní ich pred nežičlivými podmienkami, ktoré by pre SNS existovali mimo vládnej koalície,“ hovorí.

Podľa Lenča sa Hlas nateraz tvári, že mu neprekáža byť prílepkom. „Predstavitelia Hlasu sa síce vyjadrujú, že od septembra sa všetko zmení a Matúš Šutaj Eštok je v týchto dňoch znepokojený, no reálna politika Hlasu nenasvedčuje tomu, že im nevadí byť prílepkom – stranou, ktorá nemá vlastnú identitu ba ani ambície prežiť,“ uviedol. Politológ z trnavskej univerzity však dodáva, že koalícia by nemusela vydržať v prípade, ak by to tak chcel Hlas.

„Ak by sa rozhodol využiť možnosti, ktoré mu dáva skutočnosť, že spoločnosť začína byť nespokojná s niektorými rozhodnutiami vládnej koalície,“ uviedol. Koalíciu však nateraz podľa Lenča držia pokope iné záujmy než lepšia budúcnosť pre Slovensko. „Zdá sa, že každému vyhovuje jeho postavenie, takže nič nenasvedčuje tomu, že by sa koalícia mala v blízkej budúcnosti rozpadnúť,“ dodal.