Blanár 'spí sladkým spánkom' v čase očakávaného útoku na Izrael, kritizujú progresívci. Vyčítali aj kroky Tarabu

Podľa neho Blanár „spí sladkým spánkom“ v čase, keď sa očakáva útok na Izrael. Poukázal na to, že renomovaný denník New York Times v pondelok napísal, že Izrael je v pohotovosti z dôvodu očakávanej odplaty Iránu, Financial Times mal titulok Región čaká vojenskú odpoveď Izraelu. „Je to na prvých stránkach novín práve kvôli urgentnosti hrozby. Ak sa obavy potvrdia, či už to bude otvorená vojna, alebo výmena rakiet, životy Slovákov a Sloveniek v regióne môžu byť ohrozené,“ poukazuje Valášek.

Dodal, že len organizácia Hizballáh má k dispozícii desiatky tisíc rakiet, Irán je ešte lepšie vyzbrojený a treba rátať aj s odvetným útokom Izraela. Iné krajiny už podľa Valášeka na hrozbu reagovali na weboch svojich ministerstiev zahraničia a upozorňujú svojich občanov. Agentúra SITA osloví so žiadosťou o reakciu aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Valášek pripomenul, že len pre pár dňami bol prepustený na slobodu bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, právoplatne odsúdený za prijímanie úplatkov od zločineckej skupiny takáčovcov. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) podľa neho bezdôvodne odvolala šéfov popredných kultúrnych inštitúcií a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) uráža novinárky za to, že poukázali na kšeft pre jeho suseda – právnika.

PS: Taraba nie je schopný vyriešiť skládku vo Vrakuni

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) by mal urýchlene predložiť náhradné riešenie sanácie vrakunskej skládky v Bratislave, ku ktorému ho zaviazala vláda v apríli. Vyzýva ho k tomu opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Zároveň chce, aby náhradné riešenie bolo výsledkom odbornej diskusie. Na tlačovej konferencii o tom informovala poslankyňa Tamara Stohlová (PS).

Z ministrových slov z minulého týždňa podľa Stohlovej vyplýva, že na základe právnej analýzy advokátskej firmy Podhorský & Partners vláda v apríli odsúhlasila zrušenie zmluvy o vybudovaní tesniacej steny na vrakunskej skládke. Advokátska firma pritom nie je známa expertízou v životnom prostredí ani v geológii, tvrdí. Poslankyňa poukázala na to, že táto analýza nerieši len právne aspekty, ale posudzuje navrhované riešenie tesniacej steny a označuje ho ako neadekvátne aj z odborného hľadiska.

„Taraba sa vtedy dušoval, že on príde so skvelým projektom, ktorým dokonca vyrieši to znečistenie kompletne, no nakoniec nepredložil do dnešného dňa vôbec nič,“ skonštatovala Stohlová. Dodala, že tesniaca stena bola toho času jediným realistickým riešením vrakunskej skládky. Zrušenie zmluvy podľa poslankyne oddialilo akékoľvek zlepšenie situácie v okolí envirozáťaže.

Vláda vzala v apríli na vedomie informáciu o aktuálnom stave sanácie vrakunskej skládky. Ministerstvo životného prostredia SR malo do dvoch mesiacov stanoviť najvhodnejší variant jej sanácie. Zároveň malo ukončiť zmluvu z roku 2018, ktorou vykonávali geologické práce súvisiace s plánovanou sanáciou určitých pozemkov. Projekt enkapsulácie je podľa ministra v súčasnom právnom a technickom nastavení nerealizovateľný.

Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia. Do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy. Kontaminačným mrakom je zasiahnutá Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov. Spustenie sanačných prác sa očakávalo v roku 2018.