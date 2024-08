Nové vedenie STVR sa ostro ohradzuje voči tvrdeniam o vplyve vlády na spravodajstvo

Zástupca generálneho riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Igor Slanina sa ostro ohradzuje voči tvrdeniam niektorých redaktorov o vplyve vlády na spravodajstvo verejnoprávneho média. Zároveň deklaruje, že chce pokračovať v konštruktívnej diskusii so zástupcami štrajkového výboru. „Od začiatku môjho dočasného mandátu deklarujem, že je pre mňa prioritou stabilizácia Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorej zásadnou súčasťou je aj spravodajstvo. Z tohto dôvodu som redakciu spravodajstva od môjho príchodu do STVR navštívil dvakrát, a to v úvode môjho dočasného mandátu a pri ohlasovaní personálnych zmien v spravodajstve,“ uviedol Slanina vo svojom stanovisku.