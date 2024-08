Opozícia sa vracia do ulíc, no bez KDH. Fico hovorí o ďalšom Cintulovi. Politológ: Koalícia používa dvojaký meter

Štefunko: Odmietame, že by sa Cintula radikalizoval na našich protestoch, vždy boli slušné Video Zdroj: TV Pravda

Včera sa okrem toho konal aj občiansky protest Otvorenej kultúry. Petíciu za odvolanie Šimkovičovej podpísalo už viac ako 178-tisíc ľudí. Fico v skoršom videu obvinil médiá a opozíciu, že vyrábajú ďalšieho Cintulu.

Protest bez KDH

V reakcii na kroky ministerky zvolali PS a SaS protestné zhromaždenie na Námestie SNP pred ministerstvom kultúry so začiatkom o 18.00. „Arogancia a autoritárske zásahy ministerky Šimkovičovej presahujú všetky hranice,“ uviedli strany. Krátko po zvolaní protestu ku krokom Šimkovičovej minister Susko dovolaním prepustil Kováčika na slobodu a dôvody protestu sa začali rozširovať.

Nespokojnosť vyjadrila opozícia aj s ďalšími ministrami. SaS pripomína situáciu v kardiocentre v Trenčíne, ale aj odvolanie šéfa VšZP, čo považujú za zlyhanie politiky ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas). Poslankyňa PS Tamara Stohlová zas kritizovala aj „kamarátšafty“ ministra Tarabu. Kancelária advokáta Patrika Podhorského poskytuje právne služby envirorezortu, Vodohospodárskej výstavne aj Slovenskému vodohospodárskemu podniku.

Ide pritom o Tarabovho známeho, minister však konflikt záujmov popiera. Najprv hovoril, že sa poznajú zbežne takmer štyri roky, neskôr na ďalšej tlačovej konferencii útočil na novinárov. „Ja s ním robím preto, lebo mi spravil analýzu na geológiu Vrakuňa. Ja nebudem robiť s Budajovými ľuďmi,“ hovoril rozhorčene.

Riešenie Vrakunskej skládky podľa Stohlovej naopak obyvateľov poškodilo. Analýza, ktorú Taraba spomínal, podľa nej viedla tento rok k tomu, že sa zrušila zmluva na vybudovanie tesniacej steny, ktorá mala zastaviť rozširovanie znečistenia. „Právnik Podhorský získal lukratívny biznis a Taraba kontrolu nad budúcim zadávaním zákazky,“ uzavrela. Poslanec Tomáš Valášek (PS) zas kritizoval postoj ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer) k situácii na Blízkom východe, a že občanov pred situáciou nevaroval. Blanár to odmieta.

Napriek tomu, že KDH sa pod odvolanie Suska a Šimkovičovej podpísalo, k protestom opozície sa tentokrát nepridá. Na otázku Pravdy prečo, hnutie neodpovedalo. Uviedlo len, že s postupom Suska ani prepustením Kováčika nesúhlasia. „Sme za to, aby v tejto veci rozhodovali najmä nezávislé súdy a nie emócie,“ reagovala strana. „Odmietame, aby verejné pochody a krik na námestiach nahrádzali prácu nezávislých súdov,“ uviedla strana, ktorá sa zúčastnila na pondelkovom proteste Otvorenej kultúry.

Podľa politológa si zrejme KDH vyhodnotilo, že spolupráca s liberálnymi stranami im zrejme nepriniesla žiadne politické body. „Vylúčiť sa nedá ani to, že sa KDH ‚šetríʻ na hektickejšie volebné obdobie a kalkuluje s tým, že voliči budú o dva alebo tri roky vnímať politickú realitu aj tak inak. Svojou neúčasťou na súčasných protestoch KDH nič nestráca a pasivita mu môže paradoxne čiastočne vyhovovať,“ skonštatoval Miroslav Řádek.

Politológ z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraj Marušiak predpokladá, že KDH si pravdepodobne volí vlastnú cestu. „V rámci nej ráta s negociáciami so Smerom. Je pravdou, že časti ich voličov môžu byť viaceré kroky Smeru sympatické, navyše politickou bázou tejto strany sú miestne a regionálne zastupiteľstvá, kde je nutná pri akejkoľvek mocenskej konštelácii spolupráca s vládou, resp. štátnymi orgánmi,“ zhodnotil.

Nosné piliere sú jasné

Nosnými piliermi protestu však ostáva nespokojnosť so Šimkovičovou a Suskom. Obaja budú zrejme budúci týždeň čeliť odvolávaniu. „Susko brutálnym a bezprecedentným spôsobom vytiahol smeráckeho človeka z basy,“ povedal predseda PS Michal Šimečka. Poslankyňa PS Lucia Plaváková pripomenula aj neustále opravovanú a stále škodlivú novelu trestného zákona či zrušenie analytického centra. „Robert Fico nič nerobí tak intenzívne ako vysielanie jasného signálu, že o ‚svojich ľudíʻ sa postará. Boris Susko mu v tom poslušne asistuje,” uzavrela.

K protestom sa vo videu vyjadril aj premiér Robert Fico (Smer). „Obrazne povedané ešte ani hlaveň zbrane opozičného atentátnika nevychladla a liberálne a progresívne médiá a ich sluhovia v opozičných stranách robia opäť všetko pre to, aby sa na Slovensku znova strieľalo na predstaviteľa vládnej koalície,“ začal svoj preslov šéf Smeru.

„Ja už teraz vidím niekde v prvom rade takéhoto protestu opozičného aktivistu, ktorý nabudený a povzbudený všetkými výkrikmi a obvineniami rečníkov na pódiu na adresu vlády príde domov a začne čistiť zbraň,“ pokračoval s tým, že médiá a opozičné strany „vyrábajú ďalšieho Cintulu“. „Ak by sa vládna koalícia správala rovnako, máme tu vlnu nezvládnuteľných občianskych nepokojov,“ povedal. Fico vo videu obhajoval Suska aj Šimkovičovú s tým, že jeho štvrtá vláda len napráva „šialenstvá“ minulej vlády.

Šimečka uviedol, že politici na proteste vystupovať nebudú. Podpredseda progresívcov Ivan Štefunko na margo protestu uviedol, že ide o veľmi legitímny spôsob odporu voči tomu, čo sa na Slovensku deje. „Budeme si dávať pozor na to, aby to bolo slušné a pokojné. Odmietame vzdať sa práva protestovať, pretože sa tu pred dvoma mesiacmi udial smutný atentát,“ uviedol. Obáva sa však, že koalícia bude protesty zneužívať proti opozícii. „Obmedzovať právo protestovať je nesprávne. Odmietam, že by sa na našich protestoch tento človek (Cintula, pozn. red.) radikalizoval,“ do­dal.

Kedysi bol lídrom protestov, dnes to nazýva občianskou neposlušnosťou

Aj Fico bol kedysi lídrom opozičných protestov. Dnes je situácia iná. Médiá podľa neho dávajú opozičných stranám „pokyny“, aby burcovali ulicu, že tzv. občianska neposlušnosť je najlepší liek na boj s demokraticky zvolenou vládou. To, čo dnes Fico nazýva občianskou neposlušnosťou, však za minulej vlády vykonávali rovnako agresívne práve predstavitelia Smeru, ktorí v uliciach burcovali ľudí a vyzývali na povstania proti vtedajšej vláde.

„Slovensko musí byť hlavne pripravené na povstanie občanov proti tejto vláde, lebo vláda si to zaslúži, a ja verím, že všetci do tohto povstania pôjdeme,“ povedal Fico na proteste proti vojne, zdražovaniu a za predčasné voľby v januári 2022. V čase pandémie koronavírusu protestovali proti opatreniam, a to aj v rozpore so zákazom konania hromadných akcií, ktorý vtedy v červenom okrese Rimavská Sobota, kde sa protest konal, platil.

Smer dostal pokutu 5000 eur. Okrem toho vyzýval dav, aby vtedajšiu prezidentku Zuzanu Čaputovú „otituloval“ vulgarizmami a expremiéra Igora Matoviča prirovnávali k nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi. Ľuboš Blaha zverejnil tváre poslancov aj s názvami obcí a miest, odkiaľ pochádzajú. Verejné protesty a zhromaždenia Fico ako opozičný politik v minulom volebnom období podľa politológa Řádeka využíval na získanie verejnej mienky na svoju stranu.

„Je prirodzeným právom opozície využívať verejné protesty na vyjadrenie svojich názorov a posolstiev a to zvlášť, ak ide o reakciu na také rozhodnutia, ktoré urobil minister spravodlivosti Susko. Mám pritom opačnú obavu ako predseda vlády a síce, že sa môžu konať skôr útoky na opozičných politikov, ku ktorým ich môžu inšpirovať niektorí exponovaní predstavitelia súčasnej vládnej koalície,“ hovorí.

Podľa Marušiaka sa radikáli nachádzajú na oboch stranách, no zbraň použil Cintula. „Obe strany by teda mali zvažovať rétoriku, čo ale neznamená, že by si vláda mala nárokovať na ochranu pred kritikou. Právo protestovať i zhromažďovacie právo je úplne legitímne a je garantované Ústavou SR,“ hovorí politológ. „Je hrubou manipuláciou, ak niekto tvrdí, že samotný prejav nesúhlasu s politikou vlády vedie k násiliu v politike. V predchádzajúcom volebnom období Smer a jeho spojenci takisto organizovali protesty a dokonca zverejňovali adresy poslancov, ktorí hlasovali inak ako oni. Preto takéto tvrdenia sú jednoznačne manipulatívne,“ uviedol Marušiak.

Podľa politológa SAV používa Fico a koalícia v tomto prípade dvojaký meter. „Občianskou neposlušnosťou by bolo spochybňovanie legitimity vlády a nič podobné som nepočul. Podobne ako súčasná Ficova vláda, aj Matovičova vláda bola zvolená legálne a získala dôveru v parlamente,“ dodal. Řádek pripomína, že Fico počas 25 rokov na čele Smeru dokázal svoju politickú rétoriku vo veľkom prispôsobovať v závislosti od situácie. „V čase protestov proti jeho vláde ich preto prirodzene bude kritizovať a naopak, ako opozičný politik sa bude oháňať základnými ľudskými právami a slobodami,“ dodal.