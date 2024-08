Taraba rozčúlil Lipšica, Lipšic Haščáka. Právnik Penty: Bez Haščáka by Lipšica do právnickej kancelárie Dentons nevzali

Bez súhlasu Jaroslava Haščáka by sa Daniel Lipšic do právnickej kancelárie Dentons nedostal, tvrdí Martin Škubla, právnik Hačšáka a Penty. Jeho stanovisko je vyvrcholením súboja statusov medzi ministrom Tomášom Tarabom a prokurátorom Danielom Lipšicom.

Taraba pre niekoľkými dňami zverejnil na sociálnej sieti staus, v ktorom uviedol, že „už ako advokát bol Lipšic neschopný až do takej miery, že keď ho nechceli prijať do advokátskej kancelárie Dentons, išiel žobrať u Jaroslava Haščáka či mu to nevie vybaviť“.

Daniela Lipšica tento status nahneval a reagoval tiež na sociálnej sieti, kde označil Tarabove tvrdenie za klamstvo. Podľa neho to nebol Hačšák, ktorý ho dostal do Dentons, ale „manažment firmy v Prahe, a následne ma na pozíciu partnera schvaľoval výkonný výbor a niekoľko stoviek partnerov európskej divízie“. Podľa Lipšica vybudovali vo firme šoičkový trestnoprávny tím.

„Boli sme dokonca tak úspešní, že v roku 2018 (po nájdení zvukovej nahrávky kauzy Gorila u M. Kočnera) chcel naše právne služby využiť aj J. Haščák osobne. Dal nám mimoriadne lukratívnu ponuku a budem rád, ak J. Haščák obsah tejto ponuky zverejní (keďže je predmetom advokátskeho tajomstva). Asi si myslel, že každý sa dá kúpiť a všetko je len otázkou ceny, keďže dovtedy mal zrejme takú skúsenosť. Reflektujúc PR články o politikovi T. Tarabovi v médiách v spoluvlastníctve J. Haščáka má zrejme podobné myslenie dodnes. Je to smutný obraz jeho mentálneho sveta,“ uviedol Lipšic.

Týmito slovami nahneval finančníka Hačšáka, ktorý reagoval prostredníctvom svojho advokáta. „Haščák bol ten, kto dal súhlas na prijatie Lipšica do Dentonsu. Ak by ho nedal, D. Lipšic by do Dentonsu nenastúpil, uviedol Škubla. Napísal tiež, že Haščák nemal zámer verejne komentovať nástup Lipšica do Dentons. "Advokát a klient spolupracujú na báze vzájomnej dôvery a aj keď sa v niečom nezhodnú, nerozmazávajú svoj vzťah v médiách. Opakované Lipšicove útoky mu však nedávajú na výber a je nútený vysvetliť, ako to bolo s Lipšicovým návratom do advokácie pred 8 rokmi a tiež reagovať na Lipšicovu verejnú výzvu,“ píše sa v stanovisku.