Kolégium riaditeľov SND zaslalo Pellegrinimu, Ficovi a Žigovi otvorený list pre neprijateľné zásahy zo strany Šimkovičovej

Neznásilňujte kultúru, odkázal na proteste Drlička Šimkovičovej Video Predstavitelia kultúrnej obce a verejnosť vyšli v pondelok (12.8.) do ulíc Bratislavy na pochod a následnú demonštráciu proti ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Protest zvolala občianska iniciatíva Otvorená kultúra! po rozhodnutí Šimkovičovej z minulého týždňa, ktorým ministerka odvolala riaditeľa SND Mateja Drličku a riaditeľku SNG Alexandru Kusú. Obaja na proteste vystúpili. / Zdroj: TV Pravda

Konanie a komunikácia vedenia rezortu prejavuje podľa kolégia vysoký stupeň nekultúrnosti, neodbornosti a nepochopenia pre fungovanie dôležitých kultúrnych inštitúcií. Pripomína, že vedenie rezortu pozvali na stretnutie so zamestnancami SND, Slovenskej národnej galérie a ďalších aktérov v kultúre. „Naše stretnutie ministerka neprijala, vybraných zástupcov pozvala na ministerstvo, kde otvorene hovorila o zásahoch do dramaturgie. Toto je neprijateľný zásah do autonómie nezávislých demokratických inštitúcií, ktorým súčasné vedenie rezortu definitívne stratilo našu dôveru,“ píše sa v otvorenom liste.

Kolégium riaditeľov SND tiež konštatuje, že „odvolávanie štatutárov najväčších erbových inštitúcií, vrátane zdôvodnenia ich odvolania obsahujúce viaceré nepravdivé informácie, vyvoláva veľké znepokojenie v spoločnosti“. Plošné odvolávanie štatutárov podľa kolégia pôsobí ako silové gesto, ktoré naštrbuje náš obraz v zahraničí a znamená konečnú stratu dôvery kultúrnej obce k vedeniu rezortu.

Kolégium poukazuje na to, že situáciu pozorne sleduje aj zahraničie, články sa objavili v Politico, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, Die Presse, Le Monde a ďalších najvýznamnejších európskych denníkoch. Podporu odvolaným štatutárom vyjadril český minister kultúry Martin Baxa, ako aj viac ako stovka inštitúcií a odborových organizácií. „Kontaktovali nás aj naši zástupcovia v Európskom parlamente, ktorí čelia otázkam ohľadom slobody tvorby od svojich európskych kolegov,“ dodáva kolégium. Na záver otvoreného listu žiada najvyšších ústavných činiteľov o riešenie tejto situácie a personálnu výmenu na poste vedenia rezortu.