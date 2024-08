Hrozivé detaily z uznesenia. Nigérijčan svoj čin plánoval, v tmavej uličke zneužil dve ženy: Mladšia sa neubránila, nemala síl

V jeden z posledných júlových dní sa dve ženy rozhodli zabaviť sa v centre Bratislavy. Ich večer však skončil nočnou morou. V noci z piatka na sobotu sa na dvoch mladých ženách dopustil drsného sexuálneho násilia 27-ročný muž, pričom v prípade mladšej z nich násilie dokonal. Napriek tomu, že sa bránila, nemala silu ho odtlačiť. Nigérijčana O. S. K vzali policajti ihneď do väzby a sudca pre prípravné konanie Roland Kemény rozhodol o jeho okamžitom vzatí do väzby.

Nigérijčan aktuálne sedí vo väzbe v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Obvinenia odmieta a podal voči nim sťažnosť. Jedna z mladých žien ešte nebola plnoletá. Prečítajte si detaily uznesenia, ktoré má Pravda k dispozícii.

Za jednu noc dve mladé ženy

Celý incident sa odohral v sobotu 27. júla nadránom. Nigérijčan si vzal na mušku dve mladé ženy v známom podniku neďaleko Dómu svätého Martina. Jednou z poškodených je 20-ročná žena, ktorú v bare oslovil po anglicky s tým, že jej kúpi drink, s čím poškodená súhlasila. „Objednal jej Desperado s limetkou na vrchu, no po vypití tohto nápoja poškodenej prišlo zle a bola malátna,“ píše sa v uznesení.

Od tohto momentu mala mladá žena výpadky pamäte a spomenula si len na určité úseky z cesty. V súčasnosti obvinený Nigérijčan O. S. K. jej totiž navrhol, že by mali ísť z podniku preč niekde sa radšej prejsť. „Pamätala si Dóm Sv. Martina a potom už si iba pamätala, ako bola pri schodoch pred Dómom sv. Martina resp. v blízkom okolí, kde jej obvinený po využití jej bezbrannosti vyhrnul tričko smerom hore a nohavice aj so spodným prádlom smerom dole,“ uvádza sa v uznesení.

Sexuálne ju mal napadnúť prstami, v čom sa poškodená prebrala. Keby nezareagovala „o dve sekundy skôr“, tak by došlo k nechcenému pohlavnému styku. Mladá žena sa po prebratí začala rýchlo obliekať, pričom na Nigérijčana kričala po anglicky, že nič také nechcela. „Následne sa jej od obvineného podarilo odtrhnúť a utiecť od neho preč,“ napísal sudca pre prípravné konanie v uznesení.

Z uznesenia vyplýva, že druhý incident mal dlhšie časové rozpätie. Na druhej poškodenej však Nigérijčan svoj zvrhlý čin dokonal. „Pri soche Jána Hollého zneužil bezbrannosť poškodenej a donútil ju k súloži tým spôsobom, že ju oslovil na ulici po anglicky a odviedol ju tlačením rukou okolo pása napriek tomu, že poškodená nesúhlasila a opakovane mu odstrkovala jeho ruky, pričom prišli až ku soche Jána Hollého, kde dal poškodenej dole nohavice a nohavičky, pričom sa poškodená bránila, ale nemala silu,“ opisuje uznesenie.

Následne mladú ženu otočil chrbtom k sebe a nechutný čin dokonal. Poškodený dala viackrát slovne jasne najavo nesúhlas a snažila sa Nigérijčana odstrčiť, no márne. Podľa informácií Pravdy malo ísť len o 16– alebo 17-ročné dievča. Oba incidenty sa odohrali v ten istý deň, jeden v čase od druhej do pol štvrtej, druhý v rozmedzí od jednej do zhruba štvrtej hodiny ráno.

Svoj čin mal plánovať

Nigérijčana vyšetrovateľ obvinil z pokračujúceho zločinu znásilnenia z časti v štádiu pokusu v súbehu so zločinom sexuálneho násilia. Okresná prokuratúra ho deň po spáchaní skutku navrhla vziať do väzby a sudca pre prípravné konanie návrhu vyhovel. Po preskúmaní spisového materiálu súd dospel k záveru, že návrh prokuratúry je v plnom rozsahu dôvodný.

Súčasťou spisu sú okrem výpovedí poškodených aj kamerové záznamy a ďalšie dôkazy. „Čo sa týka konkrétnych dôvodov väzby, súd poukazuje na skutočnosť, že obvinený sa dopustil pokračujúceho zločinu sexuálneho charakteru zloženého z dvoch skutkov. Hlavne z prvého čiastkového skutku vyplýva, že obvinený mal tento skutok naplánovaný,“ opísal sudca.

Podľa sudcu pre prípravné konanie existuje dôvodná obava, že by v prípade ponechania na slobode pokračoval v páchaní rovnakej, resp. resp. obdobnej trestnej činnosti. „Vzhľadom na osobu obvineného a povahu trestnej činnosti súd dospel k jednoznačnému záveru, že v danom štádiu nie je možné nahradiť väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka,“ dodal sudca.

Nigérijčan však obvinenia odmieta a podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave. Hovorca Krajského súdu Pavol Adamčiak pre Pravdu uviedol, že uvedené trestné konanie zatiaľ súdu nepredložili na rozhodnutie o podanej sťažnosti proti uzneseniu o vzatí do väzby. „Prvostupňový Mestský súd v Bratislave v zmysle Trestného poriadku vykonáva vo veci procesné úkony pred predložením veci,“ informoval. „V predmetnej veci sa naďalej vykonáva vyšetrovanie, pričom obvinená osoba je stíhaná väzobne. Vzhľadom na rozsah dokazovania nie je možné v súčasnosti stanoviť termín skončenia vyšetrovania,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa bratislavských policajtov Jana Šimunková.