Trenčianska nemocnica sa vyhla žalobe pri kontroverznej zákazke. Pomohla jej novela z dielne ministra Ráža

Kauza výmeny potrubí v trenčianskej nemocnici má definitívnu dohru. Snahy uznať zmluvu medzi Fakultnou nemocnicou (FN) Trenčín a firmou Camase sa už vzdal aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Práve tento orgán ako prvý poukázal na kontroverznú zmluvu a od roku 2020 sa domáhal jej zrušenia. Nedávno však ÚVO musel svoju žalobu zo súdu stiahnuť, a to v dôsledku drobnej legislatívnej zmeny. Hoci všetky výhrady k uzavretiu zmluvy naďalej platia, ÚVO už nemá možnosť od trenčianskej nemocnice, ktorá mala pri zadávaní zákazky porušiť zákon, vymáhať ani pokutu.

Bývalý riaditeľ nemocnice v Trenčíne Tomáš Janík po zdravotníckom výbore NR SR Video Zdroj: TV Pravda

Kontroverzná zmluva, ktorú FN Trenčín uzavrela so spoločnosťou Camase, ostáva naďalej platná a nemôže byť zrušená. Rozhodnúť o jej platnosti mal Okresný súd Malacky, na ktorý smerovala žaloba ÚVO. Úrad ale koncom júna musel vziať svoju žalobu späť. Nestalo sa tak preto, že by účastníci tendra odstránili všetky pochybné body alebo zaplatili príslušnú pokutu. ÚVO stiahol žiadosť v súvislosti s drobnou zmenou zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa do legislatívy dostala v rámci zákona o strategických investíciách z dielne ministerstva dopravy.

„Úrad podal žalobu, nakoľko zistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní zakladajúce neplatnosť zmluvy. Žaloba bola vzatá späť po účinnosti novely zákona o verejnom obstarávaní, t. j. po 26. 6. 2024. O späťvzatí aktuálne rozhoduje Okresný súd Malacky,“ uviedol pre Pravdu hovorca ÚVO Jozef Gabík. Dodal, že súdne konanie bolo rozbehnuté už dávnejšie. Pôvodne okresný súd žalobu ÚVO zamietol, Krajský súd v Bratislave vec vrátil na ďalšie konanie späť do Malaciek. Okresný súd však nestihol pred zmenou zákona vo veci právoplatne rozhodnúť.

Nový paragraf zákona o verejnom obstarávaní totiž ukladá, že ak sa ÚVO pre zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní domáhal zrušenia zmluvy, ale súd o nej nerozhodol do konca tohto júna, úrad musí žalobu vziať späť. Dôvodom tejto legislatívnej zmeny má byť náprava súčasného stavu. Podobnú novelu do zákona o verejnom obstarávaní koncom marca 2022 presadila vláda Eduarda Hegera (Demokrati). Tá tiež ukladala ÚVO povinnosť stiahnuť zo súdov niektoré žaloby o neplatnosť zmlúv. Ustanovenie podľa ÚVO bolo problematické pre rýchlosť rozhodovania súdov. „V absolútnej väčšine prípadov súdy nestihli rozhodnúť o podanej žalobe do skonzumovania zmluvy,“ uviedol hovorca úradu.

Čítajte viac Vláda odklepla šéfovi ÚVO 8-tisíc eur mesačne, vlani urobil na úrade čistky

Zákazka šitá na mieru a pokuta

Stiahnutá žaloba ÚVO sa týka koncesnej zmluvy trenčianskej nemocnice so spoločnosťou Camase, ktorá bola podpísaná v roku 2019. Firma mala modernizovať nemocničnú kotolňu a vymeniť potrubie. Následne mala súkromná firma prevádzkovať kotolňu v priebehu desiatich rokov a dostávať za to mesačnú odmenu od nemocnice. Celková hodnota zákazky vychádza na necelých päť miliónov eur.

Úrad pre verejné obstarávanie túto zákazku preskúmal a odhalil pri nej viacero problémov. Po prvé, dospel k záveru, že súťaž bola diskriminačná. Podľa zistení kontrolného orgánu si nemocnica stanovila neprimerane vysoké podmienky týkajúce sa skúseností uchádzačov, ktoré splnila iba firma Camase.

Po druhé, úrad zistil porušenie zákona aj v tom, akým spôsobom boli práce obstarané. Podľa ÚVO zmluva s Camase nenapĺňa definičný znak koncesie. Z toho vyplýva, že zákazku mala nemocnica zadať iným spôsobom, napríklad ako verejnú súťaž na stavebné práce. Tender mal navyše niekoľkomiliónovú hodnotu a preto mal byť zadaný ako nadlimitná zákazka. Trenčianska nemocnica ho však zadala ako podlimitnú koncesiu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide len o technické detaily, ÚVO však upozorňuje, že tým bol porušený zákon a tiež boli diskriminovaní ďalší účastníci súťaže.

Foto: Milan Kral nemocnica, trencin, zdravotnictvo Fakultná nemocnica v Trenčíne. Ilustračná snímka

„Účastníkom konania nesprávne zvolený postup spôsobil zmätočnosť a neprehľadnosť celého postupu zadávania podlimitnej koncesie a zároveň znemožnil účasť tých hospodárskych subjektov, ktoré sa o takomto zadávaní mohli dozvedieť v prípade jeho zverejnenia aj v Úradnom vestníku Európskej únie,“ upozornil ÚVO vo svojom rozhodnutí.

Hoci ÚVO zistil v zmluve viacero problémových bodov, podľa zákona o verejnom obstarávaní mohol udeliť pokutu iba za jeden skutok, za ktorý možno uložiť najvyššiu pokutu. Úrad preto uložil trenčianskej nemocnici pokutu vo výške 245-tisíc eur za to, že služby si obstarala ako koncesiu, hoci mala podľa ÚVO postupovať inak. Pre zistené porušenia zákona tiež podal na súd žalobu, ktorou sa domáhal určenia podpísanej zmluvy za neplatnú. Podľa zákona o verejnom obstarávaní mohol žalobu podať jedine úrad, vysvetlil pre Pravdu Gabík. Práve ju musí úrad teraz vziať späť.

Znamená to, že aj keď zistené porušenia zákona neboli odstránené ani potrestané, nemocnica nemusí za kontroverznú zákazku zaplatiť pokutu. ÚVO tiež už v budúcnosti nemôže zmluvu napadnúť na súde. „Právna úprava neumožňuje opakovane sa domáhať toho istého predmetu sporu po späťvzatí žaloby. Ide o základné pravidlá súdneho konania,“ uviedol pre Pravdu hovorca úradu.

Čítajte viac Kardiológia v Trenčíne sa rúca, nový primár stále pracuje aj v Brne, tvrdí KDH. Dolinková: situácia je stabilizovaná

Kauza potrubie

Spor s ÚVO však nie je jediným problémom trenčianskej nemocnice v súvislosti s jej spoluprácou s firmou Camase. V apríli Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) upozornilo, že zdravotnícke zariadenie sa v minulosti dostalo do konfliktu s vedením súkromnej spoločnosti. Po podpise zmlúv s Camase sa v roku 2020 v nemocnici zmenilo vedenie. Nový riaditeľ Tomáš Janík odmietal firme platiť mesačné koncesné platby. Dôvodom boli podozrenia, že Camase v skutočnosti nevymenila potrubie, iba premaľovala staré rozvody.

Firma na oplátku za to, že jej nemocnica prestala platiť, bránila jej zamestnancom vo vstupe do kotolne. Konala tak aj napriek zisteniu regionálnych hygienikov, ktorí našli nebezpečné baktérie vo vzorkách vody z viacerých oddelení FN Trenčín. Nemocnica tak nemohla v kotolni inštalovať dezinfekčné zariadenia na odstránenie problému. Podľa ICJK za výskytom baktérií v potrubí údajne bolo to, že firma Camase naozaj nevymenila rozvody – iba staré potrubia povrchovo očistila, ošetrila novým ochranným náterom a obalila do novej tepelnej izolácie.

Čítajte viac Kolaps v Trenčíne? Výbor sa nekonal, opozícia si chce potrubie v nemocnici pozrieť osobne. Žiadajú Dolinkovej koniec

Ako pre Pravdu uviedol Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, dnes kvalita pitnej a teplej vody v trenčianskej nemocnici zodpovedá hygienickým štandardom a neohrozuje personál ani pacientov. „Vo vzorkách odobratých v septembri až novembri 2023 boli hodnoty sledovaných ukazovateľov prekročené. Po zavedení určitých úprav zisťujeme podlimitné hodnoty baktérie Legionella,“ uviedla pre Pravdu regionálna hygienička Ľudmila Bučková. Doplnila tiež, že nemocnica po prvých zisteniach RÚVZ vykonala viaceré dezinfekčné opatrenia a dokonca dokázala inštalovať dezinfekciu teplej vody v kotolni, do ktorej sa predtým zamestnanci FN Trenčín nemohli dostať.

Od roku 2020 tiež narastal dlh nemocnice pred Camase, lebo FN Trenčín neplatila firme mesačne koncesné poplatky. Po zmene vlády v roku 2023 ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková odvolala predošlého riaditeľa nemocnice Janíka a vymenovala do tejto funkcie Michala Plesníka. Nový šéf FN Trenčín spor s Camase vyriešil tým, že sa dohodol na uznaní dlhu a jeho zaplatení v splátkach. Nemocnica má tak firme zaplatiť 530-tisíc eur.

Investigatívni novinári tiež poukázali na to, že bývalý člen dozornej rady firmy Camase Tomáš Lorenc bol nedávno vymenovaný za generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva. Jediným akcionárom Camase podľa Obchodného registra (OR) SR je Boris Lorenc, ktorý môže byť v príbuzenskom vzťahu s tajomníkom rezortu zdravotníctva. V minulosti mali obaja muži v ORSR zapísanú rovnakú adresu v bratislavských Rusovciach. Ministerstvo ani spoločnosť Camase neodpovedali na otázky Pravdy o tom, či Tomáš Lorenc a Boris Lorenc majú rodinné prepojenia. Rezort sa nevyjadril ani k otázke, či by podobný vzťah považoval za problematický z dôvodu konfliktu záujmov.