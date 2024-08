Šimkovičová zoznam zakázanej literatúry poprela, školstvo ho plánuje využiť. Politológ: Celé je to popletené

Štefunko z PS: Šimkovičová sa v kultúre správa ako feudálka Video Zdroj: TV Pravda

„V zozname jej arogantných a amatérskych krokov predsa len nájdeme niečo, za čo ju môžeme pochváliť,“ napísala k statusu Bihariová. Zoznam koloval v médiách dva dni. Podľa dokumentu, ktorého súčasťou bol aj zoznam rizikovej alebo „zakázanej“ literatúry, môžu mať tieto diela vplyv na radikalizáciu najmä mladých osôb. Diela môžu nielen v on-line priestore, ale aj knižne podľa správy MK SR podporovať u jednotlivcov „predispozíciu na extrémistické správanie“ a vieru v konšpiračné teórie.

V zozname bolo niekoľko desiatok diel rozdelených do kategórií. Boli medzi nimi časopis Zem a Vek, Židokracia od Mariána Magáta, ktorý dostal za rozsiahlu a dlhodobú extrémistickú činnosť šesť rokov väzenia, no rozsudok nie je právoplatný, ale aj dielo nacistického vodcu Adolfa Hitlera Mein Kampf, Otázky leninizmu od Stalina, Satanská biblia či manifest teroristu zo Zámockej.

Po dvoch dňoch, počas ktorých sa konali protesty za odvolanie Šimkovičovej, sa ministerka vyjadrila na ruskej sociálnej sieti Telegram. „Rada by som zdôraznila, že ja osobne som nič nezakázala a nedala pokyn na vytvorenie akéhokoľvek zoznamu, o akom sa v médiách píše. Nikto z vedenia ministerstva nedal pokyn ani na to, aby sa takýto zoznam posielal na našich zamestnancov,“ uviedla.

Oficiálne stanovisku rezortu hovorí, že dokument odoslala zamestnancom rezortu zamestnankyňa Referátu krízového riadenia, bezpečnosti štátu a utajovaných skutočností. Podľa ministerstva išlo o osobnú iniciatívu. „O svojom úmysle distribuovať tento dokument všetkým zamestnancom ministerstva kultúry a príslušným organizáciám vopred neinformovala nikoho z vedenia ministerstva,“ uviedla.

Pod dokumentom s hlavičkou ministerstva kultúry je meno Šimkovičovej, za ktorú sa podpísal jeden zo štátnych tajomníkov. „Materiál zaslala na vedomie do kancelárie ministerky na podpis iba ako informatívny materiál, ktorý bol rezortu doručený z NBAC, a to bez akéhokoľvek ďalšieho komunikovania svojho zámeru, čo s ním chce ďalej robiť,“ uviedol rezort a zdôraznil, že nejde o zoznam zakázanej literatúry, ktorý by vydala oficiálne ministerka či rezort.

SIS to nekomentuje, školstvo chce zoznam využiť

Dokument mala vypracovať zamestnankyňa spolu so Slovenskou informačnou službou (SIS), no tá spoluprácu nekomentuje. „Slovenská informačná služba sa nebude vyjadrovať ku konkrétnemu obsahu spolupráce s inými štátnymi orgánmi,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa SIS Zuzana Morávková. SIS neodpovedala ani na otázku, či si podobnú iniciatívu musí overiť aj u ministra alebo ministerky daného rezortu, alebo nie.

Rezort kultúry sa Pravda pýtala aj na to, či plánuje voči zamestnankyni prípadne štátnemu tajomníkovi vyvodiť nejaké personálne dôsledky. Ministerstvo to však nekomentovalo. „K uvedenej záležitosti platí naše stanovisko, všetko ostatné budeme riešiť interne,“ uviedla riaditeľka odboru komunikácie Petra Bačinská a pripojila stanovisko, ktoré predtým Šimkovičová zverejnila na Telegrame.

Ministerstvo školstva potvrdilo, že 1. júla dostalo neutajovanú analytickú informáciu, kde sa nachádzal aj zoznam rizikovej literatúry. „Spracovateľom informácie bolo Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC). MŠVVaV SR plánuje uvedený zoznam využiť v rámci svojich kompetencií uvedených v kompetenčnom zákone,“ reagoval pre Pravdu tlačový odbor. NBAC je organizačný útvar, ktorý spadá pod SIS a bol zriadený v roku 2013, pričom vtedy išlo o novú formu medzirezortnej organizačnej štruktúry. Medzi jeho hlavné úlohy patrí okrem iného aj príprava komplexných analytických hodnotení bezpečnostných incidentov na základe hlásení prijatých od štátnych orgánov SR.

Ak chce štát bojovať proti extrémizmu, má to robiť cez čelných predstaviteľov

Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík si myslí, že vytváranie zoznamov zakázanej literatúry by určite nemalo spadať pod ministerstvo kultúry. „Ak chce štát bojovať proti extrémizmu a radikalizmu, mal byť v prvom rade začať od svojich čelných predstaviteľov. Ak to chce robiť vytváraním zoznamov, mal by mať vytvorenú nejakú konkrétnu inštitúciu, napríklad Centrum pre boj proti extrémizmu, ktoré by bolo obsadené relevantnými odborníkmi – akademikmi, nie politickými nominantmi,“ konštatuje.

Centrum by bolo podľa politológa kompetentnejšie poukazovať na publikácie, ktoré by mohli ohroziť hlavné piliere liberálnej demokracie. „Celé sa mi to zdá dosť popletené. Ak by taký zoznam urobil niekto na ministerstve vnútra, dávalo by to logiku, ale úlohy ministerstva kultúry sú predsa len niekde inde,“ hovorí. Ministerka Šimkovičová pritom ešte krátko po nástupe dala 300-tisíc eur, ktoré sa malo rozdeliť na projekty na mediálnu výchovu a boj proti dezinformáciám, no použila ich na pomoc Slovenskej filharmónii.

Je možné, aby podobný zoznam prešiel bez vedomosti ministerky? „Dlhodobo sa šepká, že ministerstvo kultúry neriadi pani Šimkovičová, ale pán Machala. Ak by na týchto rečiach bola len štipka pravdy, vôbec by ma neprekvapovalo, ak by nielen pán Machala, ale rovnako ďalší ľudia z ministerstva či zo SNS pani Šimkovičovú pri presadzovaní svojich záujmov úplne prehliadali,“ myslí si Štefančík.

Nepovažuje to však za „rebéliu“ danej pracovníčky. „Danú pracovníčku nepoznáme, takže netušíme, aké boli jej skutočné úmysly, ale možno, že také niečo robili aj v minulosti a akosi si nevšimla, že mentálne nastavenie súčasnej ministerky kultúry je kdesi na opačnom konci ako pri jej predchodkyni,“ zhodnotil politológ. Čo sa týka zoznam, Štefančík videl časť z neho. „Aj tak by ma čisto zo zvedavosti zaujímalo, aké indikátory daná pracovníčka zvolila a či všetky tie knihy a časopisy aj skutočne prečítala,“ dodal.