Kultúrny výbor sa nekonal, Šimkovičová ani koaliční poslanci neprišli. Opozícia sa bude sťažovať Ficovi

Predseda výboru a poslanec SNS Roman Michelko poveril jeho riadením podpredsedníčku Jaurovú. Tá v úvode skonštatovala, že výbor nie je uznášaniaschopný.

Výbor sa nekonal

Na otvorenie schôdze je potrebných minimálne sedem členov, prítomní však boli len štyria opozičníci – Jaurová, Dana Kleinert (PS), Tomáš Szalay (SaS) a Lukáš Bužo (Slovensko). Jozef Hajko z KDH takisto chýbal. Na výbor sa nedostavila ani ministerka Šimkovičová, v jej zastúpení prišiel štátny tajomník rezortu Tibor Bernaťák. „Nie je to prvýkrát, čo pani ministerka neprišla, hoci ju kultúrny výbor, ktorý je jej gestorským výborom, predvolal,“ uviedla Jaurová.

„My sa na základe toho budeme sťažovať predsedovi vlády Robertovi Ficovi, keďže je jediný nadriadený pani ministerke a budeme ho žiadať, nech zabezpečí, aby ministri pracovali podľa zákona a aby dodržiavali elementárnu dôstojnosť vzťahu Národnej rady a vlády, pretože parlament je kontrolným orgánom vlády,“ dodala. Výbor po tomto pokračoval v neformálnej diskusii.

Poslankyňa PS dodala, že ani zamestnanci NR SR si nepamätajú, že by nejaký minister takto ignoroval zasadania výboru. „Škoda, že pani ministerka neprišla. Mohla absolvovať rozhovory s riaditeľmi, ktorých odvolala. Mohla s nimi diskutovať, keď to neurobila predtým, ako ich odvolala a možno by sme si v tých diskusiách aj s poslancami dokázali vyjasniť niektoré stanoviská. Potom by kritika voči jej osoba nebola taká veľká,“ povedala Jaurová. Szalaya vyrušila najmä neprítomnosť bývalej ministerky Ľubice Laššákovej (Hlas), ktorá sa podľa neho snaží dištancovať od krokov SNS v rezorte.

SND ani SNG aktuálne nemá 10 dní žiadne vedenie a situácia je problematická. „Nerozumiem tomu, na základe čoho sa pani ministerka vyhlásila za zastupujúcu štatutárku SND. Nefunguje to tak, že kto sa ním vyhlási, ten ním je. Národné divadlo nemá právoplatného štatutára do momentu, kým nejakého pani ministerka nevymenuje,“ dodala Jaurová s tým, že samu seba vymenovať nemôže. Kleinert podotkla, že by musela Šimkovičová kontrolovať samu seba, čo je podľa nich veľký konflikt.

Šimkovičová sa hodinu po konaní výboru postavila pred kamery počas vopred avizovanej tlačovej konferencie, z ktorej sa nakoniec vykľulo len vyhlásenie. Na otázky novinárov neodpovedala. Na tlačovej konferencii riešila Fond na podporu umenia (FPU) a dotácie pre Nadáciu Milana Šimečku, ktorá mala od FPU od roku 2020 dostať viac ako 250-tisíc eur. Poukázala aj na neštandardné zmluvy medzi FPU a nadáciou.

Fico sa ministerky zastal

Ministerka odvolala minulý týždeň riaditeľa SND Drličku a riaditeľku SNG Kusú. Obom vyčíta viaceré manažérske zlyhania. Odvolaní riaditelia obvinenia z profesionálneho pochybenia odmietajú. Premiér Fico už vo videu na sociálnej sieti po protestoch zo začiatku týždňa uviedol, že nevidí dôvod na odvolanie Šimkovičovej a ani ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer), ktorého odvolanie takisto opozícia požaduje.

Obaja podľa neho konali aj konajú v súlade so zákonom. „Neexistuje žiadny dôvod, aby som ako predseda vlády čo len uvažoval o podaní návrhu na odvolanie ministrov, ktorí sú dnes opozičnými terčmi. Kto sa objektívne pozrie na konanie ministerky kultúry a ministra spravodlivosti, musí súhlasiť s tým, že konali a konajú zákonne, a že v súlade so zákonom prijímajú aj bežné manažérske rozhodnutia,“ povedal premiér.

Dodal, že rovnaký pohľad bude zastávať celá koalícia v prípade, že opozícia v parlamente predloží návrh na vyslovenie nedôvery týmto ministrom. Fico podotkol, že rešpektuje odlišné názory opozície. Na pondelkovom proteste proti krokom ministerky Šimkovičovej, ktorý usporiadala Otvorená kultúra, bolo odhadom osem- až deväťtisíc ľudí.

Na utorkovom proteste, ktorý zvolali opozičné strany PS a SaS, sa na Námestí SNP pred rezortom kultúry zúčastnilo viac ako 18-tisíc ľudí. Ficovi však chýbali vecné argumenty. Premiér dodal, že pre vyhrážky muselo ministerstvo vnútra zvýšiť ochranu ministerke kultúry. Skritizoval aj to, že na proteste nevystúpili predsedovia strán, ktoré ho zorganizovali, teda Michal Šimečka (PS) a Branislav Gröhling (SaS). Vo videu predtým zas kritizoval, že práve oni burcujú verejnosť proti koalícii, a nezabudol vyzdvihnúť chýbajúce a od protestov sa dištancujúce KDH.