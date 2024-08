Vyššie zálohy za PET fľaše a nižšia dôvera. Budeme platiť viac? Tarabov návrh je v rozpore so zákonom, hovorí správca

Systém zálohovania PET fliaš a plechoviek má prejsť zmenou. Novelu sa snaží presadiť minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorému prekáža, že Správcovi zálohového systému zostáva údajne príliš veľa financií zo záloh za vratné obaly a takisto monopol, ktorý má na trhu. Správca sa bráni a tvrdí, že nevyplatené peniaze inak ako na prevádzku systému použiť nesmie a domnieva sa, že Tarabov návrh môže byť v rozpore so zákonom a zasahovať do ústavných princípov. Hrozí tiež, že ak by novela prešla, zálohy za fľaše môžu byť vyššie ako 15 centov a dôvera v systém nižšia.

Správca zálohového systému o Tarabovej novele: Návrh je pravdepodobne v rozpore s platnými právnymi predpismi Video Zdroj: TV Pravda

„Na základe úvodných analýz sme skôr toho názoru, že predložený návrh je pravdepodobne v rozpore s platnými právnymi predpismi. Sme toho názoru, že intenzita porušenia právnych predpisov je taká veľká, že by mohla zasahovať do ústavných princípov,“ uviedol právny zástupca Správcu zálohového systému Róbert Gašparovič. Dodal, že novelou by mohol byť porušený nielen princíp právneho štátu, ale aj proporcionality.

Po tom, čo prišiel šéf envirorezortu s novelou, sa z opozície ozývajú hlasy, že cieľom zmien bude napokon zrušenie celého systému, ktorý je úspešný a inšpiratívny. Minister životného prostredia to odmieta. Prekáža mu, že štát nemá žiaden dohľad nad systémom a „veľkým hráčom“. Odvoláva sa pritom na povinnosť platiť správcovi zo zákona 15-centovú zálohu na každú jednu PET fľašu či plechovku.

„Táto spoločnosť zrazu má monopol, a ten nie je o recyklovaní primárne, ale je o tom, že určujú, kto môže a kto nemôže na trhu predávať svoje výrobky. Toto je ten problém, že sme odovzdali právo vydávať kódy súkromnej spoločnosti,“ uviedol v stredu v ta3 minister Taraba. „Štát by mal mať absolútne povinnosť kontrolovať ten systém,“ zdôraznil.

O novele nevedeli

Zákon o zálohovaní vznikol ešte za vlády premiéra Petra Pellegriniho v roku 2018, neskôr sa novelizoval počas mandátu ministra životného prostredia Jána Budaja. Taraba kritizoval fungovanie ešte ako opozičný poslanec, keď navrhoval, aby systém nebol v rukách neziskovej organizácie, ako je tou teraz, ale recyklačnej spoločnosti, ktorú zriadi ministerstvo.

Ako minister prišiel už s inou verziou návrhu, ktorú predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania pre údajné hroziace hospodárske škody v dôsledku sankcií z Bruselu. Do stredy k nemu prišlo takmer 150 pripomienok, okrem iných aj od ministerstiev financií a vnútra. Pri tvorbe novej legislatívy však Tarabov rezort správcu obišiel.

„My sme boli prekvapení návrhom tejto novely, nevedeli sme o nej, že príde, ani v akom bude znení,“ uviedol vo štvrtok generálny riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč. Spätnú väzbu na svoje vlastné pripomienky zatiaľ nedostali.

Envirorezort pre TASR uviedol, že všetky pripomienky vznesené v rámci medzirezortného pripomienkového konania vyhodnotí, „aj tie, ktoré znejú dramaticky, ale nie sú pravdivé“. Legislatíva podľa MŽP posilní transparentnosť a postavenie štátu v systéme zálohovania.

V aktuálnom návrhu novely chce minister meniť konkrétne tri veci, a to zníženie výšky peňazí, ktoré zostávajú správcovi z nevyplatených záloh, z 50 na 20 percent, ďalej možnosť meniť zakladajúce dokumenty a tiež oprávnenie dosádzať do správnej rady odborníkov na financie, audit, právo a environmentálne otázky. Odôvodňuje to potrebou väčšej kontroly a transparentnosti správcu.

Ministerstvo však už teraz má možnosti, ako vplývať na dianie v zálohovom systéme – cez svoju pozíciu v dozornej rade, ktorej členovia sa môžu zúčastňovať aj na rokovaniach správnej rady. „Dozorná rada sa môže akurát tak pozerať na údaje, ktoré dostáva. Potrebujeme posilniť vplyv štátu v rozhodovaní tej organizácie,“ reagoval Taraba s tým, že ministerstvo potrebuje mať svojich ľudí nie v dozornej, ale v správnej rade. „Tá zmena ide len touto cestou,“ vyjadril sa.

Gašparovič sa domnieva, že časť ministerského návrhu naráža na princíp proporcionality. Podotkol tiež, že možnosť meniť zakladajúce dokumenty už v slovenských zákonoch existuje. „Ak by ministerstvo nadobudlo pocit, že správca je diskriminačný voči výrobcom alebo distribútorom, môže už teraz navrhnúť, alebo dokonca nariadiť zmenu zakladajúcich dokumentov,“ spresnil právnik.

Na otázku, či by mohol štát prevziať systém v celku, právny zástupca podotkol, že štát nebol pri zakladaní správcu a správca je súkromný subjekt. „Ak by sa snažil krokmi dostať, napríklad manažérsky ovládnuť alebo iným spôsobom, zoštátniť‘ systém, tak je potrebné povedať, že takéto zoštátnenie je vo svojej podstate protiústavné s tým, že aj ústava pripúšťa možnosť štátu vstupovať za určitých okolností do správnych subjektov, ale sú to extrémne situácie, ktoré musia byť odôvodnené a primerané,“ ozrejmil.