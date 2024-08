Tarabov návrh privatizácie zálohového systému kritizujú ministerstvá i ZMOS

Ministerstvo financií (MF) SR v rámci pripomienkového konania uviedlo, že „platný právny poriadok umožňuje MŽP SR vykonávať pôsobnosť ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov“. Ako dodáva v ďalších pripomienkach, nemôže sa stotožniť s predkladateľom, ktorý neidentifikuje žiadny vplyv na podnikateľské prostredie. Od MŽP SR požaduje kvantitatívny odhad nárastu administratívnych poplatkov v prepočte na jeden obal. Kroky od MŽP SR by totiž mohli zvýšiť ceny nápojov pre spotrebiteľov.

„V prípade menovania zástupcov MŽP SR do správnej rady správcu sa ministerstvo bude priamo podieľať aj na riadení činnosti správcu napriek tomu, že nie je zakladateľom ani členom tejto neziskovej organizácie,“ konštatoval agrorezort, ktorý nesúhlasí s kontrolovaním samého seba a vidí riziko konfliktu záujmov. Ministerstvo hospodárstva SR kritizovalo absenciu zdôvodnenia a dopadov navrhovaných zmien. Ministerstvu vnútra SR chýbala bližšia analýza v dôvodovej správe a upozorňuje na význam minimálnych zásahov štátu do fungovania neziskových organizácií, pričom zásahy by mali byť len v odôvodnených prípadoch.

ZMOS trvá na stiahnutí návrhu a argumentuje, že systém zálohovania je už teraz efektívny a funguje bezproblémovo, pričom navrhované zmeny môžu ohroziť jeho účinnosť a stabilitu. Aj všetky zamestnávateľské organizácie, vrátane Aliancie priemyselných zväzov a dopravy, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Potravinárskej komory Slovenska, vyjadrili zásadné výhrady a požadujú stiahnutie novely vzhľadom na jej nesúlad s domácou a európskou legislatívou.

Systém zálohovania PET fliaš a plechoviek, ktorý bol založený v roku 2022 a jeho príprava začala už v roku 2020 dosahuje vynikajúce výsledky. V roku 2023 bola návratnosť PET fliaš a plechoviek na úrovni 92 %, čím Slovensko splnilo cieľ Európskej komisie na rok 2029 o šesť rokov skôr. Štát má v súčasnosti v Správcovi zálohového systému troch zástupcov v dozornej rade a kontrolné mechanizmy garantované zákonom.