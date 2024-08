Dva posudky, rôzne závery. Znalci sa nezhodli, kto má pravdu v kauze „premaľovaných rozvodov“ v trenčianskej nemocnici

Bolo potrubie vymenené alebo ho za niekoľkomiliónovú odmenu len premaľovali farbou? Kauza výmeny rozvodov vo Fakultnej nemocnici (FN) Trenčín je podľa opozície jedným z dôvodov, pre ktoré by Zuzana Dolinková (Hlas) mala skončiť vo funkcii ministerky zdravotníctva. Bývalý riaditeľ nemocnice Tomáš Janík totiž tvrdí, že práce neboli vykonané v dohodnutom rozsahu a rúry boli len obnovené. Podľa zistení Pravdy Janík ešte ako riaditeľ FN Trenčín disponoval znaleckým posudkom, ktorého závery nesedia s medializovanými vyhláseniami bývalého riaditeľa nemocnice.

Potrubie kotolne v trenčianskej nemocnici je horúcou politickou témou. Kauzu s jeho výmenou mala začiatkom mesiaca pred zdravotníckym výborom Národnej rady (NR) SR vysvetľovať ministerka Dolinková. Ide totiž o plnenie zmluvy, ktorú v roku 2019 podpísalo vedenie FN Trenčín so spoločnosťou Camase. Tá mala v priebehu dvoch rokov zmodernizovať kotolňu, vymeniť časť rozvodov a následne poskytovať nemocnici teplo za mesačnú odmenu. Celková suma tejto zákazky predstavuje takmer päť miliónov eur.

Po výmene vlády v roku 2020 sa riaditeľom trenčianskej nemocnice stal Tomáš Janík, ktorý sa dostal do konfliktu so spoločnosťou Camase. Podľa jeho informácií v kotolni neboli vykonané všetky práce tak, ako si ich firma vyfakturovala. Pochybnosti potvrdili závery technického posudku, ktorý nemocnica zadala po náleze nebezpečnej baktérie Legionella vo vzorkách vody z viacerých oddelení. Technický posudok, ktorý si dal exriaditeľ Janík vypracovať, potvrdil, že niektoré rúry neboli vymenené vôbec, zatiaľ čo iné boli len povrchovo upravené.

„Niektoré rúry boli len zreparované, boli oškrabané a nanovo zaizolované,“ uviedol Janík po zdravotníckom výbore NR SR začiatkom augusta. Camase podľa jeho slov bránila zamestnancom nemocnice, ktorí chceli tieto informácie overiť, vo vstupe do kotolne. Stav potrubia chcel vo štvrtok v Trenčíne osobne skontrolovať poslanec NR SR Peter Stachura (KDH). Hoci vopred požiadal spoločnosť Camase o sprístupnenie priestorov kotolne, ďaleko sa nedostal. Firma túto žiadosť rovno zamietla, informovala televízia ta3.

Zuzana Dolinková vlani Janíka odvolala a vo funkcii ho nahradil Michal Plesník. Nový riaditeľ vyvracia tvrdenia svojho predchodcu. Tvrdí, že predošlé vedenie nemocnice nemalo k vykonaným prácam žiadne výhrady, a že ich rozsah ani kvalitu nenamietalo v čase, keď jej bola odovzdaná projektová dokumentácia. To isté pre Pravdu uviedol aj štatutár Camase Boris Lorenc. Nový šéf FN Trenčín Plesník tiež vyriešil spor s firmou tým, že sa dohodol na uznaní a zaplatení dlhu, ktorý vznikol z neuhradených faktúr. Ide o sumu 530-tisíc eur.

Nemocnica má iný posudok

Riaditeľ trenčianskej nemocnice Plesník pre Pravdu zopakoval, že z dokladov, ktorými disponuje, vyplýva, že predošlé vedenie výmenu potrubia nespochybňovalo. Odvoláva sa napríklad na Janíkov list z roku 2022, teda z obdobia, keď výmena rozvodov už mala byť dokončená. V liste exriaditeľ údajne uviedol, že firma Camase „dokončila dielo v celom dohodnutom rozsahu a po jeho dokončení predložila FN Trenčín projektovú dokumentáciu – kotolne, vonkajších rozvodov tepla a rozpočty v súlade s predmetnou koncesnou zmluvou.“

Foto: Ľuboš Pilc Michal Plesník Nový riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne Michal Plesník pred otvorením rokovania Výboru NR SR pre zdravotníctvo 6. augusta 2024 v Bratislave.

Plesník zároveň spochybňuje znalecký posudok, na ktorý sa odvoláva exriaditeľ nemocnice Janík. Poukazuje na to, že jeho autor nie je znalcom, pretože nie je zapísaný do príslušného zoznamu ministerstva spravodlivosti. Tiež zdôrazňuje, že nemocnica týmto dokumentom nedisponuje, a to napriek tomu, že ho mala objednať. „Z dokladov FN Trenčín je preukázané, že FN Trenčín si takýto posudok neobjednala a ani zaň neplatila,“ dodáva Plesník. Ak predošlé vedenie nemocnice malo problém s poskytovaním služieb firmou Camase, prečo tento problém neriešilo skôr? Kladie otázku súčasný riaditeľ FN Trenčín.

Podľa zistení Pravdy existuje ďalší znalecký posudok, ktorý bol pre nemocnicu vypracovaný ešte v septembri 2021, krátko po tom, čo modernizácia kotolne a výmena rozvodov mala byť dokončená. Posudok objednala FN Trenčín a v tom čase jej šéfoval Tomáš Janík. Redakcia Pravdy má k dispozícii časť tohto dokumentu, jeho obsah pre redakciu potvrdil zdroj z prostredia FN Trenčín.

Znalec mal za úlohu stanoviť hodnotu zmodernizovaných tepelných zariadení kotolne a rozvodov. Podľa zmluvy totiž kotolňa po obnove dočasne prešla do vlastníctva firmy Camase a bolo treba nezávisle stanoviť jej predajnú cenu. Nezisťoval teda, či potrubie bolo vymenené, ale mal skontrolovať stav obnovenej techniky a rozvodov. Ak by odhalil staré či zanedbané rúry a prípojky, mal by tieto informácie uviesť v posudku a zohľadniť pri určení ceny kotolne.

Foto: Znalecká organizácia PBT fotodokumentácia Fotografie z priestorov kotolne FN Trenčín, ktoré urobil znalec počas obhliadky

Znalec vo svojom hodnotení však nič podobné neuvádza. V posudku sa píše, že technické zariadenie kotolne v tom čase bolo kompletne vybavené. Obhliadkou kotolne mal skontrolovať, či objednané práce naozaj boli vykonané, tiež či je kompletná technická dokumentácia a aký je skutočný stav dodaných a inštalovaných rozvodov a kotlov.

„Technický stav bol preskúmaný funkčnou skúškou počas riadnej prevádzky. Z vizuálnej obhliadky strojových zariadení a ich príslušenstva možno konštatovať veľmi dobrý technický stav,“ uvádza sa v znaleckom posudku. V dokumente sú aj fotografie z priestorov kotolne, ktoré majú potvrdiť závery znalca. Exriaditeľ FN Trenčín Tomáš Janík v reakcii pre Pravdu naznačil, že o záveroch z tohto znaleckého posudku vie. K jeho obsahu sa však nevyjadril.

Foto: Znalecká organizácia PBT kotolna Fotografie z priestorov kotolne FN Trenčín, ktoré urobil znalec počas obhliadky

Baktérie mohli vzniknúť inde

Janík tvrdí, že posudok, ktorý údajne odhaľuje fingovanie prác, vypracovali vlani na jeseň, keď kvôli baktériám v potrubí prišiel na kontrolu Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Hygienici našli vo vzorkách teplej a pitnej vody z viacerých nemocničných oddelení premnožené baktérie dvoch typov – Legionella a Pseudomonas. Tie sa bežne vyskytujú vo vodnom prostredí, vysvetľuje RÚVZ, s tým, že tieto baktérie nie je úplne možné eliminovať z vodného systému. Znamená to, že premnoženie baktérií nemuselo súvisieť s výmenou potrubia, mohlo sa stať v ktorejkoľvek časti vodného systému, aj v nových rozvodoch.

Trenčianski hygienici uviedli, že dnes kvalita pitnej a teplej vody v nemocnici zodpovedá štandardom a neohrozuje personál ani pacientov. „Po zavedení určitých úprav zisťujeme podlimitné hodnoty baktérie Legionella,“ uviedla pre Pravdu regionálna hygienička Ľudmila Bučková. Doplnila tiež, že nemocnica po prvých zisteniach RÚVZ vykonala viaceré dezinfekčné opatrenia a dokonca dokázala inštalovať dezinfekciu teplej vody v kotolni, do ktorej sa predtým zamestnanci FN Trenčín nemohli dostať.

Úrad však v stanovisku dodáva, že účinnosť niektorých opatrení nie je zatiaľ komplexne vyhodnotená. „Je taktiež možné, že bude potrebné zo strany FN Trenčín zaviesť ešte ďalšie dodatočné opatrenia – účinnejšie technológie pre konkrétne pavilóny v FN Trenčín, výmena potrubných rozvodov a podobne,“ sumarizoval RÚVZ.