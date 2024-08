Líder KDH Majerský: Viacerí koaliční poslanci pripustili, že niektorí z ministrov budú vymenení

Líder KDH v krátkom rozhovore pre Pravdu hovoril o vzťahoch v koalícii, výhradách ku koaličným ministrom, ale aj k podpore zákonov a spolupráci s koalíciou.

Majerský: Viacerí poslanci koalície pripustili, že niektorí z ministrov budú vymenení Video Zdroj: TV Pravda

Aké sú aktuálne, vzhľadom na veci, ktoré sa dejú, vzťahy v opozícii? Všetky opozičné strany ste podporili odvolávania ministrov, ale KDH sa protestov nezúčastnilo.

Kresťanskodemo­kratické hnutie si robí svoju politiku v parlamente tam, kde to je príslušné a budeme to robiť aj naďalej. Svoje podpisy na odvolanie pani ministerky Šimkovičovej, ale aj pána ministra Suska sme priložili, za tým si budem stáť. Budeme vyzývať ministrov aj naďalej, aby si riadne plnili svoje povinnosti. Pri ministrovi Suskovi je to jasné. Nevysvetlil, prečo je Dušan Kováčik zrazu na slobode. To sa pýtame nielen my ako politici a predstavitelia politických strán, ale predovšetkým sa to pýtajú aj občania, lebo chcú vedieť prečo je zrazu špeciálny prokurátor na slobode, aj keď bol odsúdený a je vo výkone trestu. Ak ho už pán Susko prepustil, mal urobiť jednu zásadnú vec, predstúpiť pred médiá a vysvetliť, prečo tak učinil. Naozaj vzniesol obrovskú pochybnosť do nášho justičného systému.

Čítajte viac Opozícia sa vracia do ulíc, no bez KDH. Fico hovorí o ďalšom Cintulovi. Politológ: Koalícia používa dvojaký meter

Vy ste viackrát povedali, že KDH si ide svojou cestou. Teraz to vyzerá, že v podstate PS a SaS je jedna línia, vy máte svoju cestu a hnutie Slovensko (OĽaNO) je mimo. Bude to takto až do konca volebného obdobia?

KDH je konzervatívna kresťanská politická strana a naozaj my sa snažíme plniť náš vlastný program a predstavovať jeho priority. Nielen my sme zahlasovali za to, čo je dobré v parlamente, ale v podstate aj PS a SaS. To znamená, že naozaj tá naša cesta je cesta pre občana. Nie je to cesta iba pre nás samých, ale pre občana, ktorý reprezentuje kresťanské a konzervatívne hodnoty a my sme tými možno jeho predstaviteľmi v parlamente. Práve preto budeme stále proklamovať to, čo sme mali v programe a to, čo je KDH vlastné.

Vy ste už na niekoľkých zákonoch spolupracovali s koalíciou. Ja chápem, že na jednej strane, ak chcete, aby váš program bol presadený, je to nutné, pretože nemáte väčšinu, ale na druhej strane, nebojíte sa, že vám to odradí nejakých voličov?

V prvom rade, veľa zákonov, ktoré sme dali do Národnej rady, nám neprešli. Jeden z takých najvýznamnejších zákonov, ktorý sme predstavovali, bola novela trestných kódexov Viliama Karasa. Prešla riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním. Nebyť tej zbabranej novely, ktorú schválila vládna koalícia a keby prijali to, čo sme im predstavili, mohli mať dnes pokoj, ale aj na Slovensku mohol byť pokoj. Nám prešli dve veci, ktoré sú pre niekoho možno menšieho a pre niekoho životného významu. Prešli nám malé čističky odpadových vôd a prešiel nám napríklad známy a dlho spomínaný medveď, ktorý bol mediálne veľmi silne proklamovaný. Myslím si, že ak ideme v zmysle život, zdravie a majetok človeka, tak ten život človeka je tá najväčšia hodnota na tejto zemi. Takže my sme v prvom rade chceli zákonom, ktorý sme pripravili o medveďoch, chrániť život človeka.

Hovorili ste, že z kuloárov viete o informáciách, že k nejakým zmenám možno na ministerských postoch dôjde alebo, že sa hovorí o nejakej rekonštrukcii. Do akej miery si myslíte, že to je reálne? Koalícia a všetci lídri to zatiaľ popreli, že by sa niečo také malo diať.

Osobne si myslím, keďže diskutujeme v parlamentných kuloároch aj s poslancami, tak viacerí poslanci vládnej koalície pripustili, že niektorí z ministrov budú vymenení.