Koaličná rada sa blíži. Budú sa meniť posty? Šutaj Eštok: Šéf NR SR patrí Hlasu, každý nech si rieši svojich ministrov

Predseda Hlasu Šutaj Eštok v krátkom rozhovore pre Pravdu uviedol, že koaličná rada by sa mala konať posledný augustový týždeň.

Aký je váš postoj k rekonštrukcii vlády, resp. k šumom o rekonštrukcii? Vy sám ste kritizovali niektoré kroky pani Šimkovičovej, čo sa týka odvolania Drličku, na druhej strane pán Danko kritizuje pani Dolinkovú dlhodobo. Je možné, že po lete príde k nejakej výmene? Aj pán Majerský hovoril, že sa v kuloároch o tom hovorí.

Ja si nemyslím, že niekto niekoho kritizoval, ani ja som pani Šimkovičovú nekritizoval, iba som hovoril o tom, že pri tej komunikácii treba byť niekedy jasnejší a to platí rovnako aj pre politikov, ktorí sú v Hlase. Jasne som povedal, že ja si s koaličnými partnermi nebudem odovzdávať odkazy cez médiá. Takúto vládu, ktorá sa iba hádala, sme tu už mali za pána Matoviča. My si všetky naše otázky vyriešime vo vnútri koalície a nebudeme s tým otravovať ľudí. Náš cieľ ako Hlasu je v tejto koalícii pracovať pre ľudí a nebudeme určite riešiť pozície ani posty, kto kde má byť.

Ak hovoríte, že to budete riešiť na koaličnej rade, pán Fico vyjadril podporu pani Šimkovičovej aj pánovi Suskovi, ale otázka je, či má podporu aj pani Dolinková. Pokiaľ mi je známe, na jej adresu sa nevyjadril a vieme, že SNS ju dlhodobo kritizuje.

Ja registrujem vyjadrenie pána premiéra v kontexte protestov, ktoré sa odohrávali najmä voči pánovi Suskovi a pani Šimkovičovej. Preto aj to vyjadrenie premiéra smerovalo tam. Neevidujem ja nejakú kritiku zo strany pána Danka k pani Dolinkovej. Pokiaľ viem, každý z koaličných partnerov nesie zodpovednosť za svoje ministerstvá a ja sa rovnako ako predseda Hlasu nevyjadrujem ku krokom ministrov, ktorí nie sú našimi nominantmi. Rešpektujeme sa navzájom a budem rád, ak takto budú k tomu pristupovať aj koaliční partneri.

Viete už aj nejaký termín koaličnej rady? Či bude v lete, pán Danko tuším hovoril, že má byť ešte v lete.

Myslím si, že bude v lete. Myslím, že bude niekedy po 26. auguste, že sa ako traja predsedovia koaličných strán stretneme a verím, že sa vo veľmi krátkom čase dohodneme na ďalších výzvach, ktoré nás čakajú. Pre nás je to najmä presadzovanie sociálneho programu, ktorý máme. Erik Tomáš chce prísť s návrhom na to, aby sa minimálna mzda dostala postupne na tisíc eur. To sú momentálne témy, ktoré chceme na koaličnej rade riešiť. Nie to kto, na ktorom kresle má sedieť.

Tak je tam ešte otázka šéfa parlamentu, ktorá ešte nie je vyriešená. Pán Danko trvá na tom, že kvôli zmenám po prezidentských voľbách musí dôjsť k nejakému tomu prerozdeleniu postov. Vy ešte trváte na svojom stanovisku, že predseda parlamentu ostáva Hlasu alebo by ste boli možno ochotný vymeniť tento post za niečo iné?

My sme verejne komunikovali, že túto vec vyriešime v septembri, to platí. Rovnako platí aj to, že Hlas je za to, aby sa koaličná zmluva dodržiavala a v zmysle nej tá zodpovednosť za šéfa parlamentu patrí Hlasu. My to nemáme v pláne meniť.

Čo sa týka šéfa SIS, v akom je to teraz štádiu? Koalícia tlačila na bývalú prezidentku, aby ho vymenovala. Následne dostal kompetencie pán Gašpar. Opozícia sa sťažuje, že pán prezident sa aktuálne nevyjadruje k aktuálnym témam. Bude vymenovaný pán Gašpar, resp. kedy bude známy šéf SIS?

Je to na pánovi prezidentovi. Ja si myslím, že v krátkom čase oboznámi verejnosť so svojím rozhodnutím, ale to rozhodnutie musíte nechať na neho.

A je možné, že bude tento post figurovať v rámci nejakých koaličných jednaní alebo je to úplne mimo nich?

To si nemyslím.