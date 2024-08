SaS a PS žiadajú odvolanie Štefana Kuffu, Danko sa ho po incidente zastal

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR by mal byť okamžite odvolaný. Jeho správanie je agresívne a neprijateľné. Uviedla to opozičná SaS v reakcii na to, že Štefan Kuffa bol súčasťou incidentu na divadelnom predstavení v obci Malá Franková. Strana vyzvala vládu, aby odvolala Kuffu z pozície štátneho tajomníka. Aj opozičné PS žiada koniec Kuffu vo funkcii. Vyzýva ho, aby odstúpil a ak tak neurobí, požiada o jeho odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS).

„Sledovať konanie SNS a jej nominantov je tragédiou v priamom prenose. Najnovšie to dokázal štátny tajomník Štefan Kuffa, ktorý prerušil divadelné predstavenie a začal napádať umelcov a neprijateľne určovať, kto sa môže dívať a kto musí odísť,“ skonštatoval v stanovisku SaS jej predseda Branislav Gröhling.

SaS tvrdí, že Štefan Kuffa zatiaľ nevykázal žiadnu činnosť v rezorte ministerstva životného prostredia. „Agresivita, urážky, nulová pracovná činnosť a najnovšie aj snahy o cenzúru sú jasné dôvody, pre ktoré nesmie Kuffa ostať na svojej pozícii,“ doplnil predseda strany.

Opozičné PS v reakcii uviedlo, že Kuffa sa vo svojom presvedčení „morálnej nadradenosti“ rozhodol kázať prítomným o tom, pre koho je a pre koho nie je predstavenie o troch generáciách žien a ich životoch vhodné. „Nehorázne tak zasiahol nielen do umeleckej tvorby, ale aj do slobody ľudí, ktorí sa rozhodli kultúrne a príjemne stráviť večer s rodinami a priateľmi,“ napísalo PS na sociálnej sieti.

Správanie Kuffu počas divadelného predstavenia podľa PS dokazuje, že nie je spôsobilý zastávať akúkoľvek verejnú funkciu. „Kuffa si očividne pomýlil rolu štátneho tajomníka vlády demokratickej krajiny so stredovekou rolou inkvizítora,“ uviedla v stanovisku podpredsedníčka PS Zora Jaurová. Podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS) zdôraznila, že neexistuje dôkaz akejkoľvek jeho práce za mesiace na poste štátneho tajomníka envirorezortu.

Exministerka kultúry za hnutie OĽANO (dnes hnutie Slovensko, pozn. TASR) Natália Milanová uviedla, že je nebezpečné, ak sa predstaviteľ štátu, ktorý má v prvom rade slúžiť ľuďom, „zaháňa kladivom na čarodejnice“ a chce brániť všetkému, čo nespĺňa jeho predstavy. „Umenie vždy bolo a vždy bude slobodné. Aj keď muselo v histórii prežívať ťažké časy, pretrvalo a pretrvá. Problém s ním môžu mať iba radikáli, ktorí majú strach,“ uviedla na sociálnej sieti.

Danko útok na Kuffu odsúdil

Podpredseda parlamentu a líder koaličnej SNS Andrej Danko odsúdil útok na Štefana Kuffu. Verí, že to polícia vyšetrí, uviedol v reakcii. „Predstavenie nebolo vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov. Štefan Kuffa na to upozornil. A v tom návale emócií, samozrejme, vznikol konflikt, čo si však myslím, že žiaden ‚slniečkar‘, ak sú teda takí mierumilovní, by nemal oceľovou tyčou zaútočiť na Štefana Kuffu,“ poznamenal šéf národniarov na sociálnej sieti.

Útok nazval brutálnym a odsúdil ho. „Verím, že ak to bol zamestnanec košického Národného divadla, tak veľmi rýchlo skončí,“ dodal. Incident by mal byť podľa Danka poučením pre organizátorov, že by mali upozorniť na to, ak predstavenie nie je vhodné pre maloleté deti.

Štefan Kuffa v nedeľu prerušil predstavenie Národného divadla Košice Moje baby v obci Malá Franková v okrese Kežmarok. Na sociálnej sieti o tom informoval šéfredaktor Zamagurských novín Lukáš Marhefka, ako aj herečka účinkujúca v predstavení Ľuba Blaškovičová.

„Sedel som ako divák na predstavení Národného divadla Košice, mala výstup Dana Košická a odohrávalo sa predstavenie, do ktorého svojvoľne vstúpil štátny tajomník Štefan Kuffa. Začal určovať, pre koho je predstavenie vhodné a pre koho vhodné nie je, kto by tam mal zostať sedieť a kto by tam sedieť nemal,“ uviedol vo videu Marhefka.

Kuffa na sociálnej sieti reagoval, že obsah bol nevhodný pre malé deti, ktoré sedeli v hľadisku a on vyzýval rodičov, aby ich poslali preč. Večer sa skončil hádkou s divákmi aj zamestnancami divadla, pričom Kuffa tvrdí, že jeho a jeho doprovod „napadli tyčami“. Na videu, ktoré štátny tajomník zverejnil, je vidieť, ako muži, ktorí balia kulisy, chytia do ruky tyče ako reakciu na to, že ich Kuffa so svojím tímom natáčajú na mobil. „Poprosím tu záber, aby sme mali pekne natočené tie tváričky, že to sú tí herci, nech sa páči, natočte ich,“ hovorí Kuffa vo videu. V divadelnom predstavení Moje baby hrajú len tri ženy – herečky.