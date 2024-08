Šimkovičová prenajala kaštieľ v Budmericiach jednoosobovej firme, mesačne zaplatí viac

Rezort v gescii SNS a pod vedením ministerky Martiny Šimkovičovej ukončil ešte koncom júla zmluvu o spolupráci s Obecnými službami Budmerice. Ministerstvo tvrdilo, že dôvodom bolo to, že sociálny podnik neuviedol kaštieľ pri odovzdaní do pôvodného stavu, čo samospráva odmietla.

Neznásilňujte kultúru, odkázal na proteste Drlička Šimkovičovej Video

Odpoveď na to, čo s pamiatkou bude, dali tieto dni. V centrálnom registri zmlúv sa objavila nová zmluva na prevádzku kaštieľa. „Tú Šimkovičová uzatvorila s mini firmou Krino stav z neďalekého Cífera, ktorá má podľa databázy Finstat jediného zamestnanca a od vzniku v roku 2017 presiahla tržby cez 5-tisíc eur iba raz. Bolo to vlani, kedy sa jej po rokoch podarilo dostať do zisku a zarobiť tritisíc eur. Skúsenosti nemá ani s inými verejnými zákazkami, do zoznamu hospodárskych subjektov, ktoré sa môžu uchádzať o verejné zákazky, bola firma zapísaná len minulý mesiac. Aktuálna zmluva s rezortom kultúry tak bude doteraz jej najväčší biznis,“ napísala neziskovka Transparency International k dohode.

Nie je známe, na základe čoho ministerstvo kultúry vybralo práve túto firmu a aké ďalšie spoločnosti sa o zákazku za desiatky tisíc eur uchádzali.

Vlastníkmi víťaznej firmy sú manželia Križanoví. Vladmiír Križan uviedol, že záujem o správu kaštieľa teraz prejavili na základe vlaňajšej súťaže, v ktorej uspel ešte budmerický úrad „Manželka to sleduje, máme pred dôchodkom a kaštieľ pod nosom, tak sme vyskúšali a uspeli sme,“ hovorí. So Šimkovičovou ani šéfom úradu Lukášom Machalom, ktorý si kaštieľ nedávno od ministerstva prenajal na víkendovú oslavu päťdesiatky za 100 eur, sa Križanoví vraj osobne nepoznajú.

„Ministerstvo podpísalo s cíferskou firmou zmluvu na správu kaštieľa zatiaľ len do konca roka, mesačne im zaplatí 14 480 eur s DPH. Je to o málo viac, ako platili dosiaľ obecnému podniku, ktorý si mesačne pri zamestnaní fakturoval 13 750 eur s DPH. Rozsah služieb zostáva pritom podľa zmluvy takmer totožný, s tým rozdielom, že kaštieľ je v súčasnosti uzatvorený pre verejnosť a správca v ňom tak neubytováva ani neusporiada kultúrne akcie,“ dodáva TiS.

„Obecné služby Budmerice, ktoré mali objekt dlhodobo v správe, neuviedli objekt pri odovzdávaní jeho správy do pôvodného stavu. Navyše odstránením technického zabezpečenia zostali na stenách viditeľné zmeny, pričom nie sú vylúčené hlbšie poškodenia. Ministerstvo kultúry vo veciach v súvislosti s konaním Obecných služieb Budmerice podalo trestné oznámenia,“ uviedol rezort s tým, že činnosť podniku spôsobila štátu viaceré škody.

Čítajte viac Šimkovičová zatvorila obľúbený kaštieľ. Čo s ním bude? Pracovali v ňom zdravotne znevýhodnení. Obec hovorí o šikane

Starosta obce Jozef Savkuliak s obvineniami nesúhlasí. Podotkol, že Obecné služby vznikli roku 2019 a na starostlivosti o zámok participujú necelé tri roky. „Predchádzajúce vedenie ministerstva bolo s našou prácou spokojné, pričom mali rovnaké povinnosti vo vzťahu ku kaštieľu a k inému štátnemu majetku, ako má aktuálne vedenie. Ide teda iba o snahu pomsty, snahu vyvolať dojem nezákonnosti a šikanovania zo strany MK SR,“ uviedla samospráva v reakcii.