Progresívci posielajú Ficovi otvorený list. Žiadajú, aby Šimkovičová riadne vykonávala povinnosti voči NR SR

„Podľa Ústavy SR, článok 114 je vláda za výkon svojej funkcie zodpovedná Národnej rade SR. Táto má podľa článku 86 Ústavy kontrolovať činnosť vlády, a to aj prostredníctvom svojich výborov, ktoré zriaďuje podľa článku 92,“ píšu v ňom a pripomínajú, že na základe zákona o rokovacom poriadku NR SR majú výbory právo pozývať na svoje schôdze ministerky a ministrov a požadovať od nich vysvetlenia či správy a podklady. „Členovia vlády sú povinní prísť na schôdzu výboru, podať požadované vysvetlenia a správy a predložiť podklady,“ zdôrazňujú progresívci v otvorenom liste.

Šéfka rezortu kultúry ale podľa PS do značnej miery zasadnutia Výboru pre kultúru a médiá, ktorý je gestorským výborom ministerstva kultúry, ignoruje. Poukázali na to, že zo siedmich rokovaní výboru, kam bola pozvaná, sa zúčastnila na troch, a to konkrétne na druhej, tretej a štvrtej schôdzi výboru. „Pre úplnosť uvádzame, že aj na týchto zasadaniach za ňu na všetky otázky poslancov odpovedali prísediaci úradníci MK SR a štátny tajomník.

Na ďalších dvoch zasadaniach (5. a 12. schôdza výboru), na ktorých mala prezentovať zásadné návrhy vlastných zákonov, ju bez udania dôvodu zastupoval štátny tajomník Tibor Bernaťák, pričom výbor nebol požiadaný o súhlas (§ 53 Zákona o rokovacom poriadku NR SR),“ uvádzajú (príslušný paragraf stanovuje, že ministri, či iní funkcionári, pozvaní na schôdzu výboru sa môžu nechať zastúpiť poverenými zástupcami, ak s tým výbor súhlasí – pozn. SITA). Ministerka Šimkovičová sa podľa hnutia ale bez udania dôvodu nezúčastnila na troch schôdzach výboru, konkrétne desiatej, trinástej a štrnástej. Na tieto schôdze bola poslancami priamo predvolaná, keďže ju chceli požiadať o vysvetlenie niektorých krokov rezortu kultúry, týkajúcich sa napríklad verejnoprávneho telerozhlasu či odvolávania riaditeľov kultúrnych inštitúcií.

„Vážený pán premiér, sme presvedčení, že ako predsedovi vlády Vám záleží na dodržiavaní zákonov, riadnom chode ústredných orgánov štátnej správy, plnení povinností členov Vašej vlády a zachovávaní dôstojnosti a úcty voči najvyšším inštitúciám Slovenskej republiky. Bohužiaľ, takéto konanie ministerky považujeme za závažné porušovanie Zákona o rokovacom poriadku NR SR a za hrubé pohŕdanie Národnou radou SR a jej kontrolnou funkciou voči členom vlády,“ obracajú sa poslanci na predsedu vlády. Dodali tiež, že podľa informácií od pracovníkov parlamentu, a tiež na základe historickej pamäte si dovoľujú tvrdiť, že podobné správanie člena vládneho kabinetu si NR SR nepamätá.

„Chceli by sme Vás preto požiadať, aby ste ako predseda vlády zodpovedný za činnosť vlády a výkon povinností jednotlivých jej členov zabezpečili riadny výkon povinností ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej voči Národnej rade SR a gestorskému výboru jej rezortu,“ píšu ďalej progresívci s tým, že riadny výkon povinností ministrov, dodržiavanie zákonov, a tiež úcta a rešpekt medzi orgánmi verejnej moci sú zakladné predpoklady pre fungovanie právneho štátu a parlamentnej demokracie. „Veríme, že tieto hodnoty si vážite rovnako ako my a podniknete kroky na zabezpečenie riadneho výkonu ministerského mandátu Martiny Šimkovičovej,“ uzavreli.