Generál Zmeko: Spali sme dve desaťročia, teraz čelíme výzve. Potrebujeme protivzdušnú obranu, drony, ale aj leteckú základňu

Po dvoch desaťročiach obsluhy techniky z 80. rokov a bez seriózneho modernizačného programu zbraňových systémov čelia Ozbrojené sily SR strategickej výzve. V rozhovore pre Pravdu to uviedol náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Daniel Zmeko. S novou technikou, kde skáčeme z generácie jeden na generáciu štyri až päť musia totiž prísť aj nové taktické postupy. Ukázalo sa to aj pri stíhačkách F-16, ktoré zmenili mentalitu našej armády. Nákup ďalších štyroch kusov považuje Zmeko za logické rozhodnutie, no otázne je, či sa rezortu podarí zohnať na ne peniaze.

Dlhodobo sa podľa neho diskutuje aj o tom, že záložná letecká základňa plnohodnotne vybavená pre F-16 alebo stroje 4+ generácie by mala byť na Slovensku okrem Sliača ešte jedna. Hovorí, že bojisko na Ukrajine sa mení veľmi dramaticky a v podstate každé tri mesiace prichádza nový prvok, ktorý situáciu mení. Presun bieloruských tankov na hranice s Ukrajinou ho však neprekvapil. Myslí si, že ak sa Alexander Lukašenko nezapojil do invázie pred dvoma rokmi, neurobí to ani teraz.

Pôvodne sme vás oslovovali na rozhovor ešte po prílete stíhačiek F-16, ale máte pomerne nabitý program. Čakajú vás veľké oslavy výročia Slovenského národného povstania (SNP). Čím budú výnimočné?

V prvom rade je nám veľkou cťou, že sa budeme podieľať na oslavách 80. výročia SNP. Snažili sme sa oproti roku 2019, keď prvýkrát pri 75. výročí bola organizovaná vojenská prehliadka po viac ako desaťročí, urobiť ju čo najlepšie. Snažili sme sa vojenskú prehliadku urobiť väčšiu, mohutnejšiu, lepšie zabezpečenú, a samozrejme, aj s niektorými novými prvkami, ktoré za tú dobu prišli do Ozbrojených síl (OS) SR. Nerád by som predbiehal a prezradil všetky prekvapenia, ktoré na vojenskej prehliadke budú, ale v každom prípade dnes viac ako 2,5-tisíca vojakov, ktorí sa priamo zúčastnia prehliadky, je už v príprave. Takisto intenzívne pripravujeme viac ako 200 kusov techniky, ktorá sa bude prezentovať pred širokou verejnosťou.

Budú tam aj nové stíhačky F-16?

Áno, predpokladáme, že F-16 budú prvýkrát prezentované verejnosti pri preletoch práve na vojenskej prehliadke.

Vláda schválila na udalosť takmer tri milióny eur. Čo je na oslavách najviac nákladné?

Je to, samozrejme, stravovanie a ubytovanie 2,5-tisíca vojakov. Museli sme hľadať nie celkom štandardné postupy a prístupy k tomu ubytovaniu, pretože v predchádzajúcom roku 2019, keď bola prehliadka, tak pochodujúce celky boli ubytované v našom centre výcviku Lešť. To je momentálne plne obsadené našimi zahraničnými partnermi, ktorí sú tam v rámci bojovej skupiny pod vedením Španielska, a zároveň tam prebieha intenzívny výcvik jednotiek. Hľadali sme iné možnosti. Keďže sú prázdniny, budeme ubytovaní vo vysokoškolských a stredoškolských internátoch, kde budeme musieť zaplatiť za náklady, ktoré prevádzkovateľom vznikajú. Samozrejme, stravovanie, PHM, ošetrovanie a príprava techniky na samotnú prehliadku si takisto vyžadujú určité náklady. Potom sú to otázky, ktoré idú troška mimo OS SR, a to sú otázky dopravného projektu a zabezpečenia od hasičov, cez policajtov po zdravotníkov.

Minister obrany Robert Kaliňák načrtol, že na oslavách zloží prísahu až 600 kadetov. Zároveň povedal, že je síce veľa záujemcov o vstup do OS SR, ale mnohí majú problém, či už s psychotestami, alebo s fyzickými testami. Kde vy vidíte najväčšie nedostatky u záujemcov?

Tešíme sa na zloženie prísahy. Bude to približne 550 až 600 ľudí a nie sú tam len kadeti, ale sú tam aj čakatelia, teda mladí ľudia, ktorí budú nastupovať na vojenskú akadémiu. Takisto aj ľudia, ktorí budú nastupovať na výkon služby profesionálneho vojaka. Bude tam aj dobrovoľná vojenská príprava, ktorá bude zároveň s nimi skladať vojenskú prísahu. Vybrali sme tento moment preto, lebo je tradicionalistický. Kedy by bolo lepšie urobiť vojenskú prísahu, ak nie pri 80. výročí a pred pamätníkom SNP? Každá armáda stojí na tradíciách a my sa snažíme tie tradície povzbudiť, takže preto je tam aj tento moment. Verím tomu, že sa každému zapíše do pamäti, a samozrejme, veľmi sa teším aj na účasť rodinných príslušníkov, ktorí – ako už teraz vieme – prídu v hojnom počte. Posledné číslo prekračovalo 4 000.

Čo sa vyžaduje od adeptov, menili sa podmienky?

Za ostatné štyri roky evidujeme cez 13-tisíc žiadostí o vstup do OS SR. Z toho sme zobrali viac ako 3,5-tisíca ľudí. To znamená, že každý štvrtý prechádza cez pomyselné sito. To je viac navrstvované. Prvá vrstva je bezúhonnosť. Je logické, že pri vstupe do štátnej služby máme záujem, aby k nám vstupoval občan, ktorý nemá žiadne problémy so zákonom. Potom sme zaviedli nový prvok, ktorým je lekárska prehliadka, čo považujeme za obojstranný benefit. Predtým bol len lekársky posudok, teraz je to kompletná lekárska prehliadka. Vieme teda, v akom zdravotnom stave k nám vstupuje uchádzač, a zároveň sa má aj on možnosť dozvedieť o svojom zdravotnom stave. Potom je to fyzická pripravenosť a nakoniec slávne a veľakrát diskutované psychotesty. Tie sa skladajú z troch častí. Prvá je kognitívna, teda či ten uchádzač je schopný sa učiť, pamätať si veci, či je schopný prijímať nové informácie, pretože nové zbraňové systémy si to jednoznačne vyžadujú. Potom tu máme osobnostné testy, kde sa zameriavame najmä na rôzne patologické javy v osobnosti a závislosti. Posledná je intelekt, kde pre mužstvo vyžadujeme IQ minimálne 90 a pre dôstojnícky zbor viac ako 100.

Na čom pohorí najviac uchádzačov?

Najviac uchádzačov neprechádza, paradoxne, na osobnostných testoch. Možno to súvisí trošička aj s aktuálnou úrovňou duševného zdravia. Sledujeme určitý nárast aj po kovidovej kríze, že to malo vplyv na duševné zdravie obyvateľstva. Z celého počtu je len niečo okolo 30 percent uchádzačov, ktorí neprechádzajú cez psychotesty. Ostatné veci súvisia s predchádzajúcimi podmienkami. Snažíme sa urobiť množstvo opatrení, ktoré idú v ústrety uchádzačom. Prvá vec je, že celkový základný výcvik trvá sedem týždňov. A za sedem týždňov intenzívneho základného výcviku s dietologickou stravou podľa vojenských noriem a primeranou fyzickou námahou každý deň nám extrémne rýchlo stúpa fyzická pripravenosť. Inak povedané, keď vieme, že nám zhruba o 20 percent stúpne fyzická pripravenosť v priebehu základného výcviku, tak o tých 20 percent sme znížili nároky na vstup. Vieme, že tých 20 percent fyzickej pripravenosti dosiahneme intenzívnym výcvikom.

A čo psychotesty? Tam ste poľavili?

Čo sa týka psychotestov, zameriame sa skutočne len na tie javy, ktoré jednoznačne môžu poškodiť, alebo sú predikciou vážneho problému pri výkone služby. To znamená, že nejaké malichernosti neberieme do úvahy. Zároveň sme sa posunuli do štádia, keď – ak nám niekto neprejde alebo má nejaké problémy v psychotestoch, a o ktorých partia našich psychológov intenzívne diskutuje, a sú s uchádzačom v interpersonálnom rozhovore preberané – konečné slovo má základný výcvik. Tých sedem týždňov považujeme stále ešte za prístupový proces pre službu profesionálneho vojaka. Rok 2023 bol prvým rokom, keď nám pri počte prijatých a odchádzajúcich vojakoch vznikla delta a viac ľudí bolo prijatých ako prepustených. Tá delta nie je veľká, je to približne 150 ľudí. V predchádzajúcich rokoch, keď bol záujem veľmi vysoký, sme boli limitovaní zaplatiteľnými počtami. Jedno sú tabuľky a druhé sú peniaze, ktoré dostávate, aby ste tie tabuľky mohli obsadiť. Plus, nárast OS SR v ich organizačných štruktúrach vytvára potrebu regrutovať minimálne do 2 000 ľudí ročne. V realite regrutujeme približne 1 000 až 1 200 ľudí ročne. Chýba nám asi 800 ľudí každý rok a robíme všetko pre to, aby sa nám to podarilo naplniť a zvýšili sme atraktivitu vojenského povolania, aby sme boli konkurencieschopní na trhu práce a vyhoveli predstavám. Predstavy mladých ľudí o službe v OS SR sú často dosť ďaleko od reality.

Vnímate pri regrutovaní vplyv vojny na Ukrajine?

Vo veľkých číslach sa to neukazuje. Vnímame skôr to, že nám dochádza ku generačnej výmene, a že ozbrojené sily, ľudsky povedané, sú mierne unavené. Od začiatku kovidu sme v neustálom nasadení, ktoré kombinujeme so snahou udržať si úroveň bojovej pripravenosti. Na jednej strane cvičíme a na druhej strane plníme extrémne množstvo asistenčných úloh, či už to bolo v prospech rezortu zdravotníctva, policajného zboru pri migračnej kríze, potom to bolo vypuknutie vojny a pripravenosť na akýkoľvek čierny scenár, vrátane obsadenia štátnej hranice. Popritom sú to naše medzinárodné záväzky a výcvik. Všetky tie veci kladú obrovský nárok na vojakov, a zdá sa, že niektorí sú už z toho unavení. Keď si zoberieme, že armáda sa sprofesionalizovala v roku 2004 a odvtedy uplynulo 20 rokov… Ak vstupovali do OS SR ako 18-roční, tí ľudia majú dnes pred päťdesiatkou a niektoré exekutívne pozície, hlavne u manévrových práporov, majú svoje limity aj vekové. Nikto nemôže vyčítať chlapcom a dievčatám, ktorí poctivo slúžili 25–30 rokov, že povedia: dosť, mám zdravotné problémy, ktoré mi už neumožňujú plniť túto funkciu, a bude ma musieť nahradiť niekto mladší, ja odchádzam do zálohy. Generačná výmena profesionálnej armády sa teraz ako zrkadlo prejavuje v praxi.

Pribudnúť má aj registrácia tetovania vojakov. Čo sa deje s vojakom, ktorému zistíte, že má tetovanie napríklad s nacistickými prvkami?

Z mojej pozície si nepamätám, že by sme riešili takýto prípad, musíme si počkať na aplikačnú prax. Zavedenie tetovania do databázy nebolo primárne odôvodnené prehľadom o prejavoch extrémizmu. Myslím, že je to pre nás sekundárne, primárna je identifikácia pri veľmi tragických udalostiach, než príde na veci ako DNA. To sú záležitosti, ktoré neočakávame, že sú momentálne na stole. Extrémizmus, či už pravicový, či ľavicový, nie je aktuálne problémom ozbrojených síl. Skúškou správnosti bolo aj naše nasadenie pri marginalizovaných osadách v prvej vlne kovidu, kde sme nezaregistrovali zásadné problémy, keď naši vojaci spolupracovali s miestnou samosprávou a obyvateľmi v tomto smere, ako je napríklad pravicový extrémizmus.

Minister obrany nedávno načrtol zvyšovanie platov vojakov. Dotkne sa to všetkých alebo len určitých skupín?

Som veľmi vďačný, že máme veľmi otvorenú a prospešnú diskusiu s vedením rezortu a so samotným ministrom. Čo sa týka stabilizácie personálu, výsledkom je aj novelizácia zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá by mala priniesť zvýšené finančné benefity. O detailoch je zbytočné hovoriť, keďže momentálne prebieha legislatívny proces.

Vy ste do toho mohli zasiahnuť?

Áno, samozrejme. Bolo to s nami veľmi úzko diskutované. Zhodli sme sa, že jednak sa to má týkať každého, nielen vybraných funkcií, a jednak sa to má týkať ľudí, do ktorých sme investovali relatívne veľké peniaze, pretože výcvik niektorých špecialistov je finančne veľmi náročný, a máme záujem si ich udržať. A tiež, že stredná generácia profesionálnych vojakov je pre nás najviac zaujímavá, lebo preukázali lojalitu a majú ochotu brať to ako celoživotné povolanie. Dotkne sa to každého vojaka, a zároveň to kompenzuje inflačné vplyvy na benefity profesionálnych vojakov. Okrem toho zákona diskutujeme o ďalších veciach, ktoré sú momentálne na stole, pretože dať čisté peniaze je jedna vec a vytvárať kultúru pracovného prostredia je rovnako dôležité. Som rád, že rezort robí veľmi zásadné strategické rozhodnutia, čo sa týka infraštruktúry a nemyslí len na veci typu nových garáží a hangárov, ale myslí sa aj na veci, ktoré slúžia na zabezpečenie osobného života vojakov.

Čo to znamená?

Znamená to, že vznikli rôzne inštitúcie. Prvou lastovičkou je materská škôlka na ministerstve obrany. V budúcnosti by sme boli radi, keby v rámci kasární vznikala infraštruktúra, ktorá bude moderná, aby sa tam dobre bývalo a slúžila aj pre rodiny. To sú rôzne telovýchovné areály, športoviská. Veľmi pekným počinom, a myslím, že veľmi užitočným, je nová vojenská nemocnica v Prešove, kde takisto veľmi intenzívne participujeme na všetkých zámeroch. Myslím, že táto vojenská nemocnica, ktorá má duálny charakter – je v možnom operačnom priestore, slúži aj občianskej verejnosti a môže pripraviť niektoré priestory pre stav krízy. Intenzívne diskutujeme, ako tieto priestory, ktoré v stave bezpečnosti slúžia ako prázdny bunker, využiť, aby slúžili občanom. Sú to veľmi pozitívne prvé kroky, ktoré by mohli zlepšovať celú kultúru pracovného prostredia OS SR. S príchodom novej techniky a finančnými benefitmi očakávame, že situácia v rámci regrutovania sa zásadne zlepší. To je môj osobný sen a sen velenia ozbrojených síl. Uvidíme, čo nám prinesie realita. Treba sa orientovať aj na moderné spôsoby komunikácie. OS SR sú trošička ortodoxné a také tradicionalistické, tak hľadáme nové možnosti, akým spôsobom komunikovať s mladými ľuďmi, aby videli svoje poslanie ako obrancu vlasti a celoživotné povolanie.