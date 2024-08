Kuffov incident chce prešetriť Šimkovičová. Cenzor a papaláš? Mal prísť na majákoch, vládne auto nemá. Politológ: Konal ako zemepán

Štátny tajomník rezortu životného prostredia Štefan Kuffa sa opäť dostal do centra pozornosti ďalším škandálom. Tento raz je dôvodom prerušenie divadelného predstavenie v obci Malá Franková v okrese Kežmarok. Keďže sa mu nepáčilo, rozhodol sa zasiahnuť a poučovať divákov. To však vyvolalo obrovskú vlnu emócií. Kuffu sa zastal jeho nadriadený – minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) aj šéf SNS Andrej Danko. Opozícia požaduje jeho odvolanie. Okrem toho mal prísť Kuffa na predstavenie na vládnom vozidle so zapnutými majákmi, čo potvrdilo viacero prítomných. Rezort vnútra však uviedol, že vozidlo ani vodiča pridelené nemá.

Politológovia na margo jeho správania uviedli, že konal ako zemepán a ide o učebnicový príklad toho, ako môže vládna koalícia zneužívať mocenské postavenie.

Verzia, ktorá sa časom prispôsobovala

Na incident upozornil šéfredaktor regionálnych Zamagurských novín Lukáš Marhefka, ktorý sa na predstavení zúčastnil ako divák. Išlo o inscenáciu Národného divadla Košice s názvom Malé baby. Počas vystúpenia herečky Dany Košickej sa Kuffa postavil a svojvoľne prerušil predstavenie. „Začal určovať, pre koho predstavenie vhodné je a pre koho nie, a začal určovať, kto by tam mal sedieť a kto nie,“ povedal Marhefka vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

Celý incident si začali nahrávať diváci. Medzi štátnym tajomníkom a prítomnými sa strhla hádka. Kuffa nechcel priestor opustiť, až kým neprišiel starosta Milan Kalafut a Kuffu nevyprevadil von. Tarabov štátny tajomník neskôr natočil ďalší incident, keď po predstavení prišiel za kulisármi a začal si ich natáčať a provokovať. „Ešte stále sú tu. Ešte šťastie, že sa dali dohromady poľovníci a vyhnali ich,“ hovorí vo videu. „Nech sa páči natočte ich,“ dodal. Vtom jeden z nich zobral tyč a zhodil mobil z ruky tomu, kto ich natáčal.

Kuffa neskôr hovoril, že ho vraj napadli tyčami potom, čo upozornil rodičov na to, aby odviedli svoje maloleté deti z predstavenia preč. „Napadli nás tyčami. A človek, ktorý to natáčal, dostal po ruke. Neviem, či nemá zlomený aj palec,“ uviedol. Prešovská polícia pre Pravdu potvrdila, že prípad rieši. „Polícia sa prípadom zaoberá, bližšie informácie nie je možné poskytnúť,“ reagoval hovorca Štefan Pecuch.

Kuffu sa zastal šéf envirorezortu Taraba, pričom upozornil najmä na údajný útok a predstavenie označil za perverzné. „Pravda je taká, že včera pred deťmi v obci Malá Franková púšťali progresívni herci perverzné predstavenie plné LGBTI+ scén a tomu primeraný slovník. Keď Štefan Kuffa, ktorý tam bol na slávnostiach povedal, že toto nie je vhodné pre obecenstvo plné deti, mali ho začať „divadelníci“ biť tyčami a rozbiť mobil,“ napísal.

V skutočnosti nešlo o hercov, ale technikov a ďalších zamestnancov divadla. Kuffa sa s nimi nedostal do potýčky počas predstavenia kvôli tomu, že ho samovoľne prerušil krátko po šiestej podvečer, ale o niekoľko hodín neskôr, keď si ich prišiel natáčať, že sa ešte stále nachádzajú v areáli. Na videu totiž vidno, že išlo o večernú hodinu, Kuffa video zverejnil po pol jedenástej. „Verím, že čoskoro bude zverejnené, koľko na tieto primitívne braky išlo peňazí z peňazí daňových poplatníkov,“ napísal Taraba na sociálnej sieti.

Kuffa neskôr zareagoval rétorikou zhodnou s koalíciou a odmietol šírenie „nenávisti, zla a klamstiev“ zo strany Marhefku. Podľa Kuffu je nepredstaviteľné, aby podsúval verejnosti klamstvá. „To, že som konal v dobrej viere, aby sa predstavenie s perverznými scénami, navyše určené iba dospelým, neodohrávalo v hľadisku pred očami našich detí, na čo som upozornil obecenstvo, nemôže byť v žiadnej demokratickej krajine dôvodom na začatie násilia,“ uviedol Kuffa.

Mal prísť na aute s majákmi, vozidlo pridelené nemá

Rezort životného prostredia oficiálne na otázky Pravdy zatiaľ neodpovedal. Diváci aj Marhefka okrem toho upozornili aj na to, že Kuffu priviezlo na predstavenie vozidlo s majákmi. „Mimochodom, do Malej Frankovej ste dorazili so zapnutými majákmi. Čo si o sebe myslíte?“ komentovala jedna z diváčok. „Nikto z takýchto ľudí, ktorí prídu za štátne peniaze na majákoch do malej dedinky nebude ukazovať ramená na divadelnom predstavení z úcty k divákovi a k hercom,“ povedal vo videu Marhefka.

„Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kuffa nemá pridelenú osobnú ochranu ani služobné vozidlo a ani vodiča z Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR,“ uviedol pre Pravdu hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. S otázkami ohľadom toho, či využil vládne vozidla ministra a či prišiel do obce za pomoci majákov, sme sa obrátili na envirorezort, ten na otázky zatiaľ neodpovedal.

Za Kuffom stojí aj Danko a napokon sa za neho postavila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). „Predstavenie nebolo vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov. Štefan Kuffa na to upozornil. A v tom návale emócií, samozrejme, vznikol konflikt, čo si však myslím, že žiaden slniečkar, ak sú teda takí mierumilovní, by nemal oceľovou tyčou zaútočiť na Štefana Kuffu,“ poznamenal šéf národniarov na sociálnej sieti. Útok nazval brutálnym a odsúdil ho. „Verím, že ak to bol zamestnanec košického Národného divadla, tak veľmi rýchlo skončí,“ dodal. Šimkovičovej rezort najprv uviedol, že sa k situácii vyjadrovať nebude. O pár hodín neskôr vzhľadom na pretrvávajúcu medializáciu rezort kultúry názor zmenil.

Organizátori festivalu Zogrod v Malej Frankovej podľa nich v materiáloch neuviedli, že divadelné predstavenie je vhodné pre divákov až od 18 rokov. „Čo považujeme za veľkú chybu a zlyhanie pri organizácii. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kuffa na nevhodnosť tohto predstavenia pre maloletých upozornil, čoho dôsledkom bol fyzickú útok na jeho osobu,“ uviedol rezort.

„Deti a mladí by mali byť chránení pred nevhodným obsahom a pred neustálym tlakom liberálno-progresívnej propagandy, ktorá im nasilu vtláča do povedomia témy so sexuálnym podtónom. Toto predstavenie je ďaleko za hranicou toho, čo je pre deti a mládež vhodné,“ dodal rezort s tým, že dialógy z predstavenia sú ako z „tretej cenovej“. Šimkovičová na sociálnej sieti dodala že zvažuje nariadiť prešetrenie incidentu. „Keďže je tu podozrenie, že môže ísť o porušenie zákona – ohrozovanie mravnej výchovy mládeže,“ napísala.

Kto ich pozval?

Kuffovo správanie odsúdila aj herečka Ľuba Blaškovičová. „Cenzor, štátny tajomník Kuffa, zasiahol – priamo vstúpil – do predstavenia, zastavil ho a vyháňal divákov,“ uviedla na sociálnej sieti. „Nič šialenejšie, nehoráznejšie a dehonestujúcejšie umeleckú tvorbu a umelca, stojaceho práve na javisku, som nezažila,“ napísala.

Starosta Malej Frankovej Kalafut sa k incidentu najprv odmietol vyjadriť. V obci si to podľa neho „vyriešili“ Neskôr uviedol, že divadlo nebolo vhodné pre maloleté deti. „Nebolo vhodné pre našu zamagurskú lokalitu,“ uviedol. Nie je teda jasné, kto divadlo na podujatie pozval. „Štátny tajomník nikomu neublížil, ja som prišiel robiť poriadok a odvolal som to,“ dodal.

Išlo o prvý ročník poľovníckeho dňa v areáli Zogrod, na ktorí ľudí pozývala obec Malá Franková a Poľovnícke združenie Magurka, v programe bolo uvedené aj divadelné predstavenie Moje baby. Podľa starostu však dané „divadlo“ obec ani poľovníci nepozývali. Pravda oslovila vo veci Slovenskú poľovnícku komoru, či PZ Magurka pozval divadlo na poľovnícky deň a či o tom vedela obec. Národné divadlo Košice v reakcii uviedlo, že bolo v nedeľu hosťom na festivale Zogrod, na ktorom už hosťovali viaceré slovenské divadlá.

Organizátori si vybrali inscenáciu najúspešnejšej írskej hry Moje baby, ktorá je v repertoári divadla od roku 2016. „Inscenáciu divadlo označuje ako vhodnú pre divákov od 18 rokov. Organizátori festivalu na svojich materiáloch vhodnosť neuviedli a za túto skutočnosť sa dnes nášmu divadlu ospravedlnili,“ uviedlo divadlo v stanovisku.

„Vzniknutá situácia však neoprávňovala nikoho, aby do predstavenia zasiahol a začal divákov z kultúrneho podujatia vyháňať. V prípade, že mal štátny tajomník MŽP SR Štefan Kuffa pochybnosť o vhodnosti predstavenia pre maloletých, mal na to upozorniť organizátorov,“ uviedlo divadlo s tým, že je na posúdení rodičov, či je dané predstavenie pre deti vhodné.

„Štefan Kuffa však začal svojvoľne situáciu riešiť, čo vyvolalo medzi divákmi vlnu emocionálnych reakcií. Tie sa stupňovali jeho následným nakrúcaním si divákov a zamestnancov divadla,“ reagovalo divadlo. Divadlo považuje situáciu za nešťastnú, no plne stojí za svojimi zamestnancami a ohradzuje sa voči akémukoľvek zasahovaniu do slobody umeleckej tvorby a jej sprístupňovania.

Opozícia žiada jeho odchod

Na incident zareagovala aj opozícia. Líder SaS Branislav Gröhling povedal, že Kuffa chce vrátiť Slovensko do totality. „Pan Kuffa, odíďte. Ste agresívny, neviete sa ovládať a pomýlili ste si storočie, v ktorom žijete. Takéto nehorázne správanie patrí do čias komunizmu a totality,“ povedal. Liberáli dodali, že nominanti strany SNS sú hanbou pre celé Slovensko.

„Títo ľudia sú nielen nekompetentní, ale vo svojom zmýšľaní aj mimoriadne nebezpeční,“ uviedla strana. „Zotrvanie Štefana Kuffu na pozícií štátneho tajomníka, ktorý za celé mesiace nevykázal jednu jedinú činnosť v rezorte ministerstva životného prostredia, je urážkou pre všetkých pracujúcich občanov,“ uviedol Gröhling a vyzval koalíciu, aby ho odvolala z postu štátneho tajomníka.

Na odstúpenie ho vyzvalo aj Progresívne Slovensko (PS). Podľa progresívcov sa Kuffa utrhol z reťaze a správa sa ako „papaláš a inkvizítor“. „Kuffa si očividne pomýlil rolu štátneho tajomníka vlády demokratickej krajiny so stredovekou rolou inkvizítora,“ vyhlásila podpredsedníčka PS Zora Jaurová. „Podobné správanie vysokých štátnych predstaviteľov si nepamätám ani za čias mečiarizmu,“ povedala a odsúdila zásah do predstavenia. Poslankyňa PS Tamara Stohlová dodala, že neexistuje žiadny dôkaz jeho práce v rezorte.

Učebnicový príklad a zemepán

Podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirner pripomína Kuffovo správanie skôr konanie zemepána z dôb minulých. „No aj v 20. storočí tu existovali nedemokratické režimy, ktoré chceli všetko totálne ovládnuť a kontrolovať, respektíve cenzurovať, a to vrátane kultúry,“ skonštatoval. Odkedy je Kuffa v politike, presadzuje podľa neho svoj svetonázor a videnie sveta rôznymi spôsobmi. „Často je jeho konanie kontroverzné alebo nehodné civilizovanej spoločnosti 21. storočia. Keďže nie sú pán Kuffa a jeho synovia prvýkrát v médiách pertraktovaní za rôzne incidenty, tak je zrejmé, že je to súčasť politického a životného štýlu pána Kuffu a spol.,“ uviedol.

„Je to učebnicový príklad, ako môže táto vládna koalícia zneužívať svoje mocenské postavenie. Takto sa nesprávali ani komunisti. Tí si počkali na koniec predstavenia a následne odvážnejších organizátorov potrestali, ale predstúpiť pred publikum a tváriť sa, že som posol boží a môžem si tu robiť, čo chcem, je taká drzosť, akú sme tu teda pekne dlho nemali,“ zhodnotil politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík s tým, že jeho správanie dehonestoval publikom a bolo nenáležité pre jeho funkciu.

„Ak sa to pánovi Kuffovi nepáčilo, mal sa postaviť a odísť. Ale určite tu nebude rozhodovať za iných, čo je a čo nie je vhodné. Ešte nedávno tvrdili, že za sexuálnu výchovu svojich sú zodpovední v prvom rade rodičia, preto nech sa držia svojich pôvodných vyhlásení a nerobia zo seba nadľudí,“ uviedol Štefančík.

Foto: TASR, Adriána Hudecová SR súdy Kuffovci napadnutie farmár POX Výpoveďou poškodeného Radoslava Ksiažeka pokračoval v stredu v Kežmarku súdny proces s Kuffovcami v kauze, ktorá súvisí s medializovanými informáciami o podvodoch s pôdou a útokmi na farmárov. Na snímke vpravo Štefan Kuffa, oproti nemu Gregor Kuffa a chrbtom právna zástupkyňa obžalovaných Natália Trubanová pred súdnou sieňou v stredu 17. januára 2024.

Čo sa týka odvolania Kuffu, štátneho tajomníka odvoláva vláda na návrh ministra a Taraba sa to, súdiac podľa jeho reakcie, spraviť nechystá. „Toto bol incident, ktorý by sme mohli spájať s občianskym spolunažívaním alebo verejným poriadkom, ale treba sa pýtať aj na to, čo reálne pán štátny tajomník robí na MŽP. Jeho odvolanie by znamenalo, že sa vráti do parlamentu. Neviem, či by práve to bolo po chuti opozícii,“ zhodnotil Cirner.

Keby mala podľa Štefančíka táto vládna koalícia ambíciu posunúť túto krajinu medzi civilizované štáty, Kuffa by do 24 hodín od svojho „necivilizovaného výstupu skončil vo funkcii“. „Lenže predseda vlády žije v podobnom mentálnom svete ako Štefan Kuffa. Preto pochybujem, že ho toto drzé správanie môže nejako vyrušiť,“ uviedol.