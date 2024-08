Augustový prieskum: Ako by dopadli parlamentné voľby? Fico a Šimečka na čele, Danko mimo

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v auguste vyhrala strana Smer so ziskom 23,6 percenta hlasov. Druhé by skončilo hnutie Progresívne Slovensko (PS) s podporou 22 percent voličov. Po ňom by nasledovala strana Hlas so ziskom 15,9 percenta hlasov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Ktorú zo strán by ste teraz volili? Smer Progresívne Slovensko Hlas KDH SaS Hnutie Slovensko SNS Republika Aliancia Demokrati Sme rodina ĽSNS Iná strana Nešla/nešiel by som voliť Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Smer 32,2% Hlas 23,0% Progresívne Slovensko 18,0% SaS 4,6% KDH 4,2% SNS 3,9% Republika 3,9% Demokrati 3,4% Hnutie Slovensko 2,1% ĽSNS 1,5% Nešla/nešiel by som voliť 1,4% Iná strana 0,8% Aliancia 0,7% Sme rodina 0,2%

Do parlamentu by sa dostali aj KDH (6,9 percenta), SaS (6,2 percenta) a Republika (5,2 percenta). Pred bránami NR SR by tesne zostala SNS (4,9 percenta). Za ňou nasledujú Demokrati (4,5 percenta), koalícia hnutie Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí (3,6 percenta), Magyar Szövetség – Maďarská aliancia (3,4 percenta) a hnutie Sme rodina (2,7 percenta). Zisk ostatných strán a hnutí by skončil pod jedným percentom.

Na základe prieskumu by Smer v parlamente získal 44 kresiel, PS 41 a Hlas 30. S 13 poslancami by v NR SR bolo KDH, SaS by získalo 12 kresiel a Republika by mala desať poslancov.

Telefonický prieskum na vzorke 1 000 respondentov starších ako 18 rokov sa realizoval od 6. do 12. augusta.