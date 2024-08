Pokus o odvolanie Suska a Šimkovičovej. Poslanci Smeru, SNS ani Hlasu neprišli, chýbajú aj poslanci opozície

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Suska sa začína o deviatej, Šimkovičová by mala čeliť odvolávaniu o pol jedenástej.

Majerský: Viacerí poslanci koalície pripustili, že niektorí z ministrov budú vymenení

Aktualizované 9:40 NR SR nebola uznášaniaschopná ani na druhý pokus. Prezentovalo sa 61 poslancov. Ďalší pokus o otvorenie bude nasledovať zajtra od deviatej ráno. Poslancov ešte čaká pokus o otvorenie schôdze na odvolanie Šimkovičovej.

Aktualizované 9:15 Poslanci Smeru, Hlasu a SNS na schôdzi nie sú alebo sa neprezentovali. Na schôdzi neboli prítomní ani všetci opoziční poslanci. Chýbala Anna Záborský z hnutia Slovensko, dvaja poslanci PS (Štefan Kišš a Simona Petrík), traja poslanci z KDH – Peter Stachura, Branislav Škripek a Jozef Hajko a piati poslanci SaS (Jana Bittó Cigániková, Richard Sulík, Vladimíra Marcinková, Mária Kolíková a Tomáš Szalay).

Aktualizované 9:12 Zastupujúci predseda parlamentu Peter Žiga (Hlas) zahájil schôdzu. Poslanci sa mali prezentovať, ale poslancovi SaS Mariánovi Viskupičovi nefungovala kartička a nasledovala päťminútová technická prestávka. Parlament na prvý pokus mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra Suska neotvoril, prezentovalo sa 60 poslancov, takže NR SR nie je uznášaniaschopná. Druhý pokus bude o pol hodinu.

Koaličný bojkot

SNS v pondelok na sociálnej sieti uviedla, že sa na mimoriadnej schôdzi nezúčastní. „Súčasne SNS predpokladá, že tak urobia aj predstavitelia strán Smer a Hlas. Účasť na tejto schôdzi je úplne zbytočná. Je to len teatrálne gesto od opozície a zúfalý pokus o mediálny priestor,“ uviedla strana. Smer ich v tom s najväčšou pravdepodobnosťou podporí, čo čakať od Hlasu, jasné nie je.

Šutaj Eštok: Hlas kroky iných ministrov nekomentuje. Mali by to rešpektovať aj v koalícii

SNS si myslí, že odvolávanie oboch ministrov má slúžiť na prekrytie financovania Nadácie Milana Šimečku. S touto informáciou však prišli ministerka niekoľko dní potom, čo boli odvolávania avizované. Líder PS odmieta akékoľvek prepojenia na nadáciu, ktorá bola financovaná naprieč všetkými vládami a stopku dostala až v rámci štvrtej Ficovej vlády, ktorá si kvôli rýchlosti prijímania kľúčových zmien vyslúžila nálepku „vládneho buldozéra“.

Zo strany Fica majú podporu obaja ministri, a to napriek tomu, že voči Šimkovičovej krokom má výhrady jedna z koaličných strán – Hlas. Spory by sa mali riešiť na koaličnej rade po 26. auguste.

Odvolávanie Šimkovičovej

Šimkovičová má za sebou už niekoľko nepopulárnych krokov, kvôli ktorým čelila obrovskej kritike. Po zmene zákona o Fonde na podporu umenia (FPU), zrušení Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), ale aj po viacerých kontroverzných vyjadreniach prišli na rad čistky vo vedení kľúčových kultúrnych inštitúcií. Jeden deň padol za obeť šéf Slovenského národného divadla (SND) Matej Drlička a druhý deň riaditeľka Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandra Kusá.

Šimkovičová a Machala sa obuli do Šimečkovej nadácie. FPU bol pre ňu dojná krava, tvrdí ministerka

Obaja dostali do rúk odvolávacie dekréty bez udania dôvodu. Hovorilo sa aj o odvolaní šéfa Slovenského národného múzea Branislava Panisa, ktorý bol v tom čase v zahraničí, no zatiaľ dekrét nedostal. Líder SNS Andrej Danko uviedol, že o tom ešte budú debatovať. Odvolanie Drličku aj Kusej kritizoval aj líder Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý Drličku vnímal ako schopné a dobrého manažéra. Drlička deň po odvolaní uviedol, že nesledujeme odvolávanie riaditeľov, ale kultúrnu vojnu.

„Martina Šimkovičová a jej ideológ Lukáš Machala vyhlásili vojnu umeniu,“ vyhlásil. Kusú spôsob odvolania urazil. „Všetci, ktorí pracujú v kultúre, vedia, v akých podmienkach to robíme, a potom to niekto hodí do koša a povie, že sme neefektívni. Uráža ma to,“ uviedla. Šimkovičová v oboch prípadoch v oficiálnom odvolávacom dekréte dôvody neuviedla, spísala ich až v stanovisku zverejnenom na Telegrame a neskôr zaslaného do médií. Aj keď generálny tajomník služobného úradu rezortu kultúry Lukáš Machala na oficiálnej tlačovke uviedol, že ich odvolali pre manažérske zlyhania a nie preto, že s nimi nesúhlasia, v Infovojne už hovoril inak. Oznámil, že tvrdo zakročia proti všetkým kritikom, komikom a novinárom, ktorí ich prirovnávajú ku gestapu a fašistom. „Budete platiť odškodné, všetci, čo ste drzí, nevychovaní a primitívni,“ vyhlásil.

Tisícky ľudí na Námestí SNP žiadali koniec ministrov Suska a Šimkovičovej

Pred kamery sa po odvolaní dvoch riaditeľov a po mediálnom tlaku postavila aj Šimkovičová. Odvolanie považuje za bežnú prax po nástupe novej vlády. „Prídu noví ministri a riešia sa inštitúcie, ktoré spadajú pod jednotlivé ministerstvá,“ povedala. Machala označil Drličkovu kritiku za politický aktivizmus a za „tupé a primitívne“ reakcie. Petícia na odvolanie Šimkovičovej už má takmer 200-tisíc podpisov, okrem toho sa konali aj dva protesty.

Odvolávanie Suska

K Šimkovičovej sa vzápätí ešte pred konaním protestu pridalo aj avizované odvolávanie Suska. Dôvodom bolo prepustenie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z väzenia. Susko totiž využil svoju právomoc a v jeho prípade podal dovolanie v prípade už právoplatne odsúdeného Kováčika. Stalo sa tak v deň, keď Šimkovičová odvolala Kusú.

Susko o Kováčikovi, Lipšicovi a Kolíkovej

Dovolaním sa rozhodlo o prerušení jeho osemročného trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR (NS SR). Kováčik, ktorý za 15 rokov vo funkcii podal jednu obžalobu, sa tak dostal na slobodu, nemusí mať elektronický sledovací náramok a nemá ani zákaz vycestovať do zahraničia. Susko podal dovolanie na základe podnetu obhajcu, ktorý vyhodnotil ako opodstatnený. Vo videu na sociálnej sieti hovoril o spolitizovaných procesoch či zmanipulovaných vyšetrovaniach z čias bývalých vlád. „Som presvedčený, že v prípade Dušana Kováčika boli pri zisťovaní skutkového stavu závažným spôsobom porušené ustanovenia, ktorými sa ma zabezpečiť objasnenie veci,“ povedal. Tento krok považuje za štandardný.

„Susko brutálnym a bezprecedentným spôsobom vytiahol smeráckeho človeka z basy,“ povedal Šimečka. Poslankyňa PS Lucia Plaváková pripomenula aj neustále opravovanú a stále škodlivú novelu trestného zákona či zrušenie analytického centra. „Robert Fico nič nerobí tak intenzívne ako vysielanie jasného signálu, že o ‚svojich ľudíʻ sa postará. Boris Susko mu v tom poslušne asistuje,” uzavrela. Výhrady má aj KDH, ktoré uviedlo, že Susko mal svoj nepochopiteľný krok vysvetliť. Podľa SaS musí byť Susko odvolaný, lebo slúži zločincom a odvolaním Kováčika prekročil všetky hranice.

Odvolávanie Šimečku

Strana Andreja Danka súčasne v statuse apelovala na Šimečku, aby odstúpil z funkcie podpredsedu parlamentu. Podpisy na jeho odvolanie začne zbierať spolu so Smerom. Premiér Robert Fico ako prvý avizoval Šimečkovo odvolávanie a pôvodne chcel spojiť odvolávanie Šimkovičovej a Šimečku, no to podľa rokovacieho poriadku možné nie je.

Návrh na Šimečkovo odvolanie by mal byť podľa SNS v parlamentne prejednaný ešte pred riadnou schôdzou, ktorá sa začína 10. septembra. „Dôvodom je hrubé zneužitie funkcie podpredsedu Národnej rady pri rokovaní o Fonde na podporu umenia. Veríme, že sa k našej výzve pridajú aj poslanci strany Hlas tak, aby návrh na odvolanie Michala Šimečku podali všetky tri koaličné strany jednotne a nerozdielne,“ dodala strana. Práve fond mal poskytnúť nadácii peniaze.