Chmelár a Taraba sa pre Kuffu do seba pustili na facebooku: Odkazy o LGBTI, Pride či komunistoch

Na Kuffovu vsuvku do inscenácie Národného divadla Košice s názvom Malé baby reagoval na sociálnej sieti poradca premiéra Roberta Fica Eduard Chmelár, ktorý štátneho tajomníka označil za extrémistu v radoch koalície.

„To, čo ma znepokojilo najviac, nebolo to, že Štefan Kuffa nevie rozoznať „perverzný film“ od divadelného predstavenia a Tomáš Taraba si vymýšľa báchorky o „predstavení plnom LGBTI scén“, hoci s touto tematikou to nemalo vôbec nič spoločné, lebo hra je o jednom roku života matky, dcéry a vnučky, v ktorom jednej žene zomrel manžel, druhá prestala ľúbiť alkoholika a tretej sa narodilo dieťa. To, čo ma doslova vydesilo, sú rastúce názory časti spoločnosti, ktorá nabáda politikov, aby zakázali politickú stranu, film, divadelnú hru alebo noviny, hoci na to v slobodnej spoločnosti neexistujú žiadne zákonné dôvody. Spoločnosť, ktorá prestane byť na toto citlivá, prekročí prah fašizmu bez toho, aby si to uvedomila. Aj preto je mojou povinnosťou ozvať sa práve v tejto chvíli, keď si myslím, že Slovensko stratilo zmysel pre mieru,“ uviedol Chmelár na sociálnej sieti.

Podľa Chmelára je nepredstaviteľné, aby v demokracii vtrhol na divadelné predstavenie „z pozície štátnej moci nejaký náboženský fanatik s imidžom Nočnej mory z Elm Street a začal rozháňať dav. Toto by si nedovolil ani Jakeš s Biľakom, toto si dovolilo jedine gestapo. Je úplne jedno, čo si o tejto hre myslíte, dôležité je pochopiť princíp, že to, či z divadelného predstavenia odvedú vaše deti, je zodpovednosť rodičov, nie právomoc vysokého štátneho úradníka a navyše z nesúvisiaceho rezortu životného prostredia,“ pomerne ostro reagoval Chmelár.

Kuffovo správanie odsúdila aj herečka Ľuba Blaškovičová, ktorá v spomínanej hre účinkuje. „Cenzor, štátny tajomník Kuffa, zasiahol – priamo vstúpil – do predstavenia, zastavil ho a vyháňal divákov,“ uviedla na sociálnej sieti. „Nič šialenejšie, nehoráznejšie a dehonestujúcejšie umeleckú tvorbu a umelca, stojaceho práve na javisku, som nezažila,“ napísala.

Chmelár sa s tvrdením Blaškovičovej stotožnil. „Ak sa najvyšší štátni predstavitelia nedištancujú od týchto praktík, odteraz sa nikto nemôže čudovať, ak sa umelci naozaj budú cítiť ohrození vo svojej slobodnej tvorbe. Umenie bez slobody neexistuje, bez nej je iba čírou propagandou. Od ministerky kultúry by som aspoň v takejto vypätej situácii čakal, že sa zastane pracovníkov svojho rezortu, a nie šialeného štátneho úradníka, s ktorým si nikto nevie rady, a tak si ho prehadzujú z rezortu do rezortu, kde v tom lepšom prípade zavadzia, v tom horšom škodí. Znepokojuje ma, že polícia sa zastala provokujúceho papaláša, ktorý nemal na takéto konanie (opakujem a zdôrazňujem) žiadne zákonné oprávnenie, a nie práv účinkujúcich alebo divákov,“ dodal Chmelár na záver.

Na jeho status reagoval aj minister životného prostredia a Kuffov nadriadený Tomáš Taraba, ktorý sa svojho tajomníka zastal a Chmelára obvinil z návratu „k progresívnym liberálom, s ktorými ste niekedy vymetali Pride pochody a držali ste sa pod pazuchou s Michalom Havranom“.

Tarabovi v odpovedi Chmelár odkázal, že má reagovať vecne a nie ako internetový hulvát. „Navyše klamete aj v tomto prípade, lebo nikdy som na žiadnom Dúhovom pochode nebol,“ dodal.