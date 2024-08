Fico a Drucker sa zhodli, že vzdelávanie na Slovensku je neuspokojivé. Ministerstvo zakáže mobily na základných školách

Na ministerstve školstva je cítiť silný manažérsky prístup. Premiér Robert Fico (Smer) to uviedol po návšteve na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Poukázal na to, že rezort školstva jednotlivé úlohy zadefinované v programovom vyhlásení vlády rozčlenil do 40 projektov s vlastným tímom a manažérom.