Najlacnejší za 1 200. V čase konsolidácie ide Šutaj Eštok nakúpiť počítače za 318 miliónov eur

Ministerstvo vnútra plánuje veľkú rámcovú zmluvu na obmenu zastaraného IT vybavenia pre celú štátnu správu. Ako na sociálnej sieti informuje Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva Financií SR, zmluva má počas najbližších štyroch rokov umožniť nákup 115-tisíc počítačov (stolných alebo notebookov) s monitorom a k tomu iné doplnkové IT vybavenie. Pri vyčerpaní celého objemu vyjdú celkové náklady 318 miliónov eur s DPH.

„Staré a nefunkčné zariadenia je určite vhodné postupne povymieňať, keďže zamestnancom štátu sťažujú výkon ich pracovnej činnosti,“ uvádza ÚHP s tým, že podľa MV SR je priemerný vek počítačov používaných v ich rezorte viac ako 10 rokov. Údaje o veku a stave techniky v iných rezortoch však štúdia MV SR neuvádza.

Najlacnejší za 1 200 eur

Rámec 115-tisíc kusov počítačov určilo MV SR podľa ÚHP na základe približného počtu všetkých úradníkov štátnej správy. „To by znamenalo, že sa zapoja všetky úrady a povymieňajú všetky počítače vrátane plne funkčných zariadení. Obnova zariadení v jednotlivých úradoch štátnej správy však postupne prebieha aj teraz,“ pripomenuli analytici. Výhodou rámcovej zmluvy podľa nich je, že ostatné úrady nemusia vyhlasovať samostatné obstarávania na obnovu počítačov, čo im môže ušetriť čas. „Rámcovú zmluvu tiež nie je potrebné celú vyčerpať. Aj pri rámcovej zmluve ale musia úrady vedieť, koľko počítačov a s akými parametrami potrebujú nakúpiť, čo je teraz známe len pre MV SR. Ak bude potreba obmeny v iných úradoch nižšia, ako predpokladá projekt, je možné na obmenu viazať menej peňazí v rozpočte a minúť ich na iné investície,“ vysvetlil ÚHP.

️Navrhovaná rámcová zmluva tiež podľa analytikov definuje parametre počítačov, ktoré bude možné cez ňu nakupovať. „Aj najlacnejší notebook v nej má stáť okolo 1 200 eur s DPH, lebo sa ráta s výkonnejšími počítačmi. Pre časť úradov to môže znamenať, že cez rámcovú zmluvu by si kupovali zariadenia drahšie, ako keby si kúpili počítače s nižšími parametrami dostatočnými na výkon bežnej kancelárskej práce samostatne. Ich ochota rámcovú zmluvu využívať je tak otázna, keďže nákupy si úrady budú financovať z vlastného rozpočtu,“ skonštatoval ÚHP.

Analytici v tejto súvislosti odporúčajú začať výmenou starých počítačov na MV SR, kde je presne známy počet zariadení, ktoré potrebujú vymeniť. Na MV SR totiž bude v najbližších štyroch rokoch nutné obmeniť približne 36-tisíc kusov počítačov, resp. notebookov. Takisto odporúčajú porovnať požadované ceny a parametre počítačov so zariadeniami, ktoré už teraz bežne nakupujú iné úrady, a následne upraviť opis zákazky a maximálny rozpočet rámcovej zmluvy. „Terajší odhad vychádza z priemeru ponúk ôsmich potenciálnych dodávateľov v rámci predbežných trhových konzultácií," uviedol ÚHP.

Útvar takisto odporúča rozšíriť projekt o ostatné úrady štátnej správy, až keď si jednotlivé ministerstvá zmapujú skutočnú potrebu, potvrdia záujem o nákup z rámcovej zmluvy a vyčlenia si na to peniaze v rozpočte. „Z dlhodobého hľadiska by bolo efektívne definovať štandardizované pracovné miesto úradníka, čo nastaví jasné pravidlá, kto aké IT vybavenie potrebuje. Tým sa ďalej spresní, koľko kusov zariadení má štát celkovo vlastniť a zaistí sa, že úrady nebudú kupovať príliš výkonné a drahé počítače na pozície, kde ich zamestnanci nebudú potrebovať,“ dodal ÚHP.