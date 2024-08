Petrík o neúčasti na mimoriadnej schôdzi: Pán Danko, nechcela som porodiť v sále. Vy ste boli „gde"?

Susko považuje dôvody opozície na jeho odvolanie na úrovni zúfalstva Video

„Milí spoluobčania, pozrite sa, ktorí poslanci nechodia do roboty, lebo sú sami nespokojní s výsledkom volieb a frustrovaní zo seba samých," napísal na sociálnej sieti Danko.

Odpoveď na seba nenechala dlho čakať. Predsedovi SNS to vysvetlila poslankyňa Progresívneho Slovenska Simona Petrík. „Pán Danko, dnes som sa nedostavila na schôdzu, pretože presne dnes mám oficiálny termín pôrodu a nechcela som riskovať, že porodím v rokovacej sále. Zo schôdze som sa riadne vopred ospravedlnila. Mojich 30 kolegov a kolegýň z Progresívne Slovensko tam ale boli a budú tam aj zajtra. Vy ste boli „gde”, ak mám použiť slovník vašej ešte-stále-ministerky kultúry?" reagovala poslankyňa.

Jaurová: Šimkovičová by nemala mať už ani deň na likvidáciu slovenskej kultúry Video

Dokonca súhlasila s Dankom, keď priznala, že je naozaj frustrovaná z výsledku volieb. „Lebo žiaľ po voľbách sa na najvyššie miesta štátnych inštitúcií dostali doteraz zrejme najnekompetentnejší a najneschopnejší ľudia v histórii samostatného Slovenska," napísala Petrík a dodala, že ide o ľudí zo strany SNS.

„Minister Taraba už nevie, na čom by zarobil, alebo aké kšefty by prihral svojím kamarátom. Ministerka Šimkovičová nemá ani páru o kultúre a jej úlohe v spoločnosti, ale pomstychtivá je za troch. A štátny tajomník ministerstva životného prostredia Kuffa sa bohorovne pasuje za toho, kto tu ide určovať, čo ľudia môžu a čo nemôžu vidieť v divadle. Nevadí, že je to úplne mimo jeho znalostí, kompetencie a vôbec, že je to v demokratickej krajine absolútne neprijateľné," dodala poslankyňa PS a pripomenula aj v poradí už druhú petíciu za odchod ministerky Šimkovičovej z funkcie, ktorú podpísalo už vyše 180 000 ľudí.

Šimkovičovej opozícia vyčíta okrem iného personálne zmeny v Slovenskom národnom divadle a Slovenskej národnej galérii. Suska kritizujú za presadenie trestných kódexov a aj za to, že podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Obaja ministri deklarujú, že majú právo na tieto kroky vo svojich rezortoch a tvrdia, že konajú zákonne. Dôvod na ich odvolanie nevidí ani premiér Robert Fico (Smer).

