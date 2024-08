Premiéra Fica opúšťa poradca. Odvolal ma s okamžitou platnosťou, napísal Chmelár

Eduard Chmelár končí vo funkcii poradcu premiéra Roberta Fica pre politické záležitosti. Ako dôvod uviedol kritiku štátneho tajomníka envirorezortu Štefana Kuffu, ktorý sa dostal do povedomia verejnosti škandálom na divadelnom predstavení. Eduard Chmelár ho označil za extrémistu v radoch koalície.

Kuffov ďalší škandál. Divadelný cenzor a papaláš? Prišiel vraj na majákoch, vládne auto nemá Video

„Premiér Robert Fico ma s okamžitou platnosťou odvolal z funkcie poradcu predsedu vlády SR pre politické záležitosti. Dôvod je jasný: moja kritika vyčíňania štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Štefan Kuffu. Na takéto vyústenie som bol pripravený," napísal Chmelár na sociálnej sieti. Dodal, že sám túto otázku položil: „Buď tu budú určovať vládnu politiku náboženskí fanatici a politickí extrémisti alebo ideoví dedičia Slovenského národného povstania. Toto nejde skĺbiť," uviedol s tým, že ho mrzí iba jediná vec. „Robert Fico v sebe nepozbieral ani zvyšky štábnej kultúry, aby mi to oznámil sám, prípadne aby mi umožnil vysvetliť môj postoj, ale vybavil to poštou a odkazom od mladého Kaliňáka," opísal Chmelár svoje odvolanie.

Čítajte viac Chmelár a Taraba sa pre Kuffu do seba pustili na facebooku: Odkazy o LGBTI, Pride či komunistoch

Čítajte viac Kuffov incident chce prešetriť Šimkovičová. Cenzor a papaláš? Mal prísť na majákoch, vládne auto nemá. Politológ: Konal ako zemepán

Podľa Chmelára tlak na jeho odvolanie zo strany SNS rástol už od konca minulého roka. Dokonca mu ponúkli „menej viditeľné miesto“. „Dúfal som, že budem spolupracovať s premiérom na obnove mierovej politiky a demokratických mechanizmov, nie že budem riešiť hlúposti a márnomyseľné maniere papalášov ako vystrihnutých z Jesenského Demokratov, ktorí si myslia, že s funkciou dostali rozum a že sú niečo viac ako my ostatní," napísal Chmelár.

Pripomenul svoju motiváciu, a to „úsilie vytvoriť zo Slovenska mierový štát". „Bol som však rozčarovaný, keď vláda naliala 100 miliónov do zbrojárskych firiem a v tempe militarizmu už čoskoro nebolo rozdielu medzi Jarom Naďom a Robertom Kaliňákom," doplnil Chmelár.

Tisícky ľudí na Námestí SNP žiadali koniec ministrov Suska a Šimkovičovej Video

Spomenul aj rozčarovanie z mierovej iniciatívy, ktorú vypracoval spolu s bývalým ministrom zahraničných vecí Českej republiky Janom Kavanom, a ktorú si premiér Fico neosvojil. Chmelár pripomenul aj to, že peniaze pôvodne určené pre konferenciu Globsec pridelil premiér Matici slovenskej a to „bez toho, že by predložila konkrétny projekt, na čo ich použije".

Poslednou kvapkou bolo podľa Chmelára zo strany premiéra Fica „totálne odignorovanie diplomatického úsilia, ktoré sme vyvinuli s Janom Kavanom na usporiadanie globálneho mierového summitu o Ukrajine v Bratislave alebo v Košiciach".