Ani metodická, ani príručka. Obce čakali od Tarabu zákon o zbere textilu, dostali deravý manuál. Čakáme na vyhlášku, odkazujú

Detailné informácie, čo s odpadom, aké odevy zbierať či koľko kontajnerov treba mať umiestnených, mali dostať obce od ministerstva životného prostredia. Hoci sa hovorilo o zákonnej úprave minimálne od roku 2021, dostali len metodickú príručku, ktorá – ak nerátame hlavičku dokumentu a podpis autora – má rozsah jednej A4. Triediť majú nielen odpad z textilu, no môže zbierať aj textil vhodný na opätovné použitie.

Štíhly manuál sa s veľkým nadšením nestretol. Pravda oslovila všetkých osem krajských miest, ktoré sa zhodli, že síce už teraz textilný odpad zbierajú, no jeden a pol strany usmernení je príliš málo.

Príručka rozlišuje dva spôsoby zberu, a to triedený zber odpadu z textilu a zber textilu vhodného na opätovné použitie. Hovorí aj o tom, že musia zabezpečiť zber cez zberovú spoločnosť. Konkrétne kritériá na firmu však chýbajú. Dohodnúť sa s ňou musia na tom, kde budú nádoby stáť, akú kvalitu textilu budú zbierať a komu nádoby odovzdajú.

Ak sa obec rozhodne, že bude zbierať aj textil vhodný na opätovné použitie, môže s ním nakladať vo svojej réžii, napríklad na swapoch oblečenia, bazároch, no môžu ho tiež predávať alebo darovať. Manuál nepopisuje však presnú definíciu textilu, ani či majú byť kontajnery umiestnené pri domoch, ako často sa majú vyvážať a ani ich množstvo na počet obyvateľov. Zrejmé nie je ani to, či má spustenie triedenia nového typu odpadu sprevádzať informačná kampaň.

Náklady pre obce? Žiadne, tvrdí minister

Envirorezort tvrdí, že metodická príručka je začiatok a prvý krok. „Efektivitu zberu textilného odpadu a celkového nakladania s textilným odpadom budeme následne analyzovať a zbierať dáta rovnako ako v susednej ČR a čakať na doplnenie jasných pravidiel, ktoré má v roku 2025 nastaviť Európska únia,“ uviedol pre Pravdu odbor komunikácie. „Následne na základe ďalších spoľahlivých informácií bude prebiehať zefektívňovanie zavedenia zberu a nakladania s textilným odpadom aj formou legislatívnych úprav, ktoré budú v súlade s európskou legislatívou,“ do­dal.

Šéf envirorezortu Tomáš Taraba reagoval, že nevie, čo je samosprávam na príručke nejasné. Je v nej podľa neho len minimum, aby sa textilný odpad od nového roka triedil legálne. Čiastkové riešenia odmieta. „Našim cieľom bolo, aby sme nemenili systém od 1.1. nijak v tom, ako funguje, aby z toho nevznikli náhle šoky a zmeny,“ ozrejmi v ta3. Taraba sa ani nesnažil skrývať, že ministerstvo skopírovalo príručku z Českej republiky. „Nemá to žiadne dopady na finančnú kondíciu samospráv,“ povedal.

Každý Európan spotrebuje ročne podľa dát Európskeho parlamentu v priemere takmer 26 kilogramov a vyhodí približne 11 kíl textílií. „Menej ako polovica použitého oblečenia sa zbiera na opätovné použitie alebo recykláciu a len 1 % sa recykluje na nové oblečenie, pretože technológie, ktoré by umožnili recykláciu oblečenia na pôvodné vlákna, sa začínajú objavovať až teraz," uvádza europarlament na webe.

Systém by podľa neho mohli dotiahnuť budúci rok. „Problém je, že Európska únia to ešte nenastavila do detailov a čaká sa na vykonávacie predpisy zo strany EÚ. Tí, ktorí teraz rozprávajú, že máme byť pápežskejší ako pápež, a že máme nastavovať niečo, čo ešte ani EÚ jasne nezadefinovala, ako má v roku 2025 vyzerať, tak my si počkáme na tie vykonávacie predpisy z ich strany,“ dodal minister.

S interpretáciou, že obciam nevzniknú náklady nesúhlasí Únia miest Slovenska. Manuál je podľa nej mätúci, zavádzajúci a nepresný. „Podľa príručky z dielne MŽP však vyplýva, že všetky povinnosti vrátane financovania sú prenesené práve na samosprávy. Tie v dlhodobo náročnej finančnej situácii nedokážu nájsť ďalšie zdroje na financovanie ďalších povinností,“ priblížila hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.

Kto produkuje viac textilného odpadu - muži či ženy? Video Čo je upcyklácia a aký je jej najväčší význam? Ako zachrániť staršie oblečenie, aby nekončilo na skládke? Ako nakupovať zmysluplne, udržateľne a eticky? V relácii Pravda o klíme odpovedá Katarína Peterová. / Zdroj: TV Pravda

Čo obciam v manuáli chýba

Pre obce a mestá nie je zber textilu žiadnou novinkou. V mnohých už roky stoja kontajnery, kam môžu ľudia odkladať nepoužívané šatstvo. Žilina ho zbiera už sedem rokov a hovorí, že ako jednej z mála samospráv jej kvôli tomu nevznikajú žiadne náklady. „Najväčší problém má mesto Žilina s vandalmi, ktorí rozstrihávajú zámky na nových zberných nádobách. Naposledy takéto incidenty evidujeme na uliciach Puškinovej a Bernolákovej,“ priblížila hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.

Podotkla, že podobne ako pri iných odpadoch by mala byť aj v tomto prípade prenesená finančná zodpovednosť na výrobcov textilu cez rozšírenú zodpovednosť výrobcov a nie na obce. „Podľa príručky z dielne MŽP však vyplýva, že všetky povinnosti vrátane financovania sú prenesené práve na samosprávy. Tým, že mesto Žilina tento zber textilu zabezpečuje už od roku 2017, má ho zapracovaný aj vo všeobecne záväznom nariadení,“ pokračovala hovorkyňa.

Foto: Humana People to People Slovakia Humana, kontajnery, mapa Mapa kontajnerov Humana na Slovensku.

Biele a šedé kontajnery sú už roky rozmiestnené aj po Trenčíne, prednostne do nich patrí textil, ktorý možno opätovne využiť alebo je ho možné zrecyklovať. V meste tiež funguje sociálny šatník, burzy či charitatívne zbery. V tomto systéme plánujú pokračovať aj v novom roku. „Otázkou ostáva čo s ostatným textilným odpadom, nakoľko pod textil je možné zaradiť širokú škálu rôznych textilných produktov a správne by tam mal patriť aj ten špinavý, znehodnotený textil. Pokiaľ však nebudú vhodní a dostupní spracovatelia pre tieto odpady, význam triedenia tohto odpadu ostáva paralyzovaný,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.

Príručku nepovažujú preto za jasnú a zrozumiteľnú. Ságová pripomenula, že povinnosť triediť textil je známa už tri roky, envirorezort sľuboval podobnejšiu legislatívu a tiež to, že náklady budú spadať pod zodpovednosť výrobcov. „A ani nie pol roka pred plnením povinností zisťujeme, že nie sú pripravené podrobnosti k funkčnému zberu a nie je vyriešená ani finančná zodpovednosť. Tým celá povinnosť ostala výlučne na pleciach samospráv,“ pokračovala hovorkyňa. V príručke chýba aj definícia textilu, čo pod textil zaradiť a zbierať.

Metodickú príručku kritizuje aj Bratislava. Podľa hovorcu hlavného mesta Petra Bublu, nepriniesla informácie, ktoré by pomohli pri absentujúcej bližšej legislatívnej úprave. Rovnako uvažujú aj Banská Bystrica či Košice. Bratislavský hovorca ako príklad uviedol, že v príručke nie je zodpovedaná základná otázka, a to aký textil je povinné zbierať, nakoľko textilné výrobky sú rôzne – od oblečenia, obuvi, tašiek až po koberce, záclony, poťahy na sedačkách.

Ani metodická, ani príručka, len krátky úradnícky text bez informácií, ktorý obciam odkazuje, že majú celý systém, za štyri mesiaci sami vymyslieť a zaplatiť. Takto pochopili manuál z dielne envirorezortu v Prešove. „Práve tento signál od ministerstva bol napríklad jedným z impulzov na odchod súkromnej spoločnosti z Prešova, ktorá doteraz zabezpečovala kontajnery na zber textilného odpadu. Spoločnosť rovnako zabezpečovala aj ich vyprázdňovanie, údržbu a odber použitého textilu a šatstva,“ priblížil pre Pravdu hovorca Prešova Michal Hudák.

Od jesene zbierajú textilný odpad v Trnave, kde špeciálne modré zberné nádoby nájdu ľudia na zberných dvoroch. Ako uviedla pre Pravdu hovorkyňa mesta Veronika Majtánová, hoci je príručka pomerne stručná a málo konkrétna, v praxi to samospráve neprekáža, pretože textil zbiera už dlhšie a spĺňa aj nové podmienky. „Očakávali by sme však viac špecifických informácií ohľadne hustoty pokrytia, frekvencie vývozov a celkovo detailov zberu,“ skonštatovala.