Na tvrdenia o náraste drobnej kriminality nie sú žiadne dáta, tvrdí Susko

Neexistujú žiadne dáta, ktoré by potvrdili argumenty opozície, že novelizácia trestných kódexov viedla k nárastu drobnej kriminality. Na dnešnej tlačovej besede to povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer).

„Opoziční politici absolútne zavádzajú a klamú na tlačových konferenciách a podnecujú občanov k páchaniu trestnej činnosti,“ vyhlásil Susko. Ako zopakoval, nikto zatiaľ nemôže mať relevantné dáta o tom, či nárast kriminality súvisí s novelizáciou Trestného zákona a Trestného poriadku, alebo nie.

„Z našich štatistických údajov a informácii, ktoré máme aj z ministerstva vnútra, aj z ďalších organizácií vyplýva, že nárast kriminality na Slovensku, tej drobnej, je dlhodobejší,“ zdôraznil Susko s tým, že ide o obdobie jedného až dvoch rokov. „Čiže absolútne to nesúvisí s novelizáciou trestných kódexov,“ dodal minister.

Novela nespôsobí masívne prepúšťanie väzňov

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR odmieta, že by novela Trestného zákona spôsobila, že niekoľko tisíc odsúdených bude prepustených z výkonu trestu do domáceho väzenia. Štátny tajomník MS Michal Sedliak to na štvrtkovej tlačovej konferencii označil za lož.

„Inštitút premeny trestu odňatia slobody na domáce väzenie máme v právnom poriadku od 1. januára 2016, čiže už osem rokov, od 1. januára 2019 tam pribudlo ešte aj podmienečné prepustenie s nariadenou kontrolou technickými prostriedkami,“ priblížil Sedliak s tým, že za toto obdobie bolo takto prepustených viac ako 600 odsúdených.

Po nadobudnutí novely Trestného zákona sa dá podľa neho povedať, koľkým odsúdeným uplynie lehota, čiže je vykonanie jednej tretiny trestu. „Ale pri každom odsúdenom sa musí individuálne vyhodnotiť, či voči nemu napríklad nie je vedené ďalšie trestné stíhanie, či nemá riziko násilného správania,“ dodal. Každý mesiac splní podmienku podľa Sedliaka asi 20 až 30 odsúdených. „Riaditelia to prehodnotia a možno u piatich podajú návrh, ale aj to nevieme, či súdy rozhodnú a tieto osoby budú prepustené,“ priblížil.

Sedliak upozornil, že prepustená osoba stále zostáva pod kontrolou technickými prostriedkami. „Tu nejde o prepustenie na slobodu, tu ide o premenu trestu výkonu odňatia slobody na trest domáceho väzenia alebo nejaký iný alternatívny trest, kde stále dochádza k monitorovaniu toho páchateľa, či už na základe náramku, alebo nejakej domácej stanice,“ doplnil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer).

Podľa opozičnej strany SaS na Slovensku vďaka schválenej novele Trestného zákona narastá počet krádeží. „Obchodné reťazce hovoria, že sa zvýšil počet krádeží, aj športové obchody, mesto Trenčín povedalo, že sa zvyšuje počet krádeží kolobežiek aj ostatných subjektov. Je to preto, že keď podľa novely Trestného zákona ukradnete za menej než 700 euro, nie je to trestný čin, ale len priestupok a za ten dostanete maximálnu pokutu 331 eur,“ uviedol v stredu 21. augusta predseda liberálov Branislav Gröhling.

Ako príklad uviedol, že keď niekto ukradne mobil za 699 eur a chytia ho, dostane pokutu 331 eur, tak sa mu tento risk aj oplatí. „Potom môže ísť vedľa do ďalšieho obchodu a urobiť presne to isté,“ povedal predseda SaS.