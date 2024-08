Premiér Fico a sociálni partneri podpísali deklaráciu o spoločenskom dialógu

Predseda vlády Fico sa partnerom poďakoval a pripomenul, že po vzniku vlády minulý rok na jeseň vznikla funkcia splnomocnenca pre sociálny dialóg. Podľa jeho slov panovala zhoda na tom, že chcú povzniesť sociálny dialóg na vyššiu úroveň.

Pôvodne mala byť Deklarácia podpísaná už v máji tohto roka, no z dôvodu atentátu na predsedu vlády bol jej podpis posunutý. Fico poznamenal, že v súčasnosti je veľmi ťažké dosiahnuť konsenzus v rôznych oblastiach spoločenského života, čo komplikuje i vytváranie dlhodobejších vízií. Zdôraznil potrebu diskusie so všetkými zainteresovanými zo sociálnej, ekonomickej i spoločenskej a kultúrnej sféry.

Archívne video

„Formát, ktorý je zvolený, a ľudia, ktorí boli prizvaní na spoluprácu, má byť potvrdením toho, že chceme zatiahnuť do celospoločenského dialógu všetkých, ktorí majú čo povedať k najvýznamnejším celospoločenským témam,“ vyjadril sa. Témou podľa neho nemajú byť partikulárne problémy či riešenie ekonomických otázok, zdôraznil, že hoci predložený formát nebude rozhodovať, mal by významne vplývať na rozhodnutia vlády SR. Predstavou je, aby sa neformálne schádzali raz sa štyri či šesť týždňov, pričom každé stretnutie by malo byť zamerané na konkrétnu tému. Tú navrhne alebo vláda, alebo niekto zo signatárov.

Prvé stretnutie by mohlo byť v polovici septembra, a to na tému obsahu a kvality zahraničnopoli­tickej orientácie Slovenska. „Prosím, nech nikto nespochybňuje, že vláda SR sa plne stotožňuje s tým, že Európska únia je náš životný priestor. A že sa plne stotožňujeme s tým, že naša kolektívna bezpečnosť je zabezpečená v rámci Severoatlantickej aliancie. Ale udalosti, ktoré prebiehajú vo svete, nás nútia diskutovať, aká má byť kvalita tejto jasnej zahraničnopoli­tickej orientácie,“ vyjadril sa.

Premiér plánuje viacero zahraničných ciest

Spomenul kritiku časti opozície smerujúcu na návštevy slovenských ministrov v Číne a avizoval tiež, že vláda SR 29. septembra absolvuje návštevu v Južnej Kórei. „Chceme prijať rozhodnutie pokiaľ ide o výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach,“ deklaroval predseda vlády a zdôraznil, že pôjde o investíciu za miliardy. Projekt by mal pre Slovensko priniesť do budúcna finančné prostriedky.

V Mukačeve tiež budú 7. októbra opäť rokovať s vládou Ukrajiny. Bol spracovaný špeciálny plán spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou napriek tomu, že máme diametrálne odlišné názory na priebeh vojny a na to, čo by sa na Ukrajine malo diať,“ vyjadril sa. Avizoval aj návštevu Srbska a začiatkom novembra návštevu v Číne, ktorá by sa mala týkať baterkárne v Šuranoch, ale napríklad aj energetického projektu na rieke Ipeľ. Do konca roka je na pláne aj ekonomická cesta do Južnej Ameriky, konkrétne Brazílie a Čile, po novom roku do Vietnamu.