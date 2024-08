Chmelár nás nezaujíma. Národniari tvrdia, že odvolanie Ficovho poradcu neiniciovali

„Toho Eduard Chmelár obvinil, že zabránil mieru, ktorý údajne v Košiciach pán Chmeliar vyrokoval. Zároveň platí, že SNS sa výrazne ohradila, aby sa tento pán vyjadroval na adresu SNS, že má gestapácke metódy. Je to neúcta k obetiam gestapa a takéto vyjadrenia hraničia so zdravým rozumom,“ informovala hovorkyňa národniarov. SNS považuje Ficovo rozhodnutie za „absolútne racionálne“. Chmelár už „takéto bludy nebude šíriť z pozície poradcu premiéra“.

Eduarda Chmelára z funkcie odvolal samotný premiér Fico. Ten mu výpoveď poslal na jeho narodeniny. Chmelár za svojou výpoveďou vidí politiku a kritiku štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Štefana Kuffu (nom SNS).

„Úctivo ďakujem všetkým priateľom a prívržencom za žičlivé narodeninové gratulácie, ale ja som už dostal darček, ktorý asi len tak niečo neprekoná. Premiér Robert Fico ma s okamžitou platnosťou odvolal z funkcie poradcu predsedu vlády SR pre politické záležitosti. Dôvod je jasný. Moja kritika vyčíňania štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Štefan Kuffu,“ napísal v stredu večer na sociálnej sieti Chmelár.

Tlak SNS na jeho odvolanie rástol podľa neho už od konca minulého roka, keď sa kritickými poznámkami dokonca zaoberala koaličná rada. Vtedy po prvý raz padol návrh na jeho odchod. „Ponúkli mi nejaké ,menej viditeľné miesto'. To som odmietol s tým, že Chmelárovi sa ešte nikomu nepodarilo zavrieť ústa a nepodarí sa to ani tejto koalícii,“ uviedol.

Chmelár ešte pred odvolaním na sociálnej sieti uviedol, že ak chce vládna koalícia poraziť „extrémistov“ z hnutia Progresívne Slovensko, musí dokázať spacifikovať „extrémistov vo vlastných radoch“.

„Pravdu-povediac, to, čo ma znepokojilo najviac, nebolo to, že Štefan Kuffa nevie rozoznať ,perverzný film' od divadelného predstavenia a Tomáš Taraba (nom SNS) si vymýšľa báchorky o ,predstavení plnom LGBTI scén', hoci s touto tematikou to nemalo vôbec nič spoločné, lebo hra je o jednom roku života matky, dcéry a vnučky, v ktorom jednej žene zomrel manžel, druhá prestala ľúbiť alkoholika a tretej sa narodilo dieťa. To, čo ma doslova vydesilo, sú rastúce názory časti spoločnosti, ktorá nabáda politikov, aby zakázali politickú stranu, film, divadelnú hru alebo noviny, hoci na to v slobodnej spoločnosti neexistujú žiadne zákonné dôvody,“ napísal Chmelár.

Pokračoval s tým, že v demokratickej spoločnosti je absolútne neprijateľné, aby z pozície štátnej moci vtrhol na predstavenie „náboženský fanatik s imidžom Nočnej mory z Elm Street a začal rozháňať dav. Toto by si nedovolil ani Jakeš s Biľakom, toto si dovolilo jedine gestapo“.

Na Chmelárov status reagoval na sociálnej sieti podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý napísal, že ak sa poradcom politika stane „exot“, vie to narobiť problémy. „Poradca, ak raz príjme túto funkciu, vie, že na verejnosti, ak niečo povie, okolie to považuje za stanovisko politika, ktorého zastupuje. Veľmi často sa takto používajú poradcovia na rôzne odkazy, ktoré nechce povedať politik sám. Predstavte si, že by poradca Putina hovoril o tom, že podporuje členstvo Ukrajiny v NATO. Hneď by svet spozornel, či si to myslí Putin alebo má pri sebe človeka, čo trepe piate cez deviate,“ priblížil Taraba.

Zároveň nazval Chmelára progresívnym liberálom. „Na adresu SNS povedal de facto, že sme gestapáci, pretože sme povedali to, čo medzičasom potvrdili už aj organizátori, že predstavenie 18+ sa omylom hralo pred maloletými deťmi. Jeho odvolaním z postu poradcu predsedu vlády sa nedeje nič iné iba to, že každý vie, že tento neúspešný frustrovaný politik, nehovorí o SNS ako o gestapákoch v mene predsedu vlády, ale hovorí tieto nemiestne urážky za seba,“ napísal.

Chmelár na výroky ministra životného prostredia na sociálnej sieti reagoval slovami, že minister je „zakomplexovaný“, klame a že za Chmelárovým odvolaním stojí Tarabov tlak. „Rozhodne nemienim reagovať na každý hlúpy útok vicepremiéra Tarabu, lebo tento človek je taký chorobný klamár, ktorý už nedokáže napísať ani jediný status bez ľahko vyvrátiteľnej lži, že to už devalvuje samotnú kritiku,“ reagoval Chmelár a dodal, že „tak, ako vy nie ste nijaký národniar, ale obyčajný fašista, ktorý v drese SNS potrebuje preprať svoju kotlebovskú minulosť, tak ja nie som žiadny progresívny liberál, ale socialista. Rovnako klamete, keď tvrdíte, že som na adresu SNS povedal, že ste gestapáci. Povedal som len na adresu Štefana Kuffu, že tak, ako on, sa správalo jedine gestapo,“ napísal bývalý poradca premiéra.