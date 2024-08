Muža na Horehroní zabila puma

V obci Jasenie (okres Brezno) prišiel o život 63-ročný muž po útoku jednej zo šeliem, ktorú choval. Puma majiteľa kontaktnej zoo mu spôsobila zranenia nezlučiteľné so životom. Ulicu, kde zoo sídli, ohradili policajti páskami, do blízkosti zoo nikoho nepustili. Dostali sa tam iba majitelia rodinných domov.

Informoval o tom portál noviny.sk. Obhliadajúci lekár mohol skonštatovať smrť muža. Susedov táto informácia šokovala.

„Mal to dosť dlho. To bola otázka času, kedy sa nešťastie stane,“ konštatovala suseda pre portál. „On tam mal šelmy aj psov, bol na to sám a nemal to zaistené,“ vyjadril sa ďalší zo susedov.

Okolnosti tragédie vyšetruje polícia. Na mieste boli dlho do noci kriminalisti z Brezna, ktorí na prípade pracujú, stopy na mieste tragédie zaisťoval policajný technik. Na miesto prišiel aj veterinár.

Muž podľa portálu choval v kontaktnej zoo viacero zvierat, okrem šeliem napríklad aj opice či rôzne plemená psov. V areáli zoo bol rodinný dom, kde majiteľ aj býval a staral sa o zvieratá. Susedia ho počas dňa údajne nevideli. Neskoro večer našli jeho bezvládne telo.

S otázkami, ako k udalosti došlo, sme sa obrátili na banskobystrickú krajskú políciu. Článok budeme aktualizovať.

K obdobnej tragédii došlo vlani aj v máji na ranči v Oškerde – mestskej časti Kysuckého Nového Mesta, kde vo výbehu exotických šeliem majiteľa napadol pri kŕmení lev. Z výbehu sa však už nevrátil.

Jeho bezvládne telo bolo roztrhané na kusy. Šelmu mal od mláďaťa. Leva, ktorý majiteľa rozkúskoval, usmrtili. Na ranči choval aj tigre, kozy, lamy, ťavy, somáre, opise, makaky aj iné exotické zvieratá.