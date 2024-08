Fico o svojom zdraví: Guľka vám spôsobí v tele neuveriteľnú šarapatu. Pracovať môžem, ale závažia nie som schopný zdvíhať

Správa o atentáte z 15. mája v Handlovej bude zverejnená v krátkom čase. Avizoval to premiér Robert Fico (Smer) na piatkovej tlačovej konferencii. Informoval aj o svojom aktuálnom zdravotnom stave. Deklaroval, že je schopný chodiť do práce a plniť si základné povinnosti.

Premiér Robert Fico o svojom zdravotnom stave a rehabilitácii po atentáte Video Zdroj: ta3

Fico povedal, že keď bol v nemocnici, požiadal najbližších, aby ho neinformovali o tom, čo sa deje, aby sa mohol zotaviť. „Niekto do vás strelí deväťmilimetrovú guľu z jedného metra, okrem iných teda. To vám spôsobí neuveriteľnú šarapatu v tele, aj pre to bolo treba niekoľko operačných zákrokov, pretože som bol v ohrození života,“ povedal premiér.

„Dnes môžem skonštatovať, že po veľmi náročnej a tvrdej rehabilitácii som plus mínus pripravený chodiť do práce a pracovať, ale ani zďaleka to ešte nie je také, aké by to malo byť,“ poznamenal. Odmietol bagatelizáciu ú­toku.

Viac informácií verejnosti poskytne správa o atentáte z 15. mája v Handlovej, ktorú zverejnia v krátkom čase. Oficiálnu správu o atentáte predseda vlády avizoval ešte začiatkom augusta. Na jeseň ju má podľa neho prebrať parlament.

„Myslím si, že už som schopný chodiť do práce a plniť si základné povinnosti, ale nie som teraz schopný zobrať závažie a dať si 10-kilometrovú túru,“ dodal.