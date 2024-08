Susko by nemal vymenovať Trubana za šéfa Špecializovaného trestného súdu, kým nerozhodne Ústavný súd, vyzýva hnutie Slovensko

„Aspoň do doby, kým Ústavný súd nerozhodne o jeho sťažnosti, vyzývame Borisa Suska, aby nevymenoval Michala Trubana za predsedu Špecializovaného trestného súdu. Bol by to v tejto chvíli výsmech do tváre všetkým poctivým sudcom na Slovensku. Truban bol uznaný za vinného zo závažného disciplinárneho previnenia, nemal by riadiť žiaden súd,“ uviedol Grendel. „Vieme, v akom duchu bude do budúcna, ak bude vymenovaný, riadiť ŠTS, bude to zavŕšením normalizácie v bezpečnostných zložkách a v justícii,“ doplnil.

Grendel zároveň informoval, že hnutie Slovensko chce predložiť návrh, podľa ktorého by v prípade hraníc škôd v Trestnom zákone platili tie isté pravidlá, aké boli zavedené pred novelou trestných kódexov, ktorú začiatkom roka presadila vládna koalícia.

Vo výberovom konaní na funkciu predsedu ŠTS skončil v stredu (21. 8.) na prvom mieste sudca ŠTS Truban, druhý bol súčasný podpredseda súdu Igor Králik. O vymenovaní nového predsedu súdu rozhoduje minister spravodlivosti.

Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu (NSS) vlani uznal Trubana vinným zo závažného disciplinárneho previnenia, keď sa nevylúčil z rozhodovania o väzbe pre nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra. Senát poukázal na to, že sudca musí oznámiť svoju zaujatosť vždy, ak je na to daný niektorý z dôvodov. Truban v tomto prípade podal sťažnosť, ktorú ÚS prijal v apríli na ďalšie konanie. Zároveň ÚS odložil vykonateľnosť uznesenia NSS z marca 2023, a to do právoplatnosti rozhodnutia ÚS v tejto veci.