Pellegrini prejavom dokázal, že je neformálnou súčasťou vládnej koalície, zhodnotil politológ

Podľa neho je z príhovoru zrejmé, že Pellegrini nie je nadstraníckym prezidentom. „Pracoval len s naratívom vládnej koalície. Keby bol dnes vystúpil spolu s Robertom Ficom na jeho tlačovke, tak by to tam úplne zapadlo,“ zhodnotil vystúpenie, ktoré prezident zverejnil na sociálnej sieti. Očakávania, že vo funkcii prezidenta bude Peter Pellegrini svoju príslušnosť k vládnej koalícii tlmiť alebo zmierňovať, sa podľa politológa nenaplnili.

„V závere prejavu tvrdil, že sa nenechá vtiahnuť do straníckych sporov, ale týmto vystúpením to presne urobil – zastal sa vládnej koalície a snažil sa diskvalifikovať opozíciu,“ domnieva sa politológ. Za prázdne slová pokladá Mesežnikov vyhlásenie Pellegriniho, že zasiahne vždy, keď by bola ohrozená demokracia a právny štát. Takáto situácia už podľa politológa nastala, no prezident bez reptania podpísal všetky zákony, ktoré mu predložila koalícia, vrátane mimoriadne diskutovanej novely Trestného zákona.

Prezident v príhovore uviedol, že opozičné protesty výrazne prispeli k vyostreniu situácie v spoločnosti a „napätá atmosféra napokon vyústila až do bezprecedentného útoku na predsedu vlády“. „Protesty opozície nijako nesúvisia s atentátom, spáchal ho jednotlivec s psychickými problémami. Predstave si, že by sme rovnaký naratív začali uplatňovať na atentátnika zo Zámockej a začali hovoriť, že sa zradikalizoval v prostredí vládnych strán, v ktorých sa dajú nájsť aj homofóbi a nacionalisti. Bolo by to veľké zavádzanie,“ poukazuje Mesežnikov.

Politológ nepochybuje o tom, že líder najsilnejšieho opozičného hnutia Michal Šimečka bude v parlamente odvolaný, ako to dnes hovoril premiér Robert Fico. „Po dnešnom vystúpení prezidenta si neviem predstaviť, že by niekto z Hlasu za to nezahlasoval,“ skonštatoval. Podľa Mesežnikova chce Fico za každú cenu diskvalifikovať opozíciu a najmä Progresívne Slovensko a jeho lídra, keďže mu je najsilnejším konkurentom. „Ukázalo sa, že Šimečka je veľmi schopný politik, rozpráva zrozumiteľne a vie mobilizovať masy. Preto Ficovi dosť prekáža,“ podotkol.