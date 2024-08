Od žartov, cez protesty až po násilie. Akými ventilmi zastaviť špirálu gradujúcej nevraživosti?

Protivládne protesty sú späť a zmier(n)enie politikov v nedohľadne. Napriek tomu nachádzame medzi rozdelenými tábormi mnoho zhôd na tom, ako na zmierlivý dialóg v našom okolí. Vieme ísť aj ďalej? Ako by mohli vyzerať „ventily” spoločenskej nespokojnosti otvorené iným názorom a civilizovaným protestom?

Všetci túžime po dobrej spoločnosti a neexistuje žiadne „my” a „tí druhí”. Nie sme nepriatelia a mali by sme sa správať ako partneri – v dialógu, ktorý je obojstranný. Nie len na tom nachádzame prieniky v druhej DEMDIS diskusii na tému zmierenia. Je možné tieto princípy pretaviť v nové fóra – arény férovej výmeny názorov? A ako by mali vyzerať?

Zapojte sa do tretej diskusie a vytvorme ventily pre dýchateľnejšie spoločenské ovzdušie.

Prečo občania protestujú?

Pocity uznania, vypočutia a vplyvu na svoje okolie patria medzi naše najzákladnejšie ľudské potreby. Ich dlhodobý nedostatok postupne prechádza od žartovania cez odcudzenie a protest až po vzburu a násilie. Aj preto neprekvapuje zhoda z prvej diskusie, že sa ťažko „zmieruje s pocitom nevypočutia a bezmocnosti”.

Naša krajina zažíva v posledných rokoch vlny rôznych protestov. Odpor voči protipandemickým opatreniam, protesty proti vláde pred aj po voľbách – to všetko naznačuje vysokú mieru spoločenskej nespokojnosti.

Ak sa skutočne zhodneme na tom, že „znakom kultivovaného človeka je schopnosť pochopiť druhého bez prijatia jeho názorov”, dokážeme aj porozumieť dôvodom, ktoré ľudí vyháňajú do ulíc?

A čo je podstatnejšie – ako by mali vyzerať spoločenské ventily – systémy či fóra, ktoré predídu premene dlhodobo ignorovanej nespokojnosti do násilnej vzbury?

Dialóg ako protest?

Protesty sú v demokracii legitímnou súčasťou občianskeho života. Predstavujú ventil nahromadenej nespokojnosti, málokedy však priamo vedú ku systémovým riešeniam. V hlboko polarizovanej spoločnosti sa navyše neraz javia len ako výkriky do tmy.

Všetci túžime po dobrej spoločnosti a neexistuje žiadne „my” a „tí druhí”. Mali by sme sa správať ako partneri – v dialógu, ktorý je obojstranný. V takom, v ktorom sa skutočne počúvame a v ktorom druhej strane nepripisujeme hneď zlé úmysly. Na tom všetkom nachádzame prieniky v druhej DEMDIS diskusii na tému zmierenia.

Zúčastnené názorové skupiny (tábory) taktiež súhlasia s tým, že „najlepšie sa nám bude tlačiť na politikov, ak sami začneme so zmenami, ktoré chceme okolo seba vidieť”, a že „je možné urobiť pozitívne zmeny v spoločnosti aj napriek prekážkam zavedeným koalíciou”. Ako by to teda mohlo vyzerať?

Nové občianske fóra ako riešenie?

Zhody z posledných DEMDIS diskusií medzi odcudzenými tábormi poodhaľujú ochotu vstupovať do slušného dialógu, vzájomne sa rešpektovať a prispieť k pozitívnej zmene. Nie je teda najvyšší čas vytvárať nové občianske fóra – ventily pre civilizované vyjadrenie nespokojnosti a nástroje hľadania spoločného dobra?

Pre príklady dobrej praxe nemusíme chodiť ďaleko. V Belgicku sa občania zorganizovali zdola hore, aby zapojili 1000 ľudí do komplexného fóra (G1000) a experimentovali s demokratickými inováciami. Výsledkom boli nie len konkrétne politiky v oblastiach sociálneho zabezpečenia či ekonomického blahobytu. Ale zároveň, až 90 % účastníkov malo pocit, že na ich názore záležalo, a 75 % aj podporilo výsledné návrhy.

Taiwanci zas prepájajú digitálne diskusie občanov s odbornými panelmi a odporúčajú zákony priamo parlamentu. Ten ich prijíma, pretože majú podporu naprieč rôznymi tábormi. Za štyri roky (2014–2018) platformou prešlo 26 celonárodných tém, pričom 80 % z výsledkov viedlo k rozhodnej akcii zo strany štátu.

Za posledné desaťročia sa po svete realizovali stovky deliberatívnych fór a občianskych zhromaždení. Preukázateľne vedú k vyššej dôvere a porozumeniu medzi účastníkmi a silou zdieľania pozitívnej skúsenosti majú dosah aj na tých, ktorí sa ich priamo nezúčastnili. Napriek tomu priestor na vylepšenia nebol ešte ani zďaleka naplnený. Zdroje sú, nástroje sú, občania sú. Nie je najvyšší čas to zmeniť?

O projekte

OZ DEMDIS inovatívnymi metódami nachádza zhody a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Aktuálna diskusia je súčasťou projektu „Zmierenie”, ktorého snahou je dostať sa pod povrch a hľadať nové spôsoby zmierňovania napätia v spoločnosti. Vytváranie mostov a priestoru pre férovú diskusiu podporilo slovenské zastúpenie Friedrich Ebert Stiftung. Viac informácií o DEMDIS a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.