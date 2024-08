Kaliňák reaguje na výzvu opozície k oslavám SNP: Je to trápne. Nechceme na pódiu konšpirátorov, odkazuje PS

Na Kaliňáka sa otvoreným listom obrátili podpredseda PS Tomáš Valášek a poslanec za SaS Juraj Krúpa. „SNP bolo hlavne aktom odvahy príslušníkov Slovenskej armády pod vedením exilovej vlády v Londýne. Cieľom povstalcov, vrátane českých či francúzskych bojovníkov, bol aj návrat do komunity slobodných, západoeurópskych krajín. V čase, keď sa opäť otvárajú otázky o geopolitickom smerovaní Slovenska, je dôležité, aby tieto korene Povstania boli prítomné na oficiálnych oslavách jeho 80. výročia,“ uvádza Valášek v liste.

Poslanci poukázali na to, že kompletný zoznam rečníkov, ktorí by na oficiálnych oslavách pripravovaných ministerstvom mali vystúpiť, dosiaľ nie je známy. „Veríme, že obsah a choreografia vystúpení, ktoré prebehnú v rámci bloku Celoštátne oslavy, budú verné ozajstnému odkazu SNP, a nie verzii propagovanej komunistickým režimom a niektorými politikmi vládnej koalície," vraví Valášek. Zdôraznil tiež, že sú presvedčení o tom, že verejnosť, z ktorej daní sú oslavy financované, si zaslúži poznať mená vystupujúcich vopred.

Kaliňák v reakcii zdôraznil, že rezort obrany nie je zodpovedný za protokolárnu časť programu, najmä akt kladenia vencov a úvodných príhovorov. Doplnil, že protokolárna časť osláv by mala prebiehať štandardne, vrátane príhovorov najvyšších ústavných činiteľov. „Čiže úplne netuším, o aké obavy ide, pretože oni tie oslavy zatvárali a my sa ich teraz snažíme otvoriť. A keď si spomeniete, ako sme v minulosti, keď Smer bol pri vláde, oslavovali SNP, tak tá príhovorová časť podľa mňa bude rovnaká,“ uviedol Kaliňák.

Poslanec NR SR Michal Truban (PS) vysvetlil, že obavy opozičných strán súvisia aj s tým, že sa z pódia počas osláv môžu prihovoriť nielen politici, ale aj aktéri konšpiračnej scény. „Samozrejme, množstvo politikov vystúpi na oslavách SNP, či už na rôznych menších sprievodných akciách alebo na tých hlavných. Práve preto chceme vidieť zoznam rečníkov. Aby tam napríklad neboli nejakí Noční vlci a ľudia, ktorí podporujú ruský režim alebo podobné veci. To je hlavný z dôvodov, nech to pekne transparentne ukážu, aby sme videli, že naozaj ten odkaz SNP sa dodrží,“ zdôraznil.

Minister obrany podobné obavy označil za trápne, podľa jeho názoru sa opozičné hnutie snaží „burcovať ľudí v najhorších emóciách“. „Myslíte si, či niekto spomenie Karola Šmidkeho alebo Ladislava Novomeského? Alebo že by ich nemal spomínať? No to netuším. Myslím si, že Slovenské národné povstanie prežilo mnohými fázami výkladov. My vieme, že počas vojenskej prehliadky bude 36 vlajok, čo je oficiálny zoznam krajín, ktoré participovali na SNP. Všetkých týchto 36 vlajok budeme hrdo niesť, pretože tí ľudia, ktorí položili svoj život, ktorí sa rozhodli bojovať na strane SNP, naozaj nepočítali s tým, že niekedy v budúcnosti bude existovať poslanec Valášek,“ zhrnul Kaliňák.