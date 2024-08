Prezident apeluje na vládnu koalíciu, aby vyriešila zvolenie šéfa parlamentu

Vládna koalícia musí definitívne vyriešiť problém so zvolením nového predsedu Národnej rady (NR) SR. Apeluje na to prezident SR Peter Pellegrini, ktorý o tom informoval po pondelkovom stretnutí s podpredsedom NR SR Petrom Žigom (Hlas), ktorý je poverený riadením parlamentu. Prezident poukázal, že napriek tejto situácii nie je fungovanie NR SR ochromené.

Zároveň apeloval na poslancov, aby prijímali zákony, ktoré budú riešiť skutočné problémy ľudí. Pellegrini tiež avizuje, že ešte do konca roka predstúpi pred NR SR so správou o stave republiky.

Prezident apeluje na vládnu koalíciu Video

„Prichádza čas, kedy treba definitívne rozhodnúť problém s vymenovaním a zvolením nového predsedu Národnej rady SR. Ak je politické napätie, tak treba jednoducho hľadať rozuzlenie tohto problému a neodkladať ho na neurčito, pretože to neprospieva k stabilite, a myslím si, že vládna koalícia musí byť schopná nájsť spôsob riešenia tejto situácie,“ vyhlásil prezident. Podotkol, že rešpektuje výsledky parlamentných volieb a nebude do procesu zasahovať ani naznačovať, ako by mal vyzerať výsledok. Parlament podľa jeho slov plnohodnotne vykonáva svoju funkciu aj teraz, „ale pre vyslanie signálu stability a schopnosti koalície nachádzať konsenzus by bolo dobré vyriešiť aj túto personálnu otázku,“ doplnil.

Čítajte viac Výzvy na zmierenie krachujú, Smer a SNS sú proti. Politológovia: Matovič a Fico za jedným stolom? Nemožné

Pellegrini apeluje na poslancov, aby sa politická diskusia v parlamente, okrem nevyhnutných politických súbojov, vrátila k podstate veci a k prijímaniu zákonov, ktoré riešia reálne problémy občanov. „Slovenská republika má pred sebou závažnejšie problémy v oblasti hospodárstva, ekonomiky, sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva, to sú všetko výzvy, kde občania Slovenskej republiky očakávajú od vlády aj od parlamentu skutočné riešenia,“ skonštatoval.

Foto: SITA, Milan Illík pellegrini Prezident SR Peter Pellegrini (uprostred) prichádza na stretnutie s podpredsedom Národnej rady (NR) SR Petrom Žigom v Prezidentskom paláci, v rámci ktorého rokovali o najbližšej schôdzi v Národnej rade SR.

Zároveň zdôraznil, že bez ohľadu na akékoľvek politické súboje opozície a koalície musia pomery v NR SR v hrubých rysoch rešpektovať výsledok parlamentných volieb. „Na druhej strane však platí, že žiadna funkcia, či v Národnej rade, v parlamente, vo vláde a v iných orgánov, nie je viazaná na konkrétne meno, ale apeloval som na pána povereného predsedu, aby sme dodržiavali minimálne rozloženie síl a nejaké parciálne a proporčné zastúpenie jednotlivých politických strán v orgánoch,“ priblížil prezident.

Čítajte viac Bude Pellegrini nadstranícky? Bude z neho skôr Gašparovič než Kováč, hovoria odborníci. Podporu koalície ešte bude potrebovať

Avizoval tiež, že do konca tohto roku pred národnú radu predstúpi so správou o stave republiky, kde bude tlmočiť svoj osobný pohľad na to, ako by sa mala vyvíjať situácia na Slovensku v nasledujúcich mesiacoch a rokoch.

Čítajte viac Fico chce odvolať Šimečku, vytiahol na neho rodinu a peniaze z fondov. Aj vaša manželka dostala grant, odkazuje líder PS. Podáva žalobu

Prezident sa má v utorok (27. 8.) stretnúť aj s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer). „Následne potom budem pokračovať v stretnutiach s predsedami koaličných parlamentných strán, následne s predsedami opozičných parlamentných strán a, samozrejme, reagujúc na aktuálnu situáciu aj s príslušnými ministrami, pri ktorých to uznám za vhodné,“ doplnil. Chce sa tiež vrátiť k tradícii pravidelných stretnutí na úrovni troch najvyšších ústavných činiteľov k zásadným otázkam domácej i zahraničnej politiky.

Žiga: Koaličná rada by mala tento týždeň riešiť aj otázku predsedu NR SR

Predstavitelia koalície by sa mali tento týždeň zísť na koaličnej rade a na stole by mala byť aj otázka zvolenia nového predsedu Národnej rady (NR) SR. Po pondelkovom stretnutí s prezidentom to povedal podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas), ktorý je poverený riadením parlamentu. Zopakoval, že tento post patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu a strana nemá záujem otvárať zmluvu.

Foto: SITA, Milan Illík pellegrini, žiga Zľava: Podpredseda NR SR Peter Žiga dočasne poverený vedením NR SR a prezident SR Peter Pellegrini počas stretnutia prezidenta SR s podpredsedom Národnej rady (NR) SR Petrom Žigom v Prezidentskom paláci, v rámci ktorého rokovali o najbližšej schôdzi v Národnej rade SR. Bratislava, 26. august 2024.

„Myslím si, že tento týždeň bude koaličná rada, kde bude na stole aj táto otázka a verím, že v rámci vládnej koalície nájdeme príslušné riešenie, aby sme tento problém vyriešili,“ povedal Žiga k téme voľby nového šéfa parlamentu. „Necítim, že by Smer zmenil postoj, to znamená, podľa koaličnej zmluvy táto pozícia patrí strane Hlas,“ dodal s tým, že koaličná zmluva vznikala za určitých podmienok a sú v nej dohodnuté pomery a pozície. „Nepociťujem potrebu otvárať koaličnú zmluvu,“ dodal.

Danko k Druckerovi: Aj my máme výhrady k Hlasu, Pellegrini na koaličné rady chodiť nebude Video

Žiga nemá pocit, že by bola spochybnená stolička ktoréhokoľvek ministra. „Takže v tejto chvíli to takto nevidíme,“ skonštatoval. Ak by sa mali zmeniť posty ministrov či posty v parlamente medzi vládnymi stranami, musela by sa podľa neho otvárať koaličná zmluva. „Keď je otvorená koaličná zmluva, každá pozícia v rámci vlády aj parlamentu je tým pádom na stole a budeme o nej diskutovať,“ povedal Žiga.

Čítajte viac Koaličná rada sa blíži. Budú sa meniť posty? Šutaj Eštok: Šéf NR SR patrí Hlasu, každý nech si rieši svojich ministrov

Čítajte viac Hlas je v spore s Dankovou SNS. Škriepia sa o minimálnu mzdu a najnižšie dôchodky

Podpredseda NR SR ubezpečil prezidenta, že napriek absencii riadne zvoleného predsedu parlament funguje. „Vládna koalícia disponuje parlamentnou väčšinou, ktorá pozostáva zo 79 poslancov. Národná rada prijíma zákony, ktoré podporujú programové vyhlásenie vlády a, samozrejme, aj iné zákony,“ povedal. Najbližšia schôdza parlamentu sa začína 10. septembra, na jej programe je podľa Žigu približne 120 bodov.

Žiga tiež pozval prezidenta na Deň otvorených dverí v parlamente, ktorý organizuje NR SR 1. septembra na Deň Ústavy SR. „Som veľmi rád, že prezident prijal toto pozvanie, budeme organizovať jednak stretnutie bývalých predsedov parlamentu, ktorí boli od vzniku Slovenskej národnej rady až po dnešok predsedami, a budeme organizovať spoločné stretnutia,“ doplnil.

Miesto predsedu NR SR sa uvoľnilo po víťazstve Pellegriniho v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí post Hlasu, ktorý chce na toto miesto ministra investícií Richarda Rašiho z Hlasu. Predseda SNS Andrej Danko považuje za ideálne, keby tri vládne strany obsadili pozície troch najvyšších ústavných činiteľov. Podobne sa vyjadroval aj Smer. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) sa ešte pred letom vyjadril, že Danko by bol dobrým predsedom parlamentu.