Pandemická komisia schválila štatúty pracovných skupín k dokumentom WHO

Pandemická komisia vlády SR schválila štatúty odborných pracovných skupín, ktoré boli zriadené k schvaľovaným dokumentom z dielne Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Urobila tak na pondelkovom (26. 8.) zasadnutí na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, informoval komunikačný odbor rezortu.

Ministerka Dolinková o pandémii a jej spochybňovaní Video

„Pandemická komisia schválila štatúty odborných pracovných skupín k tvorbe textov globálnej Pandemickej dohody a k revidovaným Medzinárodným zdravotným predpisom (IHR),“ uviedlo MZ. Obe expertné skupiny vychádzajú z už existujúceho štatútu pandemickej komisie a boli rozšírené o členov z radov zdravotníckych odborníkov a odbornej verejnosti. „Cieľom ministerstva zdravotníctva je dospieť k jednotnému postoju, ktorý bude v maximálnej možnej miere chrániť záujmy Slovenskej republiky a jej občanov,“ ozrejmil rezort.

Jedna pracovná skupina bude posudzovať návrhy Pandemickej dohody, ktorej prijatie je plánované na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2025 v prípade, že sa štátom nepodarí dosiahnuť konsenzus v skoršom termíne. Druhá pracovná skupina k IHR bude posudzovať znenie revidovaných článkov, ktoré boli prijaté 1. júna. „Revidované dokumenty neboli zo strany WHO do dnešného dňa členským štátom rozdistribuované. Po ich doručení MZ SR následne dokumenty zašle všetkým členom rozšírenej expertnej pracovnej skupiny v slovenskom jazyku,“ doplnilo ministerstvo.

MZ už skôr avizovalo, že pracovná skupina sa má k aktualizovaným medzinárodným zdravotným predpisom stretnúť po prijatí podkladov z WHO.

Slovenská republika sa na júnovom stretnutí členských krajín WHO v Ženeve verbálne disasociovala, teda dištancovala, od balíka revidovaných článkov Medzinárodných zdravotných predpisov. Postoj SR kritizovali viaceré zdravotnícke a pacientske organizácie aj opozícia. Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár krok odôvodnil tým, že nové predpisy uprednostňujú záujmy farmaceutického priemyslu. Namietal aj neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd či do zvrchovanosti suverénnych členských štátov.