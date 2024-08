Generálny prokurátor by mohol mať po 4 rokoch nárok na výsluhový dôchodok

Podmienky získania nároku na predčasné odchodné a výsluhový dôchodok pre prokurátorov by sa mohli upraviť. Navrhuje to poslanec Národnej rady (NR) SR Daniel Karas (Smer) v novele zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorú predložil do parlamentu. Návrh sa týka aj výsluhového dôchodku generálneho prokurátora, nárok naň by mohol získať po štyroch rokoch funkčného obdobia.