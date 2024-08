Parlamentný výbor posúdi podnet na primátora Valla pre bistro, ten opodstatnenosť odmieta

Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií by sa mal zaoberať podnetom voči primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi. Týkať sa má údajnej propagácie bistra v Sade Janka Kráľa. V prípade porušenia zákona mu hrozí pokuta. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré poskytol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Vedenie hlavného mesta považuje podanie podnetu za neopodstatnené.

„O podnete bude predsedníčka výboru Veronika Remišová informovať jeho členov na najbližšej schôdzi výboru, ktorým je podľa pravidiel rokovania spravidla utorok druhého týždňa počas riadnej schôdze NR SR,“ skonštatoval odbor komunikácie.

Výbor by sa mal zísť počas septembrovej schôdze parlamentu. Posúdiť by mal najprv, či podaný podnet spĺňa všetky potrebné náležitosti. Ak áno, následne by sa mal podnetom zaoberať. V prípade, že sa v konaní preukáže porušenie povinnosti podľa ústavného zákona, ukladá sa pokuta, a to v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára.

Konanie vo veci ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vykonáva výbor ako príslušný orgán podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Bratislavský magistrát s podaním podnetu nesúhlasí. „Nepovažujeme ho za opodstatnené, ale skôr za zlomyseľné,“ uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Argumentuje tým, že primátor nepropagoval prevádzku uvedeného bistra, verejnosť len informoval o zmene funkcie mestom vlastneného priestoru z erotického salónu na komunitný priestor pre kultúrne podujatia, gastroprevádzku a verejné toalety. Poukazuje zároveň na to, že prijateľné ceny boli jednou z podmienok mesta v rámci súťaže na prevádzkovateľa priestoru.

„Preto nevidíme dôvod, aby primátor alebo mesto o tomto fakte neinformovali,“ poznamenal Bubla. Za propagáciu bistra nepovažujú ani informácie o rozsiahlej rekonštrukcii mestského priestoru. Magistrát to označuje za informovanie verejnosti o práci mesta na zveľaďovaní verejného priestoru.

Stavba od tímu architektov pod vedením Končeka z roku 1982 pôvodne slúžila všetkým návštevníkom parku. Bola tam prevádzka s občerstvením i zázemie pre pracovníkov údržby a správy parku. V roku 1995 sa objekt dostal do súkromného vlastníctva. Kúpu budovy schválili v marci 2021 bratislavskí poslanci, radnica sa s majiteľmi dohodla na cene 1,4 milióna eur bez DPH. K prevodu prišlo počas leta. Rekonštrukcia zanedbanej budovy sa začala v roku 2022. Nový nájomca priestorov vzišiel z výberového konania. Bistro Ferdinand otvorili začiatkom júla.