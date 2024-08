Naď kritizuje rozhadzovanie peňazí: Takmer 9 000 eur za plieskanie bičmi? Odkaz SNP si vážim, ale...

Exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) si váži odkaz Slovenského národného povstania, no rozhadzovanie peňazí za súčasnej situácie nie je podľa na neho namieste. Naď to uviedol na svojej sociálnej sieti a poukázal na to, že rezort obrany vyhradil sumu 8 640 iba pre vystúpenie „ plieskanie bičmi“. Takto rozhadzovať peniaze je podľa neho absolútne škandalózne. Objednávku má ministerstvo obrany zverejnenú na svojej domovskej stránke.