Drucker chce zvýšenie platov učiteľov, Ondek v opačnom prípade nevylúčil protesty

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) chce lepšie odmeňovanie pre učiteľov, no minulé vlády zanechali verejné financie v zlom stave a je potrebné šetriť. Uviedol to po rokovaní vlády. Predseda Odborového zväzu školstva Pavel Ondek nevylúčil protesty v prípade nenaplnenia ich požiadaviek. Všetko podľa neho bude závisieť od rokovania ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré má byť 3. septembra na Úrade vlády SR.

„Ja by som sa veľmi tešil, keby učitelia mali oveľa vyššie platy, aby sme nemali problémy, ktorým čelí školstvo – najmä čo sa týka regiónov, kde sú mzdy v iných povolaniach oveľa vyššie a sťahujú učiteľov do iných profesií,“ podotkol Drucker. Vláda sa podľa jeho slov v programovom vyhlásení zaviazala, že bude každoročne dochádzať k valorizácii miezd pedagógov. Ministerstvo školstva to podľa jeho šéfa požaduje, bude však o tom diskutovať s koaličnými partnermi.

Ondek poukázal na to, že požiadavky odborárov ku kolektívnej zmluve, najmä čo sa týka platov, ostali zatiaľ nenaplnené. „Predpokladáme, že pokiaľ nebudú naplnené alebo nedôjde k dohode, tak zrejme kolektívna zmluva nebude podpísaná do konca roku,“ avizoval pre TASR s tým, že pokiaľ budú 3. septembra neúspešní, pravdepodobne budú protesty. O ich prípadnej forme zatiaľ nerozhodli.