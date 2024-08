Naozaj sa oplatí kradnúť? Právnici vysvetľujú, ako Trestný zákon rieši drobné krádeže

Susko: Účelom novely Trestného zákona je najmä ochrana záujmov SR Video Zdroj: TV Pravda

Za „drobnú“ krádež sa po novom považuje prípad, pri ktorom hodnota ukradnutej veci je nižšia ako 700 eur. Doteraz bola hranica škody násobne nižšia, a to 266 eur. Do augusta teda platilo, že ak niekto ukradne niečo v hodnote 300 eur alebo viac, hrozí mu trestné stíhanie a väzenie. Po novom ide o priestupok a najprísnejšou sankciou je pokuta 331 eur.

Ako prvé zmenu pocítili obchody. Potravinové reťazce Billa a Tesco ešte pred týždňom pre Pravdu uviedli, že evidujú zvýšený nárast krádeží, najmä drahšieho tovaru a vo väčších množstvách. Autori novely vyhlásenia obchodníkov spochybňujú. Poukazujú na to, že novela platí len krátky čas, a preto je skoro hodnotiť jej dosah na vývoj kriminality. Minister spravodlivosti Susko argumentuje aj tým, že sa kradne bez ohľadu na to, aká sankcia hrozí. „Žiaden páchateľ nejde kradnúť s novelou Trestného zákona v ruke. Keď chce spáchať krádež, nezvažuje, či mu hrozí trestný čin alebo priestupok,“ tvrdí minister.

Sú krádeže častejšie?

Koaliční politici upozorňujú aj na to, že v obchodoch s potravinami sa v princípe predávajú lacnejšie tovary. „Najdrahšie položky v supermarketoch len málokedy presahujú hodnotu 50 eur,“ argumentuje podpredseda vlády a niekdajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer). Naráža tým na skutočnosť, že aj v minulosti krádeže potravín len zriedka presahovali hranicu malej škody, teda 266 eur.

Zmena zákona tak mohla ovplyvniť obchody s drahšími tovarmi, napríklad elektronikou či parfumami. Tento vývoj Pravde potvrdila hovorkyňa spoločnosti Decathlon Martina Branišová. „Od marca 2024 pociťujeme nárast krádeží, čo vidíme aj na číslach pri inventúrach. Len v našej najväčšej predajni Pharos v Bratislave máme straty v desiatkach tisíc. Zaznamenali sme najmä krádeže väčších vecí, ako sú stany alebo rybárske stoličky,“ uviedla Branišová.

V sieti obchodov s elektronikou Nay v reakcii na zmeny preventívne investovali do zabezpečovacej techniky. „Počet prípadov a pokusov o krádež stúpol len mierne. Je možné, že zvýšenie krádeží, ktoré personál predajní nezaznamenal, sa prejaví až pri inventúrach v priebehu nasledujúcich mesiacov,“ odpovedalo komunikačné oddelenie Nay pre Pravdu. V obchodoch Intersport zatiaľ citeľný nárast zlodejov nezaznamenali. „Krádeží sme evidovali dosť aj pred novelou, tak aj po nej. Neevidujeme to systematicky,“ uviedla hovorkyňa reťazca Zuzana Vyšinská. Zdôrazňuje, že najviac sa kradne napríklad v predvianočnom období. Nie je preto vylúčené, že sa situácia časom zhorší.

Čítajte viac Na tvrdenia o náraste drobnej kriminality nie sú žiadne dáta, tvrdí Susko

Presnejšie dáta k téme by mohla poskytnúť polícia, ale ešte nie sú dostupné. „Štatistiky sú zaznamenávané na mesačnej báze a aktuálne údaje ešte nie sú k dispozícii, keďže novela je účinná od 6. augusta 2024,“ uviedlo v stanovisku Prezídium Policajného zboru. Ani policajné štatistiky však nemusia priniesť úplné informácie o krádežiach. Pokuty za ne môžu na mieste vyriešiť aj mestskí policajti a navyše sa priestupky neevidujú v kriminálnych štatistikách. Ministerstvo spravodlivosti však ubezpečuje, že situáciu s vývojom krádeží sleduje a intenzívne ju komunikuje s ministerstvom vnútra.

Hrozí len pokuta

Minister Susko s tvrdeniami obchodníkov nesúhlasí. Oponuje tým, že za opakované kradnutie hrozí trestné stíhanie. „Pokiaľ sa bavíme o takejto drobnej kriminalite, ktorá sa týka krádeží, tak ako priestupok je to len pre prvopáchateľov. Sotva ide o recidívu, je to rovnaký trestný čin, ako to bolo doteraz. Budú za to trestnoprávne dôsledky,” uviedol Susko na tlačovej konferencii.

Foto: Pravda, Robert Hüttner Susko, šimečka Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer) počas 17. schôdze Národnej rady SR, ktorá bola zvolaná k jeho odvolaniu 20. augusta 2024 v Bratislave.

Oslovení právnici pre denník Pravda však poukazujú na to, že tvrdenia ministra Suska nesedia so znením platnej legislatívy. „V zákone o priestupkoch sa takáto možnosť neuvádza a nie je to ani v trestnom zákone pri definícii trestného činu krádeže. Takže neviem, čo tým pán minister myslel,” hovorí advokát Jozef Dobrovič. Potvrdzuje to aj právnik advokátskej kancelárie Lexante Matúš Červený. „Po novom je krádež priestupkom, aj keď sa udeje opakovane. Pred novelou, ak zlodej opakovane ukradol tovar v hodnote do 266 eur, spadal už do trestnoprávnej roviny,“ uviedol pre Pravdu.

Zo súčasnej podoby Trestného zákona hrozba trestu nevyplýva, súhlasí Patrik Patáč z právnickej kancelárie Patáč & Partners. Jediná zmienka o prísnejšom prístupe k tomuto činu sa spomína v § 212 Trestného zákona, hovorí právnik. Podľa neho za opakovanú krádež hrozí odňatie slobody, no len v prípade, že páchateľ za podobný čin už bol odsúdený v minulosti, vysvetľuje Patáč. Uvedené sa však nevzťahuje na predchádzajúce priestupky, dodal. V podstate, zlodej môže dostávať pokutu neobmedzene a za budúce prípadné krádeže mu nehrozí trestné stíhanie ani odňatie slobody.

Čítajte viac Vláda trestnou novelu nadbieha zlodejom, opozícia navrhuje zmeny. Kolíková Suskovi: Zo spravodlivosti je bordel

Právnička Jitka Hasíková dopĺňa, že za priestupok krádeže, aj opakovanej, hrozí zlodejovi len pokuta, a za prvý prípad sankcia môže byť iba v desiatkach eur. Ak páchateľ v krádežiach pokračuje, suma každej ďalšej pokuty môže stúpať, čo závisí od rozhodnutia okresného úradu. Maximálna výška pokuty je však stanovená zákonom o priestupkoch na 331 eur. Proti uloženej pokute sa tiež možno odvolať alebo žiadať o jej zníženie, pripomína advokátka.

Krádež súkromných vecí potrestajú

Existujú ale aj ďalšie sankcie, ktoré môžu slúžiť ako trest za priestupok. „Okrem pokuty môže správny orgán uložiť povinnosť nahradiť spôsobenú škodu alebo ochranné opatrenie, napríklad zákaz navštevovať určené verejne prístupné miesta, kde sa podávajú alkoholické nápoje alebo konajú verejné športové podujatia, a to až na dobu jedného roka,“ vymenúva možnosti Hasíková.

Drobná kriminalita sa netýka len krádeží v obchodoch. Znepokojení sú aj bežní občania, ktorí majú oprávnené obavy o osobné veci, ako sú mobily, počítače či bicykle. Ich nákup môže stáť vysoko nad 700 eur. Otázne ale je, ako sa hodnota veci bude posudzovať v prípade, že ju ukradnú po rokoch od jej nákupu. Podľa právnika Červeného sa výška škody odhaduje na základe trhovej hodnoty veci v čase krádeže, nie podľa pôvodnej nákupnej ceny. „Zohľadňujú sa pritom faktory ako vek, opotrebovanie a aktuálna trhová cena podobných predmetov. V prípade nejasností môže odhad hodnoty vykonať znalec,“ vysvetľuje odborník.

Danko: Prijatie novely Trestného zákona poukazuje na jednotu koalície Video Zdroj: TV Pravda

Advokát Jozef Dobrovič zároveň upozorňuje, že na krádež osobných vecí sa nový zákon pozerá o niečo prísnejšie. „Je rozdiel medzi krádežou cudzej veci niekde umiestnenej a krádežou cudzej veci, ktorá je za nejakou zabezpečovacou prekážkou, čiže sa zlodej niekde vláme. V takom prípade sa dopúšťa trestného činu bez ohľadu na hodnotu veci. To isté platí pri krádeži veci, ktorú má poškodený pri sebe, napríklad peňaženka či mobil. Aj vtedy ide o trestný čin a hrozí trest odňatia slobody až na dva roky,“ hovorí advokát.

Sankcie treba vymáhať

Aj keď je zlodej prichytený pri čine a dostane pokutu, neznamená to, že na konci uhradí škodu. Policajná hliadka môže drobnú krádež vyriešiť v blokovom konaní, teda uložiť sankciu na mieste činu a bez vyšetrovania. „Ak sa pokuta na mieste v blokovom konaní neuhradí, vec budú riešiť okresné úrady a tie budú ukladať pokuty. Obávam sa, že časom môžu byť preťažené,“ poukazuje na ďalší problém advokát Dobrovič. Ani pokuta uložená úradom však nie je vždy zaplatená, dodáva právnik Patrik Patáč.

Hoci neuhradenie pokuty často vedie k exekúcii, ľudia, ktorí kradnú v obchodných domoch, sú často zo sociálne slabších vrstiev, vysvetľuje. „Často už majú voči sebe evidované exekúcie. Prípadné vymoženie pokuty je znemožnené práve predchádzajúcimi exekučnými titulmi alebo, ešte častejšie, nedostatkom majetku na strane povinného,“ opisuje odborník. Uloženie pokuty v takýchto prípadoch je preto prakticky bezzubé, skonštatoval.

Čítajte viac Koaličné a opozičné "trestné" kotrmelce. To je možné iba na Slovensku

Samostatnou kapitolou je povinnosť nahradiť škodu spôsobenú krádežou, dopĺňa právnik Matúš Červený. „V praxi je často uložená pokuta bez povinnosti nahradiť škodu. V takom prípade sa poškodený musí obrátiť na príslušný súd a žalobou sa domáhať náhrady škody spôsobenej priestupkom,“ zhŕňa právnik.

Aj keď za spáchanie priestupku nehrozí trestné stíhanie, neznamená to, že sa kradnúť oplatí, zdôrazňujú právnici. Polícia totiž vedie register priestupkov, kde eviduje každú pokutu za rýchlosť, ale dostane sa tam aj pokuta za krádež. Tretie osoby sa k týmto informáciám nedostanú, prístup k nim majú len orgány činné v trestnom konaní. Požiadať o informácie z registra môže aj páchateľ priestupku alebo splnomocnená osoba. „Zamestnávatelia si často žiadajú výpis z registra trestov, možno sa už začnú žiadať aj výpisy z priestupkového registra,“ predpokladá advokát Dobrovič.

Minister Susko v reakcii na kritiku pripustil, že vládna koalícia upraví zákon o priestupkoch. „Budeme navrhovať, aby sme upravili výšky prípadných sankcií za drobnú kriminalitu,“ uviedol. Chce o tom rokovať s ministerstvom vnútra, pod ktoré pôsobnosť zákona o priestupkoch spa­dá.