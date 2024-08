Pellegrini vymenoval 21 nových profesorov. Pozrite si zoznam

„Zastupujete rozličné technické i prírodovedné odbory, ale tiež oblasti medicíny, práva a kriminológie či jazykovedy a literatúry. Spája vás však spoločný menovateľ – a tým je vaše poslanie odovzdávať svoje poznatky a skúsenosti ďalším generáciám,“ podotkol prezident.

Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl

Juraj Beniak , výrobná technika

, výrobná technika Viktor Borzovič , inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Monika Božiková , mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby

, mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby Katarína Gajdošová , inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Miroslav Gál , chemické technológie

, chemické technológie Michal Jablonský , technológia makromolekulo­vých látok

, technológia makromolekulo­vých látok Daniel Jancura , fyzika

, fyzika Marián Janek , chemické technológie

, chemické technológie Martina Jánošíková , teória a dejiny štátu a práva

, teória a dejiny štátu a práva Daniel Kalús , pozemné stavby

, pozemné stavby Martina Kášová , cudzie jazyky a kultúry

, cudzie jazyky a kultúry Radoslav Morochovič , chirurgia

, chirurgia Alexander Schrek , strojárske technológie a materiály

, strojárske technológie a materiály Matej Škorvánek , neurológia

, neurológia Boris Šteňo , ortopédia

, ortopédia Tomáš Tesař , klinická farmácia

, klinická farmácia Janka Vašková , antropológia

, antropológia Marta Vojteková , slovanské jazyky a literatúry

, slovanské jazyky a literatúry Miroslava Vráblová , trestné právo

, trestné právo Iveta Waczulíková , fyzika

, fyzika Katarína Žáková, kybernetika

Ich misia však podľa Pellegriniho slov nekončí len v prednáškových miestnostiach univerzít. „Výsledky vašej práce, ale aj pôsobenie vašich autorít, sú významné pre celú spoločnosť – tak odbornú, ako aj laickú,“ adresoval novým vysokoškolským profesorom.

Ako skonštatoval, túto dobu mnohí označujú ako postfaktuálnu. Jedným z jej hlavných príznakov je podľa prezidenta, že sa už nediskutuje iba o názoroch či rôznych uhloch pohľadu na vec, ale aj o vedecky stokrát overených faktoch. „Internetový priestor vytvára ilúziu rovnosti a zrazu dáva každému šancu vyjadrovať sa aj v oblastiach, na ktoré nemá žiadnu kvalifikáciu. A už vôbec nie porovnateľnú s tisíckami hodín štúdia a vedeckej práce, ktoré máte za sebou vy všetci,“ zhodnotil v príhovore.

Výmena názorov a možnosť diskutovať pre každého jedného človeka pripojeného na internet je podľa neho určite pozitívna. Jej predmetom však majú byť názory, nie vedecky overené fakty. „Inými slovami, nediskutujme o tom, či je Zem plochá. Je to mrhanie časom a energiou, ale predovšetkým, podobné kvázi diskusie nás vracajú hlboko do minulosti. A my sa potrebujeme sústrediť predovšetkým na budúcnosť,“ poznamenal.

Prezident usúdil, že budúcnosť praje znalostnej ekonomike, odborom s vysokou pridanou hodnotou, využívaniu umelej inteligencie a ďalším novým fenoménom. Sú to podľa neho všetko úplne nové výzvy, ktoré si vyžadujú pripravenosť a schopnosť prispôsobiť sa novým časom. „Vzdelanie, šikovnosť našich ľudí a ich odborná erudícia sú jednou z najcennejších strategických surovín, aké dnes Slovensko má. A vašou spoločnou úlohou je túto devízu všemožne podporiť a rozvinúť,“ dodal s tým, že práve profesori majú možnosť urobiť spoločnosť vzdelanejšou, múdrejšou, kvalifikovanejšou a v konečnom dôsledku aj lepšou.

Na vymenovaní vysokoškolských profesorov sa zúčastnili aj minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD), prezident Slovenskej rektorskej konferencie Vladimír Hiadlovský, predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Robert Redhammer a podpredseda Rady vysokých škôl Lukáš Šoltés.