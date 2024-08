Horúca jeseň 1944 vo Vernári: na krutých sedem týždňov povstania spomínajú dodnes

Partizánskou sa stala obec Vernár už deväť dní pred oficiálnym vyhlásením Slovenského národného povstania. Z okolitých hôr tam prišlo prvých 18 partizánov. Usadili sa v miestnej škole a zriadili tam štáb. Keď povstanie vypuklo, prišla do obce povstalecká armáda. Využila výhodu, ktorú ponúkal terén. Kto chcel cez obec prejsť, nemohol minúť úzku tiesňavu. Práve tá bola miestom veľmi ťažkých bojov.

“Vernárska tiesňava pomáhala zabraňovať ustupujúcej nemeckej armáde postupovať smerom k centru Slovenského národného povstania, teda do Banskej Bystrice. Povstalci dokázali tento terén využiť veľmi obratne a tiesňava bola ideálnym miestom na obrannú líniu,” tvrdí Vladimír Ondruš, obyvateľ Vernára a bývalý starosta obce.

Vladimír Ondruš o SNP vo Vernári Video

Narodil sa v roku 1961 a ako mladý chlapec preskúmal každý štvorcový meter okolia obce. “Bolo tu asi 11 partizánskych bunkrov. Aj desaťročia po povstaní sme tam nachádzali zachované brvná, náboje, zásobníky. A možno sú tam dodnes.”

Vladimír Ondruš presne vie, ako povstalci tiesňavu obsadili, kde osadili protitankové zátarasy a ako toto miesto zamínovali. “Podieľali sa na tom aj naši predkovia Vernárčania. Napríklad bratia Juraj a Šimon Šifrovci. Ručne hĺbili v skalách diery, ktoré potom napĺňali výbušninami.” Obranné opevnenie vo Vernári odolávalo nepriateľským vojskám až 7 týždňov.

Poslední priami účastníci bojov vo Vernári opustili tento svet v prvej dekáde nového tisícročia. “Boli to Pavol Šifra a Ján Mindok. Pamätám sa však aj na rozprávanie môjho otca a jeho dvoch bratov,” spomína Vladimír Ondruš. “Bohužiaľ, čas pozbieral všetkých priamych účastníkov bojov. Je to zákon prírody, ktorému sa nevyhne nik. Práve preto si tieto udalosti musíme pripomínať. O to viac, že vidíme, čo sa dnes deje vo svete. Hneď v susednej krajine je vojna. Keby to bol niekto predpovedal v našich školských časoch, povedali by sme, že to nie je možné. Ale dnes vidíme, ako sa svet mení.”

SNP: Vlajka stúpa, hrá hymna, hovorí prezident (oslavy v Banskej Bystrici) Video

Horúcu jeseň 1944 pripomína vo Vernári pamätník. Je hneď vedľa cesty prvej triedy. Bezpečne sa tam dá zastaviť, z náučnej tabule sa dozvedieť podrobnosti a hoci aj položiť kytičku k pamätníku. Ďalším miestom, ktoré pripomína krutých sedem týždňov, je pamätná izba priamo na radnici. Obec ju zriadila vlani. “Sú tu artefakty, ktoré miestni obyvatelia našli v okolí,” vysvetlil nový starosta obce Vernár Ondrej Ondruš. “Sme už len jednou z mála obcí, v ktorých si pamiatku SNP takto uctievajú.” Starosta upriamuje pozornosť návštevníkov Vernára aj na partizánsky bunker nad dedinou. Atmosféru povstania vykresľuje tak verne, až v jeho útrobách behá mráz po chrbtoch.

Vo Vernári je veľa rodín, ktorých predkovia sa do Slovenského národného povstania aktívne zapojili. Starosta spomína na to, ako sa o povstaní zhováral so svojím starým otcom. “Vlastne do konca života nehovoril o ničom inom. Odmietol mi odpovedať len na jedinú otázku. Či v povstaní niekoho zastrelil.”