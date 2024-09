Farbičky, školská taška aj toaletný papier. Koľko vyjde nákup pomôcok pre prváka? Rodičia zaplatia stovky eur

Už v pondelok nastúpia do základných škôl desaťtisíce prvákov s čím je spojený aj nákup školských pomôcok. Na tie dostávajú rodičia od štátu jednorazový finančný príspevok vo výške 110 eur. Na celý nákup však nevystačí. Navyše, ceny písacích potrieb, oblečenia na telesnú výchovu či kreatívny balíček na „výtvarnú“ zdraželi podľa analytikov medziročne o jedenásť percent. Rodičia priplatia aj za detské prezuvky či školskú tašku. Nákupný účet sa tak môže vyšplhať až na 260 eur, a ak zariaďujú prvákovi izbu s novým nábytkom, do vrecka musia siahnuť oveľa hlbšie.

Príprava na nový školský rok je pre bankové účty mnohých rodičov zaťažkávacou skúškou, najmä ak ide o jednorodičov či nízkopríjmové rodiny. Medzi najdrahšie položky z nákupného zoznamu pre žiakov 1. ročníka patria školská taška, prezuvky a športová tepláková súprava. Okrem bežných pomôcok musia rátať aj s dodatočnými nákladmi ako sú príspevok rade rodičov, triedny fond, krúžky či náklady na učebnice. Zoznam pomôcok zvyčajne dostávajú rodičia priamo od triednych učiteľov, no školy ich zvyknú zverejňovať aj na svojich weboch.

Finančné zaťaženie rodičov prvákov zmierňuje jednorazový finančný príspevok od štátu vo výške 110 eur. Vyplácajú ho v polovici októbra spolu s prídavkom na dieťa. Ak by však mali školské potreby nakupovať len zaň, nevystačil by im. Ukazujú to dáta analytikov, no presvedčili sme sa o tom aj na vlastnej koži počas modelového nákupu, na ktorý sme sa vybrali za lacnejším variantom – do supermarketu a do online obchodov. Snažili sme sa vyberať lacnejšie varianty položiek. Výbava prváka sa však dá zabezpečiť aj z druhej ruky na bazároch či v širšej rodine a u kamarátov, čo je nielen ekonomickejšie, ale aj šetrnejšie k prírode. Časť pomôcok nakupujú pre nových žiakov, ale aj staršie ročníky, aj niektoré samosprávy.

Pomôcky zdraželi

Vyššie sumy museli do svojich cenníkov v posledných rokoch v dôsledku inflačnej krízy premietnuť výrobcovia aj predajcovia v takmer všetkých sférach. Kým v roku 2021 vyšiel orientačný nákup pomôcok pre prváka na 183 eur, v tomto roku môže dosiahnuť až 260 eur. Poukázala na to spoločnosť Partners, ktorá tiež vyrátala, že oproti vlaňajšku stúpli náklady na základnú výbavu do prvej triedy o jedenásť percent. S písacím stolíkom či stoličkou to môže byť ešte o ďalších 150 eur viac.

Orientačný nákupný účet školských pomôcok na začiatok školského roka POLOŽKA 2021 2022 2023 2024 Zošity a slovníček 6,60 € 7,04 € 8,87 € 10,30 € Farebný papier – súprava/20 listov 1,62 € 1,62 € 1,62 € 1,92 € Výkresy A4, A3 (20–30 ročne) 13,70 € 7,74 € 7,77 € 5,30 € Voskovky 12 ks 4,38 € 6,87 € 4,86 € 4,50 € Vodové farby – kvalitnejšie/24 ks 4,56 € 4,56 € 7,43 € 8,60 € Temperové farby 6-farebné 3,41 € 4,10 € 5,40 € 7,20 € Farebné ceruzky + kvalitné strúhadlo 9,68 € 9,90 € 6,40 € 8,50 € Ceruzka obyčajná č. 2 0,29 € 0,28 € 0,26 € 0,60 € Guma školská 0,28 € 0,28 € 0,29 € 0,75 € Pero bombičkové, odporúčame trojhranné 2 ks 13,72 € 13,88 € 13,95 € 15,90 € Nožnice na papier 1 ks 1,49 € 1,52 € 1,14 € 1,90 € Plastelína – kvalitnejšia 1,22 € 1,25 € 1,63 € 3,00 € Lepidlo – tyčinka 1,26 € 1,28 € 1,15 € 2,30 € Tuš 1 ks 0,75 € 1,74 € 1,15 € 2,10 € Štetec plochý č. 12, štetce guľaté č. 6 a 8 2,17 € 2,20 € 2,48 € 3,15 € Detský kufrík (alebo plastový box) na VV 9,90 € 10,90 € 10,50 € 11,20 € Pohárik na vodu 1,00 € 1,20 € 1,81 € 1,50 € Dosky na zošity 1,89 € 2,51 € 3,14 € 4,00 € Úbor na TV – tenisky alebo cvičky 7,00 € 7,99 € 9,99 € 15,00 € Tepláková súprava 18,00 € 20,00 € 29,90 € 25,00 € Tričko 3,00 € 3,17 € 5,95 € 9,00 € Vrecko na telesnú a prezuvky 2 ks 10,00 € 9,22 € 10,48 € 10,60 € Prezuvky 7,00 € 10,99 € 19,00 € 23,00 € Školská taška 60,00 € 75,99 € 79,00 € 85,00 € Spolu náklady na prváka (zaokrúhlene): 183 € 206 € 234 € 260 € ROZDIEL 23 € 28 € 26 € percentuálny medziročný rozdiel 13% 14% 11% Zdroj: Partners/pres­koly.sk, sevt.sk, ikea.com

Vyše dvestoeurové náklady na základnú výbavu prváka sa potvrdili aj Pravde počas modelového nákupu. Za nákupom základných pomôcok na písanie, potrieb do školskej tašky a na výtvarnú výchovu sme zašli do supermarketu Billa v hlavnom meste. So sebou sme si vzali náhodne vyhľadaný zoznam Základnej školy v Lipovciach v okrese Prešov zverejnený na webe školy, ktorý sme si porovnali aj so zoznamami škôl na Záhorí a v Bratislave. Položky boli takmer identické, niektoré sprevádzali len bližšie požiadavky na pomôcku.

V supermarkete sme zohnali peračník, ceruzky, pastelky, perá, voskovky, farby na výtvarnú výchovu, ale aj nožnice, lepidlo, obaly, farebné papiere, zmizík aj časť zošitov. Niektoré položky sme dokonca našli ako dva v jednom, napríklad strúhadlo s gumou či balíček plochých a guľatých štetcov. Našli sme tiež väčšie položky ako kufrík na výtvarnú výchovu, vrecká na športový úbor, tvrdé dosky, zásteru a obrus na výtvarnú výchovu. Časť nákupu sme naložili do košíka aj v oddelení s drogériou. V supermarkete sme síce nezohnali všetko, napríklad školskú tašku, no pokladničný blok presiahol sto eur.

Prineste si toaletný papier

Zvyšné pomôcky, vrátane oblečenia a prezuvok, sme dokúpili v online obchodoch. Záujem o školskú výbavu bolo vidno podľa šéfa analytikov nákupného poradcu Heureka Michala Buzeka aj na ich portáli. S blížiacim sa koncom prázdnin sledovali neustále rastúci záujem o aktovky, obaly na knihy, boxy, papuče, zošity, peračníky, kufríky či perá. Podľa dát, ktoré portál zaznamenal, sa vkus rodičov mení, cítiť to najmä pri školských taškách, kde vyberajú nadčasové vzory a nie batohy s postavičkami, ktoré o rok vystriedajú noví trendoví hrdinovia. Pri školských taškách sme počas modelového nákupu natrafili na ceny od približne 30 eur, pri niektorých značkách sa zase šplhali k 120 eurám. Vybrali sme tašku s nadčasovým dizajnom za 40 eur.

Súčasťou zoznamov pre prvákov sú okrem kreatívnych potrieb a oblečenia aj hygienické potreby vrátane dvoch typov vreckoviek, hrebeňa, antibakteriálneho gélu, gumičiek do vlasov pre dlhovlasé deti, prekvapivo aj toaletný papier a tekuté mydlo. Podobne ako ešte stále v niektorých slovenských nemocniciach. Časť škôl žiadala jeden toaletný papier, viaceré tri až štyri kusy s poznámkou, aby mali deti zvnútra na rolke napísané meno.

Celková suma za nákup pre prváka sa v našom modelovom nákupe zastavila na 205 eurách, pričom sme rátali s tým, že položky ako fľaša na vodu, plastový pohár s lyžičkou či desiatový box možno nájsť aj v bežnej domácnosti a netreba ich nakupovať, rovnako ako handričku na utieranie štetcov. Pri ceruzkách, farbičkách či zošitoch je však potrebné myslieť na to, že ide o spotrebný materiál, a bude ich treba dokupovať znova.

Modelový nákup školských pomôcok pre prváka Položka Kusy Jednotková cena Suma celkom Zošity, taška, obaly 511 11 0,29 3,19 512 3 0,29 0,87 510 1 0,19 0,19 420 2 0,42 0,84 440 1 0,79 0,79 5110 1 0,21 0,21 notový zošit 1 0,34 0,34 obal na notový zošit 1 0,24 0,24 obal A6 2 0,19 0,38 obal A5 6 ks/bal. 2,49 2,49 obal A4 10 ks/bal. 2,45 2,45 školská taška 1 40 40 pevné dosky A4 1 6,49 6,49 pevné dosky A5 1 3,59 3,59 Peračník peračník 1 7,99 7,99 farbičky 12 ks 1 3,59 3,59 ceruzka 2 ks/bal. 1,29 1,29 pero 1 7,6 7,6 zmizík+pero v balení 1 1,49 1,49 strúhadlo+guma 1 3,59 3,59 pravítko malé 1 0,34 0,34 nožnice 1 1,49 1,49 tyčinkové lepidlo 1 1,29 1,29 balíček farebných pier 4 ks 2,69 Výtvarná výchova box na pomôcky na VV 1 8,99 8,99 farebné papiere 1 1,49 1,49 výkres A4 30 3,57 3,57 výkres A3 20 1,7 3,4 náčrtník A4 1 1,9 1,9 obrus na lavicu 1 1,29 1,29 vodové farby 1 1,07 1,07 temperové farby 1 5,99 5,99 nádoba na vodu 1 1,19 1,19 paleta 1 2,19 2,19 guľaté+ploché štetce 3 1,99 1,99 tekuté lepidlo 1 2,49 2,49 tyčinkové lepidlo 1 1,29 1,29 tuš 1 1,13 1,13 drievko s hrotom 1 2,49 2,49 zástera 1 8,49 8,49 čierna fixa – hrubá 1 2,42 2,42 čierna fix – tenká 1 0,76 0,76 voskovky 1 1,39 1,39 plastelína 1 1,69 1,69 Telesná výchova tepláková súprava 1+1 12 12 biele tričko 1 3 3 ponožky 3 páry 4 4 tenisky 1 10 10 krátke nohavice 1 4 4 gumičky do vlasov 1 2,19 2,19 vrecko na telesnú 1 1,59 1,59 Hygienické vrecúško uterák 1 1,99 1,99 hrebeň 1 3,69 3,69 toaletný papier 4 rolky/bal. 2,17 2,17 vreckovky 10 ks./bal. 1,79 1,79 vreckovky v škatuli 1 2,99 2,99 antibakteriálny gél 1 3,99 3,99 mydlo 1 1,99 1,99 vrecko na hygienu 1 1,59 1,59 Celkom 205,63 € Zdroj: Pravda/Billa, decatlon, preskoly, ikea, iné

Čo hľadá toaletný papier v zozname školských pomôcok sme sa pýtali ministerstva školstva. Zaujímalo nás či by základné hygienické potreby nemali zabezpečovať školy, prípadne cez dodatočný finančný príspevok samotné ministerstvo.

Odbor komunikácie a marketingu v odpovedi podotkol, že v súlade so zákon o financovaní škôl sa zo štátneho rozpočtu poskytujú v rámci takzvaného normatívneho financovania aj peniaze na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a pre prevádzky škôl.

„Tieto finančné prostriedky sú určené na úhradu prevádzkových nákladov škôl, pričom takýmito nákladmi môžu byť aj výdavky na obstaranie hygienických potrieb pre žiakov a zamestnancov školy (v tom aj toaletný papier a mydlá). Z uvedeného dôvodu ministerstvo nebude prispievať školám osobitne na tento druh prevádzkových výdavkov,“ uviedol pre Pravdu komunikačný odbor rezortu školstva.

Ministerstvo tiež dodalo, že za efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami škôl je zodpovedný riaditeľ a v jeho kompetencii je aj rozhodnúť, ako budú normatívne finančné prostriedky pridelené ministerstvom čerpané.

„Ministerstvo môže v súlade s § 8c zákona č. 5972003 Z. z. v rámci dohodovacieho konania, na základe odôvodnenej žiadosti zriaďovateľa školy, upraviť objem pridelených normatívnych finančných prostriedkov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na osobné a prevádzkové náklady. Takáto úprava normatívnych finančných prostriedkov závisí od zdrojových možností ministerstva,“ uzavrelo ministerstvo.

Rady, ako ušetriť na pomôckach

Pri nákupe pomôcok sa dá však aspoň čiastočne ušetriť. Podľa expertky na financie z Partners Ivany Miklešovej, môže dopomôcť k nižším nákladom napríklad plánovanie nákupu v dostatočnom predstihu, kedy je možné využiť rôzne zľavy a akcie. Efektné je podľa jej tipov aj nakupovanie vo veľkom. „Položky, ako sú zošity, ceruzky a umelecké potreby, sú často lacnejšie, keď sa nakupujú vo väčších množstvách a určite ich využijete počas celého roka alebo aj dlhšie,“ uviedla Miklešová.

Pomôcť môže aj spomínané nakupovanie z druhej ruky na internetových bazároch, komunitných susedských burzách, a použité no stále zachovalé školské tašky či nábytok do detskej izby za výrazne nižšie ceny sa dajú nájsť aj vo facebookových skupinách.

Pri nákupe pomôcok nie je zložité si „uletieť“, Miklešová preto radí vytvoriť si rozpočet špecificky na školské potreby a držať sa ho. „Tým sa vyhnete nákupom na poslednú chvíľu, ktoré sú často drahšie,“ vysvetlila a dodala, že netreba zabúdať ani na 110-eurový príspevok, ktorý rodičom príde na účet v októbri a pokryje aspoň časť nákladov.