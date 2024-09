KDH chce zmenou v ústave zabrániť zneužívaniu skráteného legislatívneho konania

Ústava by mala obsahovať účinnú poistku proti zneužívaniu skráteného legislatívneho konania. V prípade, že k porušeniu pravidiel podľa názoru Ústavného súdu SR dôjde, mala by príslušná norma stratiť platnosť. Navrhuje to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).