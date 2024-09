Bezpečnosť na školách majú zabezpečiť kamery a policajti. Detektory kovov zatiaľ nie sú v hre

Drucker odštartuje „Nežnú revolúciu v školstve“. Fico súhlasí so zákazom mobilov na školách Video Zdroj: TV Pravda

Ministerstvo vnútra je pripravené v čo najväčšom rozsahu zaistiť bezpečnosť na školách a eliminovať všetky prejavy protiprávnej činnosti. Informovala o tom prvá štátna tajomníčka rezortu Lucia Kurilovská.

„V prvom rade deklarujeme, že každej jednej škole, či už základnej alebo strednej, boli pridelení konkrétni policajti,“ povedala a pripomenula, že v rámci SR bolo takto pridelených celkovo 2050 príslušníkov Policajného zboru. Ich úlohou je napríklad vysvetľovať, ako identifikovať protizákonnú činnosť na pôde škôl.

Kurilovská zároveň pripomenula, že rezort vnútra už skôr rozdal školám takzvané bezpečnostné dotazníky, ktoré experti z Akadémie Policajného zboru a z policajného prezídia vyhodnocujú. Kontaktní policajti pomáhali školám s ich vypĺňaním.

Štátna tajomníčka rezortu spomenula viacero rovín zaistenia bezpečnosti. Jednou z nich je zabezpečiť školy tak, aby bol čo najviac zamedzený vstup cudzích osôb. „Aby bola škola zabezpečená z hľadiska kamerového systému,“ povedala a dodala, že všetko sa vyhodnocuje v rámci bezpečnostných dotazníkov. Do ich vyplňovania sa zapojilo 80 percent škôl. Vyhodnotené by mali byť v priebehu septembra a následne budú školským zariadeniam poskytnuté konkrétne odporúčania, napríklad posilnenie vrátnice. „Nechceme ísť do detektorov kovov, ale možno to vyplynie z určitého konkrétneho dotazníka,“ dodala Kurilovská a informovala, že Rada vlády pre prevenciu kriminality už vyčlenila finančné prostriedky na kamerové systémy pre školy.

Ministerstvo vnútra podľa štátnej tajomníčky v rámci zvyšovania bezpečnosti na školách zaviedlo aj online školenia pre pedagógov, ktorými už prešlo 920 z nich. „Čo sa týka jednotlivých žiakov a študentov základných a stredných škôl, tak hovoríme o počte až 94 600,“ uviedla Kurilovská s tým, že títo žiaci boli o hrozbách alebo možných krízových situáciách školení prezenčnou formou.

Ďalšími rovinami je podľa jej slov príprava pedagógov na identifikáciu nenávistných prejavov a zaistenie bezpečnosti v situáciách, keď je útočník priamo v budove alebo je nahlásená hrozba. Pripomenula poplašné správy o možných bombových útokoch zo 7. mája tohto roka. Ministerstvo pracuje aj na rozširovaní konkrétnych postupov pre základné a stredné školy pre situácie, keď je v budove aktívny útočník. Cieľom je zabrániť možným útokom a ohrozeniu života či zdravia.

Komisár pre deti Jozef Mikloško doplnil, že bezpečie je základný pocit, aby sa dieťa cítilo sebaisto, mohlo sa rozvíjať a je to aj základný predpoklad prevencie duševných ochorení. Zdôraznil aj prácu učiteľov, ktorí sú podľa výskumov v oblasti udržiavania pocitu bezpečia detí hneď na druhom mieste – za rodinou.

Vláda SR a ministerstvá školstva a vnútra už v januári tohto roka oznámili, že sa budú vážnejšie zameriavať na bezpečnostné opatrenia na školách. Reagovali na decembrovú streľbu v objektoch Univerzity Karlovej (UK) v Prahe a opakované hrozby na slovenských školách. Ministerstvo vnútra následne spustilo na základných a stredných školách bezpečnostný audit, ktorého súčasťou bolo aj rozposlanie dotazníkov.