Bombovým hrozbám čelia stovky škôl, objaviť sa môžu ďalšie. Polícia začala stíhanie pre teroristický útok

Šutaj Eštok oznámil, že na stovkách škôl nahlásili bombu. Polícia to vyšetruje ako teroristický útok Video Zdroj: ta3

Vyhrážky prišli stovkám škôl mailom v utorok o 3:45 hod. Dostali ich nielen základné školy, ale aj gymnáziá a centrá voľného času po celom Slovensko. „Email hovorí o ďalšej bombovej hrozbe, ktorou sa vyhráža odosielateľ. Od ranných hodín je polícia v pohotovosti, situáciu v žiadnom prípade nepodceňujeme,“ vyhlásil minister vnútra. Každú jednu školu, ktorá email dostala, polícia kontaktovala. „Každá jedna škola je overovaná či ide o reálnu hrozbu, alebo ide iba opäť o zlý žart,“ pokračoval.

Prípad podľa Šutaja Eštoka prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK). „Potenciálnemu odosielateľovi hrozby hrozí pomerne vysoký trest nakoľko už je teraz kvalifikovaný ako teroristický čin,“ priblížil s tým, že páchateľovi hrozí trest až 25 rokov za mrežami.

Polícia je podľa šéfa rezortu vnútra pripravená a už včera v súvislosti so začiatkom školského roka nasadila zvýšené opatrenia. „Táto situácia takto hneď na začiatku roka nám dáva priestor na to, aby sme aj my otestovali naše možnosti a sily,“ vyjadril sa.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) odsúdil bombové vyhrážky. „Napriek tomu, že sa hrozby nepotvrdili, a verím, že sa ani nepotvrdia, ide naozaj o barbarský čin,“ vyhlásil.

„Treba si uvedomiť, že ide naozaj o vážny trestný čin. Ak je to niekto, kto to robí zo špásu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, tak sa mu treba zamyslieť nad tým, že si môže zmrzačiť a zničiť celý život. Toto je odkaz všetkým tým, ktorí by sa do budúcna chceli zahrávať aj s takouto myšlienkou,“ pokračoval Drucker. Verí, že sa podarí objasniť, kto je za skutkom.

Pellegrini bombové hrozby odsudzuje

Prezident Peter Pellegrini dôrazne odsudzuje bombové hrozby na základných školách. Verí, že páchatelia budú čím skôr odhalení a potrestaní. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii na to, že na stovkách škôl na Slovensku nahlásili v utorok ráno bombu.

„S rozhorčením som prijal správu, že len deň po začiatku školského roka čelili stovky základných škôl hrozbe bombového útoku,“ poznamenal Pellegrini.

Zásah do vyučovania tisícov detí, strach ich rodičov a stres stoviek učiteľov je podľa hlavy štátu výsledkom odsúdeniahodného konania niekoho, kto si buď neuvedomuje dôsledky svojich činov, alebo hlboko pohŕda prácou pedagógov, policajtov i obavami rodičov.

Pripomenul tiež, že takéto správy sa množia vo viacerých oblastiach, spôsobujú čoraz väčšie obavy, komplikácie i hospodárske škody, a preto si zasluhujú prísny trest. „Verím, že polícia nasadí všetky sily, aby boli páchatelia čím skôr odhalení a zaslúžene potrestaní,“ odkázal Pellegrini.

Riaditeľom dotknutých škôl vedenie rezortov školstva a vnútra odporučilo, aby prerušili vyučovanie o 11. hodine. Školám tiež radia, aby si kontrolovali emaily, pretože rovnako ako pri májových hrozbách sa môžu objaviť ešte ďalšie hrozby. Vyhrážky totiž končia často v nevyžiadanej pošte mailových schránok. Riaditelia škôl si tak majú pozrieť aj Spamy. Polícia v tejto súvislosti zaisťuje digitálne stopy.

Po májových skúsenostiach ministerstvá školstva a vnútra pripravili kompletný krízový plán, ako riešiť takéto udalosti. Informácie sú zverejnené na webe ministerstva školstva. „Chceme sa vyhnúť tomu, aby sme oslabovali školstvo, aby sme zvyšovali nedôveru a obavu rodičov a detí, že taktéo hrozby by sa mohli opakovať,“ deklaroval.

„Po konzultácii s prokurátorom bolo vo veci začaté trestné stíhanie pre paragraf 419 – teroristický útok, kde hrozí trest odňatia slobody až 25 rokov a v druhom odseku až doživotie. Polícia od skorých ranných hodín na všetkých školách vykonáva patričné opatrenia, aby školy boli zabezpečené,“ uviedol viceprezident Policajného zboru pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislav Polakovič.